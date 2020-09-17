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Почему помидоры безвкусные и рыхлые

У каждого дачника хотя бы раз в жизни возникала такая проблема. Разрезаешь помидор и уже готов насладиться сочным и сладким (либо с кислинкой) вкусом и вдруг понимаешь: что-то пошло не так. Плод безвкусный, а мякоть не такая упругая, как обещал производитель, или вовсе рыхлая. Почему так случилось?

С такой проблемой, судя по обсуждениям на форумах, сталкивались даже те дачники, которые на выращивании помидоров «съели собаку». На самом деле причин, по которым мякоть томатов бывает рыхлой, а вкус слабо выражен или и вовсе отсутствует, может быть немного. Точнее, таких причин всего три. Перечислим их.

Почему помидоры безвкусные и рыхлые

Сорт (гибрид) томатов



Почему помидоры безвкусные и рыхлые
В первую очередь, на вкусовые качества томатов влияет их принадлежность к конкретному сорту или гибриду. Например, существуют крупноплодные или слишком урожайные помидоры. Однако последние исследования доказали, что чем выше старания и достижения селекционеров в этой области, тем отрицательнее это сказывается на вкусовых качествах томатов. Одно из побочных явлений у урожайных и равномерно созревающих гибридов – как раз рыхлая мякоть и посредственный вкус помидора. Поэтому если вы не гонитесь за томатами, чей размер потихоньку догоняет арбуз, выбирайте золотую середину между габаритами, урожайностью и вкусом.

Погодные и климатические условия


Почему помидоры безвкусные и рыхлые
Это касается как условий определенного региона, так и конкретного года. В частности, если вы решили попробовать открыть для себя новый сорт или гибрид томатов, который изначально не предназначен для выращивания в ваших широтах, то, скорее всего, причина безвкусия плодов именно в этом. Не меньше влияют на качество урожая томатов и погодные условия. Особенно помидоры страдают от обилия дождей и нехватки солнечного света. Как следствие – недостаточно плотная мякоть и ненасыщенный вкус.
Если в вашем регионе можно вырастить далеко не все сорта, остановите свой выбор на самых непритязательных, способных расти практически везде, где бы их ни посадили.

Ошибки в уходе за томатами


Почему помидоры безвкусные и рыхлые
И здесь также важно найти золотую середину. Томаты могут быть рыхлыми и безвкусными либо от нехватки удобрений, либо, наоборот, – от перенасыщения ими. Особенно этим грешат любители насытить помидоры азотом, чтобы они быстрее и лучше росли. В результате происходит то же, что и при активных селекционных мероприятиях, связанных с увеличением урожайности: томаты растут как на дрожжах, а вот их вкус оставляет желать лучшего. Опытные томатоводы рекомендуют в этом случае подкармливать томаты не только органикой, но и комплексными удобрениями и делать это всего 4-5 раз за сезон.
Для того чтобы в дальнейшем избежать проблемы с качеством урожая, вызванной непропорциональным внесением (невнесением) полезных веществ, нужно четко соблюдать график подкормки томатов.
А еще может случиться так, что у томатов, собранных с кустов, внутри образовались белые прожилки. У этой проблемы тоже есть свои причины, а также и решение.
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Помидорысоветы
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