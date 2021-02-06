Виталий и Сергей Безруковы: Как благодаря сыну отец избавился от вредных привычек

Сегодня Виталия Безрукова чаще всего называют отцом знаменитого сына, и он не возражает – Сергей Безруков дает немало поводов им гордиться. Но в 1970-х гг. Виталий Сергеевич и сам был довольно известным театральным и киноактером. Именно благодаря ему сын и выбрал актерскую профессию, и неизвестно, смог бы он добиться таких успехов, если бы не помощь и поддержка отца. Почему актерская карьера Виталия Безрукова сложилась не так успешно, как у его сына, и как благодаря ему он сумел отказаться от пагубных привычек – далее в обзоре.
Виталий Безруков в фильме-спектакле *Бедность не порок*, 1969 | Фото: kino-teatr.ru
Виталий Безруков родился и вырос в селе Белавино Горьковской области. Его мать занималась домашним хозяйством, а отец был офицером НКВД. Виталий хотел пойти по стопам отца и после школы отправился в Свердловск (Екатеринбург), чтобы поступить на юридический факультет Уральского государственного университета. Экзамены он провалил, а возвращаться домой ни с чем было стыдно, и Виталий остался в Свердловске. Первое время ему пришлось ночевать на вокзале, а днем он там разгружал вагоны. Однажды он встретил на перроне актеров местного театра, возвращавшихся с гастролей. Его попросили разгрузить декорации, а затем предложили стать рабочим сцены в театре и пообещали обеспечить жильем. Это и определило его дальнейшую судьбу.
Кадр из фильма-спектакля *Фернандо Магеллан*, 1972 | Фото: kino-teatr.ru
Виталий Безруков в роли Сергея Есенина в фильме-спектакле *Анна Снегина*, 1969 | Фото: stuki-druki.com
В театре Безруков часто наблюдал за репетициями, и некоторые роли в спектаклях выучил наизусть. Однажды один из артистов запил, премьера постановки оказалась под угрозой срыва, и Виталий попросил позволить ему заменить актера. Его дебют оказался настолько успешным, что Безрукова оставили в спектакле. После этого он окончил студию при своем театре и отправился в Москву, чтобы продолжить профессиональное образование. В 20 лет Виталий стал студентом Школы-студии МХАТ.
Виталий Безруков в фильме *Сказы уральских гор*, 1968 | Фото: kino-teatr.ru
Завершив обучение с красным дипломом, Виталий Безруков был распределен в МХАТ. Еще во время учебы он начал выступать на театральной сцене. Спустя 3 года он перешел в труппу Театра им. А. С. Пушкина, а затем сменил еще несколько театров. Коллеги характеризовали его как человека безусловно талантливого, но при этом бескомпромиссного и неуживчивого. Говорили, что сменить несколько театральных коллективов ему пришлось из-за тяжелого характера. Но была и еще одна причина, помешавшая ему построить успешную актерскую карьеру, – Виталий нередко позволял себе выпить лишнего.
Кадр из фильма *Причал*, 1973 | Фото: kino-teatr.ru
Виталий Безруков в фильме *Хождение по мукам*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru
Кинокарьера Виталия Безрукова тоже была очень неровной. Он довольно успешно дебютировал, сыграв роль Сергея Есенина в фильме-спектакле «Анна Снегина». После этого было еще несколько работ в телеспектаклях и фильмах, но самой заметной среди них была только роль Латугина в «Хождении по мукам». В 1980-х гг. он практически перестал сниматься, а в Театре сатиры его главной задачей стало дублировать Андрея Миронова на гастролях театра в тех случаях, когда знаменитый актер не успевал из-за своей загруженности в кино играть в заявленном репертуаре. Как говорил Безруков, при этом «сливки, конечно, собирал Миронов», а его самого «похоронили как актера». Возможно, на этом бы его карьера в кино и театре и завершилась бы, если бы не его сын, который дал ему стимул пересмотреть свои взгляды на жизнь и сменить профиль деятельности.
Кадр из фильма-спектакля *Гнездо глухаря*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru
После переезда в Москву Виталий Безруков женился на выпускнице торгового техникума Наталье Суровой. В 1973 г. у них родился сын Сергей, названный в честь дедушки, Сергея Степановича, и в честь Есенина. Его воспитанием поначалу занималась, в основном, жена – Виталий Безруков постоянно пропадал на репетициях, съемках и гастролях. Иногда он брал сына к себе в театр, где он ожидал отца в гримерке. Однажды в поисках отца мальчик заблудился и вышел прямо на сцену – так состоялся его первый «актерский» опыт. Свою первую роль Сергей сыграл тоже благодаря отцу – он поставил в его школе спектакль, и сын исполнил в нем главную роль. Вскоре после этого он заявил отцу, что хочет стать актером.
