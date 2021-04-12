Нужно ли окучивать помидоры после высадки в грунт? Когда и как правильно это делать?

То, что окучивание полезно для многих растений, известно давно. Эта простая процедура даёт возможность корневой системе намного лучше прижиться. Кроме этого, само растение растёт гораздо быстрее, а значит и развивается лучше. Хотя, конечно, эта незамысловатая процедура нужна далеко не всем растениям. Для некоторых популярных огородных культур подходит лишь рыхление почвы, тогда как другим, необходимо окучивание.

Надо ли окучивать помидоры в теплице, а также и в открытом грунте? Зачем вообще это делать?

Если когда-нибудь этот вопрос Вас мучил, то однозначный ответ на него – «да»! Зачем окучивают некоторые растения? Эта простая процедура для многих из них весьма полезна. Растения при этом развиваются лучше. Если говорить это применительно к томатам, то стебли у них после окучивания становятся более толстыми и крепкими. Такой ствол становится более широким «транспортным потоком» для питательных веществ, которые смогут дойти до плодов гораздо быстрее. Эти толстые стебли хорошо могут удерживать плоды, даже те, которые уродились очень крупными.

Когда процедура окучивания завершена, то вокруг стеблей помидоров остаются небольшие бороздки. В них, как правило, накапливается та вода, которая поступает к растениям в результате дождей или при поливе.

Как это делать правильно?

Кроме этого, процедура окучивания всегда сочетается с рыхлением. А, это значит, что воздух сможет поступать в почву гораздо легче, и она в полном объёме насытится кислородом. Также, окучивание приводит к разрушению поверхностной корки, после чего влага у корней перестаёт удерживаться, а значит, они не загниют.

Здесь нет практически никаких сложностей. Окучивать помидоры вполне можно обычной мотыгой. Процедура здесь ничем не отличается от той, что мы обычно привыкли проводить с картофелем. Заниматься этим нужно, когда от срока посадки рассады уже пройдёт дней 10. Но, прежде чем Вы приступите к окучиванию томатов, их нужно будет полить. Лучше всего заниматься этим утром или вечером. После полива, нужно подождать примерно с час, и можно приступать к окучиванию. Здесь очень важна аккуратность. Постарайтесь не задевать корней. Ваша задача, просто подгрести почву тяпкой с 2-х сторон поближе к стеблю томатов. В итоге горка земли, которая у Вас получится рядом со стеблем, в высоту должна составлять сантиметров 7-8. Пройдёт какое-то время, и процедуру окучивания повторяем ещё раз. Определить время для 2-го окучивания можно по стеблю. Если он внизу стал немного синим, то можно начинать окучивание.

И вот ещё видео на эту же тему. Посмотрите.