С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Поэтесса, гоняющая ослов, и другие женщины-христианки арабской Испании, вошедшие в историю


5 неарабских женщин арабской Испании, навсегда оставшихся в истории. Картина Эгрона Лундгрена.

5 неарабских женщин арабской Испании, навсегда оставшихся в истории. Картина Эгрона Лундгрена.

Женщины из владений арабских эмиров и халифов Испании всегда стояли особняком в арабском мире. Рождённые часто от двух разных народов, выросшие на стыке двух культур, они росли, окружённые жестокими войнами и самой утончённой поэзией своего времени, и иной раз расцветали так, что их до сих пор не могут забыть.

Субх умм Валад: Аврора из страны басков


В десятом веке нашей эры баски отчаянно бились, встав стеной перед волной арабов, рвущихся в Европу, и то и дело проигрывали сражения. После одного из таких проигрышей в плен попала юная девушка по имени Аврора. Её обратили в рабство и продали за большую сумму в гарем многоучёного кордовского халифа ал-Хакама. Двадцатью годами старше, он влюбился в молодую и умную девушку без оглядки и даже решил оставить ей имя — только перевёл его на арабский язык. Так Аврора стала Субх.

Субх стала первой из женщин халифа, подарившей ему двух сыновей. В этом ли дело или в том, что ал-Хакам II встретил, наконец, женщину, равную себе по уму, но он не чаял в Субх души, советовался с ней, постоянно одаривал и перестал смотреть на прочих женщин гарема. Он даже разрешал Субх гулять по городу, ещё и с непокрытым лицом, раз уж её сердцу так тесно среди четырёх стен и даже в роскошном внутреннем саду — только под условием, что она будет переодеваться мужчиной и звать себя мужским именем Кафар.
Это породило злые насмешки — мол, и сына халиф сумел зачать только потому, что какая-то женщина сообразила выдавать себя за юношу. Всем было известно, что по молодости халиф держал настоящий мужской гарем.
Субх не единственная девушка, которой доводилось гулять под видом юноши, это была редкая, но всё же распространённая практика в арабской истории.

Субх не единственная девушка, которой доводилось гулять под видом юноши, это была редкая, но всё же распространённая практика в арабской истории.

Увы, но, похоже, любовь пожилого мужа к молодой жене была невзаимна. Субх вскоре после рождения второго сына увлеклась молодым мужчиной по имени Мухаммад ибн Абу Амир (позже он войдёт в историю как аль-Мансур) и стала выпрашивать для него у мужа всё более хлебные должности. Позже, когда муж умер, она стала фактически вдвоём с любовником править страной при своём юном сыне.

Румайкийя: поэтесса, гоняющая ослов


Как-то кордовский халиф аль-Мутамид гулял со своим другом-поэтом по берегу реки и перебрасывался поэтическими экспромтами, весёлыми и кусачими — так было принято развлекаться. В какой-то момент поэт замешкался с ответом, и вместо него стихотворение произнёс звонкий девичий голос. Оглянувшись, халиф увидел погонщицу ослов, в глазах у которой плясали новые стихи.

Поскольку единственным достоинством погонщицы была её молодость, хозяин рабыни уступил её халифу за совсем небольшую сумму. Халиф же взял поэтессу в жёны: может быть, красотой она не блистала, но как сочиняла! Ни до, ни после аль-Мутамид не увлекался так женщинами, не заводил ни обширного гарема, ни хотя бы парочки жён. Для него существовала одна только Румайкийя.
Картина Ашиля Ложе.

Картина Ашиля Ложе.

Есть легенда, что однажды она увидела снег, но он почти сразу растаял, и Румайкийя огорчилась, что больше, быть может, никогда не увидит такого чуда. Тогда аль-Мутамид усадил все склоны вокруг миндальными деревьями, чтобы по весне казалось, что в горах выпал снег. Позже мечтательного халифа низложили, но Румайкийя последовала за ним в изгнание, а Кордова так и осталась стоять вся в миндальных деревьях.

Лампагия: красота не приносит удачи


Дочь галисианского графа (по другой версии, аквитанского герцога) Лампагия с юности удивляла взгляды своей красотой, но это не принесло ей счастливой судьбы, безоглядного поклонения какого-нибудь могущественного мужчины и трофеев, брошенных к ногам. Правда, когда в землях отца её захватил приехавший пограбить берберский эмир Мунуза, он не продал её, чуть позабавившись, а объявил своей женой (быть может, из честолюбия — всё же рассказать, что вынудил христианского графа или герцога стать твоим тестем, лестно). На этом бонусы от красоты для Лампагии закончились, а начались злоключения, потому что ей не суждено было прожить при одном, пусть не любимом, но привычном муже всю жизнь.