Сергей Безруков с родителями, 1977 | Фото: tele.ru
Сергей Безруков в детстве | Фото: 24smi.org
С тех пор Виталий Безруков решил, что должен стать примером для сына, чтобы помочь ему реализовать все то, что не смог он сам. Ради Сергея актер отказался от своих вредных привычек, ведь примером он хотел быть не только в профессии. Он говорил: «Я на личном примере показывал ему – делай как я! Чтобы не подавать сыну дурного примера, я бросил пить и курить: никаких сигарет и алкоголя! Он ведь у меня тоже непьющий и некурящий. Вот так вот. Родители – они ведь всегда ответственны за детей».
Актер в молодости | Фото: 24smi.org
Виталий Безруков подготовил сына к поступлению в театральный вуз, но при этом не хлопотал за него и протекции не оказывал. Сергей ходил на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ, и с первой же попытки попал на курс к Олегу Табакову, который впоследствии называл его одним из лучших своих учеников. Но главным преподавателем актерского мастерства для Сергея оставался отец, к советам которого он всегда прислушивался. Все свои знания и опыт Виталий Безруков старался вложить в сына. «Я понял, что Сережа, в сравнении со мной – великий актер. Он действительно актер! Не говорю о других его способностях… Скорее, я для него даже и не учитель, я его сэнсэй. Причем не только в профессии. Я учил его жить. Быть мужчиной и личностью. Не мельчить в жизни – она быстро проходит. Потом стыдно будет», – говорил он.
Олег Табаков и его ученики: Евгений Миронов, Марина Зудина и Сергей Безруков | Фото: 7days.ru
Виталий Безруков с женой и сыном | Фото: stuki-druki.com
Иногда отец ставил перед сыном практически невыполнимые задачи, и тому приходилось изрядно попотеть, чтобы справиться с ними. Сергей Безруков рассказывал: «Изначально я пел не очень хорошо, голос ломался. Слух был, занимался музыкой, школу музыкальную окончил по классу гитары, но петь – нет. Отец, помню, разучивал со мной романсы, песни и практически заставлял исполнять их на зрителя. А зрителями были родные, гости. Каждый праздник я понимал, что меня ждет творческая голгофа – надо будет петь под гитару. И я делал это – по принуждению. Но постепенно появлялось ощущение свободы. Вот так через «не хочу», через преодоление и научился. И теперь в моем репертуаре много музыкальных спектаклей, где я пою».
Сергей Безруков в сериале *Есенин*, 2005 | Фото: 24smi.org
В сериале *Есенин* Виталий Безруков сыграл отца поэта | Фото: bulvar.com.ua
Не сумев реализовать в полной мере свой творческий потенциал в актерской профессии, Виталий Безруков сменил профиль деятельности: он преподавал в Школе-студии МХАТ на курсе сына, а также попробовал свои силы в качестве драматурга и сценариста. По его сценариям были поставлены спектакли о Пушкине и Есенине, где его сын смог раскрыть свой драматический талант. А позже на экраны вышли фильмы, которые принесли Сергею Безрукову славу и признание.
Сергей Безруков в фильме *После тебя*, 2016 | Фото: tele.ru
Сергей Безруков в театре | Фото: 24smi.org
В 60 лет, достигнув пенсионного возраста, Виталий Безруков ушел из театра, но в кино в этот период началась его вторая жизнь. Он вернулся на экраны, нередко играя вместе с сыном в одних проектах: «Бригада», «Участок», «Есенин», «В июне 41-го». Помимо этого, он продолжает писать сценарии и ставить спектакли.
Виталий Безруков в фильме *Излечить страх*, 2013 | Фото: 24smi.org
Кадр из фильма *Китайский сервиз*, 1999 | Фото: film.ru
Сегодня многие говорят: главный проект Виталия Безрукова – это Сергей Безруков. Он сумел воплотить все его мечты, стать предметом гордости и в профессии, и в повседневной жизни, и доказать, что все усилия были не напрасными. Курящего и пьющего Сергея Безрукова можно увидеть только на экране, если этого требует создание кинообраза. Сам о себе актер говорит: «Все спиртное за меня выпили мои герои. Я предпочитаю трезвый образ жизни… У меня перед глазами пример моего отца, который, как и все творческие люди, мог себе позволить. В советские времена в творческой богеме существовало правило: если не пьешь – ты не гений. Злоупотребляли многие. Но отец в какой-то момент отрезал: «Всё». У меня в то время пошли первые успехи в профессии, и он сказал: «Я не имею права тебя подставлять». Вот такой характер».
Виталий Безруков с женой и сыном | Фото: stuki-druki.com
Сергей и Виталий Безруковы | Фото: yagazeta.com
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