Первая и единственная адмирал в юбке: За какие заслуги получила высокое звание русского флота

В моряцкой среде широко известно поверье о том, что присутствие женщин на корабле неминуемо приведет к беде. Российский государь Петр I, формируя Российский флот, однозначно приказал не допускать на морскую службу представительниц слабой половины. Все царские последователи неукоснительно следовали этому повелению. И только в царствование императора Александра I был нарушен Петров завет. Император отступил от догм по-крупному, впервые в истории присвоив женщине высокое адмиральское звание. Правда, дама эта стала адмиралом вовсе не за блистательное командование русским флотом, а совсем за другие достижения.
Рождение в османской тюрьме и ненависть к туркам с первого вдоха
Так Айвазовский изобразил прорыв отряда Бубулины через турков. /Фото: ru-portret.ru
Почти 4 столетия (1453-1830 годы) греки пребывали под подавляющим турецким игом. Жестокость поработителей проявлялась не только в насильственном отуречивании православного народа и непосильных денежных поборах. Самой беззащитной частью греческого населения в этот период были дети, которых османы попросту отнимали у родителей. Мальчики автоматически отправлялись в янычары, а девочки — в гаремы. До сегодняшнего дня греки не могут простить туркам этих преступлений. А тогда в ответ на турецкий оккупационный произвол народ Греции мог лишь отвечать частыми повсеместными восстаниями.
В семье не склонивших головы перед османским режимом на собственной земле росла и гречанка Ласкарина. Причем родилась девочка прямо в османской тюрьме, располагавшейся в Константинополе. Отец ребенка - капитан Ставрионис Пиноцис - участвовал в Морейском бунте (Пелопонесское восстание) против османов в 1769-1770 годах и вместе с супругой Скево был схвачен и отправлен в тюрьму. Вскоре глава семейства скончался прямо в заключении, а его жена с новорожденной дочкой на руках была выпущена из тюрьмы и отправлена восвояси на остров Идра.
В том месте проживала диаспора православных албанцев. Спустя несколько лет мать Ласкарины снова вступила в брак с моряком Димитросом Лазару. Капитан нашел возможность перевезти всех на свою родину - остров Спеце. Жители всех без исключения греческих островов, в большинстве своем моряки или рыбаки, веками ненавидели турецких захватчиков, мечтая о свободе и независимости своего государства. В этой бунтарской атмосфере и выросла Ласкарина Бубулина.
Продолжательница мужниного дела и помощь русского посла
Гроза турецкого флота. /Фото: yandex.ua
От родного отца и отчима Ласкарина унаследовала не только дух борьбы за Отечество, но и любовь к морю. С самого детства девчушка часами пропадала на верфях, постигала тайны морской стихии на корабельных палубах. Она дважды состояла в законном браке. После гибели первого супруга Ласкарина решила связать судьбу с Дмитриосом Бубулисом - человеком из моряцкой среды. К 40-летнему возрасту женщина воспитывала семерых детей, умела водить корабли, владела плодородными землями, занималась успешной торговлей и слыла в кругу знакомых инициативной и волевой особой. Когда в бою с алжирскими корсарами погиб и второй муж Ласкарины, она стала наследницей увесистого состояния и флотилии парусных кораблей. Накопленные упорным трудом средства позволили построить новый 18-пушечный корвет под названием «Агамемнон» (в переводе - «неотвратимый»). Кроме этого, Ласкарина взяла на содержание небольшой флот с несколькими экипажами и помогала финансами армии повстанцев.
В 1816-м османские поработители решили отобрать у Ласкарины все ее богатое имущество, как у супруги воевавшего на стороне русских грека. Опасаясь ареста, Бубулина обратилась за помощью к русскому послу в Константинополе. Он поучаствовал в судьбе беззащитной перед турками женщины, поспособствовав ее временному укрытию в пределах крымского полуострова. Но отважная гречанка не собиралась сдаваться, используя несколько месяцев в безопасном укрытии для планирования дальнейших революционно-освободительных действий на родине.
Во главе греческих повстанцев и личное участие в битвах
Музей имени Бубулины в Греции. /Фото: 4.bp.blogspot.com
В 1821-м всю Грецию охватила волна освободительных восстаний. Во главе взбунтовавшихся жителей острова встала Бубулина. Построенный по ее инициативе военный корабль «Агамемнон» теперь сыграл значимую роль в освободительном греческом движении. Женщина организовала идейных патриотов с соседних островов Идра, Инсара, Спеце. Местные жители стали дееспособным базисом повстанческого флота. В их руках сосредоточились около 80 кораблей, подавляющая часть которых снаряжалась на деньги Ласкарины Бубулины.
Практически все ее сбережения ушли на вооружение народного флота. В пятидесятилетнем возрасте Ласкарина приняла личное участие в морском сражении близ крепости Нафплион. Бубулина бесстрашно стояла во главе повстанческого корабля, блокируя османов и захватывая крепость Монемвасию и город Пилос. Бубулина смогла объединить все островные корабли. Война с турками продолжалась десять лет. Решающую роль в помощи грекам в этой борьбе оказала Россия. 25 марта 1831-го многострадальная Греция обрела долгожданную свободу и независимость. Бубулина, к сожалению, до этого значимого события не дожила, погибнув в 54 года. Построенный ею корвет продолжал верой и правдой служить Греции, выполняя функции флагманского судна под новым именем «Спеце».
Отношение к Бубулиной в России и громкое звание адмирала
Корабль «Агамемном». /Фото: 2013.f.a0z.ru
Несмотря на то, что Ласкарина Бубулина промышляла в далекой Греции, в Российской империи ее имя было известным и почитаемым. Близкие русским по духу православные греческие революционеры вызывали в российском обществе одобрение и восхищение. Бубулина, которую в России называли «Бобелиной», часто изображалась художниками на холстах и вводилась писателями в перечень персонажей. Причем на картинах она почему-то представала не у корабельного штурвала, а на коне верхом. В своих литературных творениях ее вспоминали русские классики Тургенев, Гоголь, Лесков.
Заслуги Бубулины в освободительном движении высоко оценил сам российский император Александр I. Он принял смелое решение присвоить женщине высокое адмиральское звание военно-морского флота Российской империи. Так Ласкарина Бубулина вошла в историю как первая и единственная адмирал в юбке.
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