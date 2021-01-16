Загадка китайского сфинкса

Мало кто знает, но в Китае имеется свой сфинкс. Причем он такого же гигантского размера, что и оригинальный в Египте, на которого китайский похож как две капли воды. Этот сфинкс является частью недостроенного тематического парка в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай.
Человек делает снимки полномасштабной копии сфинкса, который является частью недостроенного тематического парка, в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 3 марта 2015 г.
Полная, точная копия сфинкса в Чучжоу, провинция Аньхой, 3 марта 2015 года.
Рабочие работают на лесах возле точной копии Сфинкса в недостроенном туристическом тематическом парке в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 27 марта 2015 года. Полномасштабная копия египетского Большого Сфинкса строится в Китайском парке развлечений.
Мужчина проходит мимо точной копии Сфинкса в недостроенном тематическом парке в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 3 марта 2015 г.
Рабочие транспортируют стальную арматуру в направлении полномасштабной копии сфинкса в недостроенном тематическом парке в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 28 марта 2015 г.
Рабочий проходит по грунтовой дороге рядом с полномасштабной копией сфинкса, который является частью недостроенного тематического парка в Чучжоу, провинция Аньхой, Китай, 3 марта 2015 г.
Мужчина поднимается по полномасштабной копии Сфинкса, который является частью недостроенного тематического парка на окраине Шицзячжуана, провинция Хэбэй, 15 мая 2014 года.
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