Мунуза чуть позже решил поднять восстание против вали всей арабской Испании, Абду-р-Рахмана аль-Гафики. В итоге Мунуза был разбит, Лампагия захвачена, и вали, насладившись, как любили говорить тогда, её удивительной красотой, отправил её в подарок дамаскскому халифу. Лампагию зачислили в гарем, и больше о ней никто ничего не слышал. Скорее всего, она прожила там недолго. Увы, но красота была чаще поводом для изнасилования или нападения из зависти, чем причиной поклонения и основой власти. И мир с тех пор не изменился.
Картина Франческо Баллезио.

Картина Франческо Баллезио.

 

Тода Аснарес: родство с арабом не только позорно, но и полезно


Жена короля Наварры Санчо I имела изъян: хотя сама она была христианкой, среди её близких, очень близких родственников был эмир Кордовы Абд ар-Рахман III — он был её единоутробным братом. Такое родство считалось для жены католического короля немного неловким, но очень пригодилось, когда король умер. Сын Тоды Гарсия был ещё слишком юн, чтобы сам удержать наварский престол, и трон тут же захватил старший брак покойного Санчо, Иньиго. Тода отправила Абд ар-Рахману слёзное письмо, и тот с помощью некоторого количества мечей установил, что законный король Наварры — Гарсия, а Тода — его регент.

Правда, позже между братом и сестрой пробежала кошка. Тода решила взять курс на Европу, разорвала связи с Кордовским халифатом и поощряла сына воевать с маврами (в то время — арабскими выходцами из Северной Африки). Абд ар-Рахману снова пришлось прийти с некоторым количеством мечей, чтобы Тода пообещала ему так больше не поступать, а взятых в плен мусульман отпустить. Строго говоря, отпустить должен был уже повзрослевший сын, но все знали, кто на самом деле заправляет Наваррой.
Портрет от Антонио де Оланда.

Портрет от Антонио де Оланда.

 

Валлада: куртизанка в стране без куртизанок


Рыжеволосая поэтесса Валлада была дочерью халифа аль-Мустакфи от одной из его христианских наложниц. В семнадцать лет она осталась круглой сиротой, однако же с некоторым наследством на руках. Наследство это она истратила на то, чтобы... открыть литературный салон. Если на чём можно было раскрутиться в арабской Испании, так это на поэзии.

В салоне встречались поэтессы Кордовы, и юные знатные девушки и одарённые невольницы учились здесь складывать стихи и ценить красоту. Звучит довольно пристойно, но можно только удивляться, как родители разрешали девушкам посещать Валладу, ведь она вела себя так дерзко, как ни одна женщина в Кордове не позволяла себе. Валлада разгуливала по городу в прозрачной накидке, сквозь которое красота её лица светилась ещё ярче, а вовсе не оказывалась скрыта. Она заводила любовников и даже не задумывалась о замужестве. Поэзия и подарки любовников содержали её, а о золотой клетке юной Валладе не мечталось. В стране, где не знали куртизанок, только жён или проституток, её жизнь шокировала.

В историю она вошла, однако, благодаря роману со знаменитым поэтом ибн Зайдуном. Роман был, конечно, в стихах — по крайней мере, та его часть, что предоставлялась зрителям. Но был он, безо всякого сомнения, на плотской основе. Стихи, которыми обменивались молодые поэт и поэтесса, обсуждали ежедневно все жители Кордовы. Так пристально не следят даже за романами нынешних звёзд экрана.

К очам моим тебя ревную,
К себе самой тебя ревную,
К моменту, к месту ли — ревную.
Пока стоишь ты перед взором,
Люблю — и без конца ревную!

Это стихотворение мог бы написать любой из поэтической пары, но сочинила всё же Валлада. Увы, прекрасный роман длился недолго, и через пару лет жители Кордовы уже пересказывали друг другу иные стихи Валлады, полные злобы, обвинений в дурном вкусе и пристрастии к мужчинам и африканкам (та и другая страсть использовалась для насмешек). Ибн Зайдун поначалу пытался вымолить прощение своей ревнивицы, но та ему назло закрутила новую страсть, с его политическим противником, визирем Кордовы. Это привело ибн Зайдуна в настоящую ярость, и дальше посыпался очередной обмен стихами. Впрочем, уже в двадцатом веке в Сирии в школах решили изучать только первую часть стихотворного диалога Валлады с ибн Зайдуном — любовную. Она и осталась в веках.

Сама Валлада чуть позже поссорилась и с визирем, потом разорилась из-за любви к дорогим нарядам, странствовала по стране, продавая свой стихотворный дар и, по слухам, своё тело, потом устала и вернулась к визирю, которого благополучно — и надолго — потом пережила.

Текст: Лилит Мазикина.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Поэтесса, гоняющая ослов, и другие женщины-христианки арабской Испании, вошедшие в историю

И не забудьте:
Поэтесса, гоняющая ослов, и другие женщины-христианки арабской Испании, вошедшие в историюПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Жизнь и смерть Анны Гёльди, последней ведьмы из Швейцарии

Читать
Штабы Навального по всей России уволили сотрудников в рамках самоликвидации
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Штабы Навального по всей России уволили сотрудников в рамках самоликвидации

Существует ли «великая танкостроительная» держава Украина?
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир оружия

Существует ли «великая танкостроительная» держава Украина?

Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США

Глава Оренбуржья озвучил сроки назначения преемника Натальи Левинсон
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Глава Оренбуржья озвучил сроки назначения преемника Натальи Левинсон

Лукашенко ждёт новые санкции: Нас будут душить и душить
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаше мнение

Лукашенко ждёт новые санкции: Нас будут душить и душить

Россия и Белоруссия собираются наладить совместное производство интегральных схем. Об этом журналистам рассказал президент Белоруссии Але...
Татьяна Львовна Пилецкая: В семейной жизни обязательно должно быть взаимоуважение
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Татьяна Львовна Пилецкая: В семейной жизни обязательно должно быть взаимоуважение

Детские палаточные лагеря будут работать летом в Великом Новгороде
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Детские палаточные лагеря будут работать летом в Великом Новгороде

Россия за день. Главное: казус Кобзева, бусы мэра Ялты и планы Сарданы Авксентьевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Россия за день. Главное: казус Кобзева, бусы мэра Ялты и планы Сарданы Авксентьевой

В Котовске почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

В Котовске почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах

Голикова просит не продавать туры в Турцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенДокументы и Факты

Голикова просит не продавать туры в Турцию

Киеву никто не подаёт: Германия отказалась предоставить Украине подержанные корветы
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Киеву никто не подаёт: Германия отказалась предоставить Украине подержанные корветы

Киев верен себе и продолжает побираться у западных благодетелей, рассчитывая если не на денежную помощь, то хотя бы на б/ушное вооружение...
Россия призвала Евросоюз и США не вмешиваться в дела Молдавии
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Россия призвала Евросоюз и США не вмешиваться в дела Молдавии

Запущен механизм ликвидации штабов Навального по всей России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Запущен механизм ликвидации штабов Навального по всей России

Аренду - не снижать! Как госкомпании «помогают» малому бизнесу в пандемию
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Аренду - не снижать! Как госкомпании «помогают» малому бизнесу в пандемию

“Мы еще этого не переживали”: генерал ВСУ описал возможный сценарий войны Украины с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

“Мы еще этого не переживали”: генерал ВСУ описал возможный сценарий войны Украины с Россией

Украинскую территорию зачищают под транснационалов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

Украинскую территорию зачищают под транснационалов

Вяльбе рассказала о своем подарке на свадьбу Большунова и Жеребятьевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Вяльбе рассказала о своем подарке на свадьбу Большунова и Жеребятьевой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как прошло свадебное торжество чемпиона мира по лыжным гонкам Александра...
Кипр: Привитые «Спутником V» смогут лететь к нам без теста
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Кипр: Привитые «Спутником V» смогут лететь к нам без теста

Провокация перед Днём Победы: в Киеве радикалы планируют марш в честь дивизии СС «Галичина»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Провокация перед Днём Победы: в Киеве радикалы планируют марш в честь дивизии СС «Галичина»

Россия объявила украинского посла персоной нон грата
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Россия объявила украинского посла персоной нон грата

Москва предостерегла Киев от враждебных действий против российских дипломатов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Москва предостерегла Киев от враждебных действий против российских дипломатов

Главы федеральных земель Германии строят диалог с Москвой в обход Берлина
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Главы федеральных земель Германии строят диалог с Москвой в обход Берлина

Украинский политолог Погребинский не верит, что Зеленский рискнет поехать в Москву
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Украинский политолог Погребинский не верит, что Зеленский рискнет поехать в Москву

Против подозреваемого в избиении хоккеиста Александра Паля возбудили дело
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Против подозреваемого в избиении хоккеиста Александра Паля возбудили дело

Украинский дипломат должен покинуть Россию до конца апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Украинский дипломат должен покинуть Россию до конца апреля

Более 62 тысяч юных жителей Марий Эл отдохнут в летних лагерях в 2021 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Более 62 тысяч юных жителей Марий Эл отдохнут в летних лагерях в 2021 году

Житель Москвы выстрелил холостыми пулями в депутата во время обхода квартир
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Житель Москвы выстрелил холостыми пулями в депутата во время обхода квартир

Летние лагеря примут около 4 млн детей в 2021 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Летние лагеря примут около 4 млн детей в 2021 году

Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

В Китае заподозрили причастность США к антироссийской политике Балтии
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

В Китае заподозрили причастность США к антироссийской политике Балтии

Россия призвала США и ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдавии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Россия призвала США и ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдавии

Россиянка рассказала, как в Чехии отреагировали на дипломатический конфликт с РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Россиянка рассказала, как в Чехии отреагировали на дипломатический конфликт с РФ

Глава парламента Армении вместо президента подписал изменения в избирательный кодекс
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Глава парламента Армении вместо президента подписал изменения в избирательный кодекс

Сексуальная неудовлетворенность во время менопаузы у женщин связана с нарушением сна
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Сексуальная неудовлетворенность во время менопаузы у женщин связана с нарушением сна

Картина дня

наверх