Заброшенные святые места

Когда-то это были святые и культовые места, где совершались молитвы и обряды. Сегодня золотые часовни, храмы и заросшие синагоги выглядят тихо, где-то даже устрашающе.



Прогуляемся со специалистом по заброшенным святым местам — фотографом Matthias Haker. С его же комментариями.







Заброшенная частная часовня.







Потерянная вера.







Золотая часовня.







Еще одно заброшенное святое место.







Церковь.







Вспоминая прошлое.







Золотое.







Заросший храм.







Заброшенная большая часовня.







И маленькая.







Забытый божественный дворец.







Оставшиеся цвета.







Орган.







Руины.







Безмолвная молитва.







Последняя молитва.







Призраки в церкви.







Конец молитвам.







Старая синагога.







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