«Рабочий и колхозница»: какой донос написали на автора этой скульптуры

Но это было только начало.После того, как модель была изготовлена, нужно было построить композицию в натуральную величину, 24-метрового размера.Несмотря на то, что до выставки оставалось больше года, работы было столько, что все 200 человек, задействованных в этом процессе, в том числе и сама Вера Мухина, работали буквально круглосуточно.

Как утверждает Федор Раззаков на страницах своей книги «Свет потухших звезд.Люди, которые всегда с нами », - мужественно лазила Мухина по фигурам, проверяя каждую деталь, а то и сама начала сварку.«Рабочий и колхозница» были готовы только к марту 1937 года.Однако за свою работу Мухина рискнула получить не благодарность, а срок.