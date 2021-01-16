Загадка китайского сфинкса

Мало кто знает, но в Китае имеется свой сфинкс. Причем он такого же гигантского размера, что и оригинальный в Египте, на которого китайский похож как две капли воды. Этот сфинкс является частью недостроенного тематического парка в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай.







Человек делает снимки полномасштабной копии сфинкса, который является частью недостроенного тематического парка, в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 3 марта 2015 г.







Полная, точная копия сфинкса в Чучжоу, провинция Аньхой, 3 марта 2015 года.







Рабочие работают на лесах возле точной копии Сфинкса в недостроенном туристическом тематическом парке в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 27 марта 2015 года. Полномасштабная копия египетского Большого Сфинкса строится в Китайском парке развлечений.



Мужчина проходит мимо точной копии Сфинкса в недостроенном тематическом парке в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 3 марта 2015 г.Рабочие транспортируют стальную арматуру в направлении полномасштабной копии сфинкса в недостроенном тематическом парке в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 28 марта 2015 г.Рабочий проходит по грунтовой дороге рядом с полномасштабной копией сфинкса, который является частью недостроенного тематического парка в Чучжоу , провинция Аньхой, Китай, 3 марта 2015 г.Мужчина поднимается по полномасштабной копии Сфинкса, который является частью недостроенного тематического парка на окраине Шицзячжуана, провинция Хэбэй, 15 мая 2014 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)