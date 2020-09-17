Почему помидоры безвкусные и рыхлые

У каждого дачника хотя бы раз в жизни возникала такая проблема. Разрезаешь помидор и уже готов насладиться сочным и сладким (либо с кислинкой) вкусом и вдруг понимаешь: что-то пошло не так. Плод безвкусный, а мякоть не такая упругая, как обещал производитель, или вовсе рыхлая. Почему так случилось?



С такой проблемой, судя по обсуждениям на форумах, сталкивались даже те дачники, которые на выращивании помидоров «съели собаку». На самом деле причин, по которым мякоть томатов бывает рыхлой, а вкус слабо выражен или и вовсе отсутствует, может быть немного. Точнее, таких причин всего три. Перечислим их.







Сорт (гибрид) томатов

Погодные и климатические условия





Ошибки в уходе за томатами

В первую очередь, на вкусовые качества томатов влияет их принадлежность к конкретному сорту или гибриду. Например, существуют крупноплодные или слишком урожайные помидоры. Однако последние исследования доказали, что чем выше старания и достижения селекционеров в этой области, тем отрицательнее это сказывается на вкусовых качествах томатов. Одно из побочных явлений у урожайных и равномерно созревающих гибридов – как раз рыхлая мякоть и посредственный вкус помидора. Поэтому если вы не гонитесь за томатами, чей размер потихоньку догоняет арбуз, выбирайте золотую середину между габаритами, урожайностью и вкусом.Это касается как условий определенного региона, так и конкретного года. В частности, если вы решили попробовать открыть для себя новый сорт или гибрид томатов, который изначально не предназначен для выращивания в ваших широтах, то, скорее всего, причина безвкусия плодов именно в этом. Не меньше влияют на качество урожая томатов и погодные условия. Особенно помидоры страдают от обилия дождей и нехватки солнечного света. Как следствие – недостаточно плотная мякоть и ненасыщенный вкус.Если в вашем регионе можно вырастить далеко не все сорта, остановите свой выбор на самых непритязательных, способных расти практически везде, где бы их ни посадили.И здесь также важно найти золотую середину. Томаты могут быть рыхлыми и безвкусными либо от нехватки удобрений, либо, наоборот, – от перенасыщения ими. Особенно этим грешат любители насытить помидоры азотом, чтобы они быстрее и лучше росли. В результате происходит то же, что и при активных селекционных мероприятиях, связанных с увеличением урожайности: томаты растут как на дрожжах, а вот их вкус оставляет желать лучшего. Опытные томатоводы рекомендуют в этом случае подкармливать томаты не только органикой, но и комплексными удобрениями и делать это всего 4-5 раз за сезон.Для того чтобы в дальнейшем избежать проблемы с качеством урожая, вызванной непропорциональным внесением (невнесением) полезных веществ, нужно четко соблюдать график подкормки томатов.А еще может случиться так, что у томатов, собранных с кустов, внутри образовались белые прожилки. У этой проблемы тоже есть свои причины, а также и решение.