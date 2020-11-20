Интерьеры, с которыми квартира будет выглядеть дорого

Работа над дизайном интерьера у многих ассоциируется с невероятными денежными тратами. Модные магазины искушают нас изысканными аксессуарами и изящной мебелью, но в них даже зайти боязно. Уж слишком внушительно выглядят ценники.

Для того чтобы придать любимой квартире очарование и уют, совсем не обязательно влезать в долги. Надо лишь включить воображение, приложить усилия и не бояться экспериментов.

Мы думаем, что строгих правил в создании интерьера не существует. Главное, чтобы вам нравились собственные идеи. А вот несколько хитростей от дизайнера интерьера Аллы Сеничевой в помощь.



Работаем с цветом

Избавляемся от скучных вещей

Пользуемся дарами природы

Добавляем красок в ванную

Меняем надоевшую мебель

Находим недорогую замену картинам

Включаем неожиданные цветовые нюансы

Оформляем оконные проемы

Разделяем пространство

Создаем мебель из подручных материалов

Оживляем неинтересный пластик

Бонус: праздничные украшения

Сочные и неожиданные оттенки оживляют самые скучные вещи. Но яркая и необычная мебель стоит дорого, и мы вынужденно покупаем более скучный вариант, а потом печалимся, что результат получился уж очень унылым.Есть простое решение — можно выбрать гарнитур или отдельные предметы нейтральных тонов и уже самостоятельно подарить им новый вид. Благо, что сейчас в магазинах продаются всевозможные краски для любых поверхностей. Нужно лишь определиться с оттенком.Например, жалюзийные двери для шкафов из гипрока. Купить их можно почти в любом строительном магазине и уже потом придать другой цвет, спокойный или яркий.Простые белые светильники в онлайн-магазинах стоят сущие копейки. Если для них найти неожиданную цветовую гамму, то дешевые аксессуары обретают очарование и дорогой вид. Главное, не пытаться покрасить пластиковые или ламинированные поверхности. Увы, они для этого не предназначены.Что может быть скучнее белой или темной входной двери. Покупать дорогую модель с интересными элементами накладно и неудобно. Например, потом вы захотите сделать ремонт в коридоре и дверь из общего убранства будет выделяться.Тут на помощь опять приходят краски. Поверхность можно сделать однотонной или создать на ней геометрический узор.Необычная входная дверь сразу меняет впечатление от всего холла. А если рисунок или цвет надоели — ее всегда можно перекрасить.Интересные аксессуары необязательно ждут нас на полках дорогих магазинов. Найти новые светильники, вешалку, карнизы, столешницу можно и во время прогулки. Главное, внимательно смотреть себе под ноги.Так, из корявой старой палки после некоторой обработки получается интересный держатель для света или гардины. Ветки из метлы можно поставить в простую стеклянную вазу, и будет необычное и запоминающееся украшение. Ровный деревянный спил с помощью ножек превращается в симпатичный журнальный столик.Естественно, для декоративных целей подойдет не любая деревяшка. Перед тем как пускать ее в работу, стоит убедиться, не обитают ли в ней какие-нибудь жильцы. Например, муравьи.Ремонт в ванной — это всегда мука для хозяина и страдание для кошелька. Красивый кафель стоит недешево, а создать симпатичное пространство с помощью дешевого белого аналога вряд ли получится.На самом деле это вполне возможно. Если покрыть стены кафелем лишь до определенной высоты (1,2–1,5 м), а остальную часть закрасить влагостойкой краской, то результат будет интересным.Необязательно отдавать предпочтение нежным и светлым тонам. Насыщенный синий или темно-зеленый заставят скучные белые стены заиграть новыми, яркими цветами.В наших квартирах часто обитают грустные, сиротливые экземпляры, которые раздражают абсолютно всех. Это еще не значит, что от них нужно срочно избавляться. Даже таким заблудшим овечкам можно найти новое применение.Во-первых, их можно просто покрасить. Обретя новый цвет, эти детали интерьера часто становятся привлекательными.Во-вторых, их можно превратить во что-то совершенно другое. Например, ножки сделают из скучной и надоевшей тумбочки отличный письменный столик.Покупка произведений именитых и не очень художников — это удовольствие не из дешевых. А главное, процесс затягивает и стены многих коллекционеров превращаются в вернисаж. Полюбившиеся творения не выкинешь и не подаришь, а где складировать эту красоту, когда пространство уже заканчивается, — непонятно. Тем более что избыток подобных деталей не идет на пользу самому интерьеру. Музей — это красиво, но не очень уютно.Стены квартиры можно украшать не только живописными полотнами. Их отлично заменяют фотографии (свои или купленные в интернете). Кроме платных стоков, где можно найти интересные снимки, есть еще и бесплатные, на которых встречаются очень оригинальные экземпляры.Симпатичной деталью будут старые афиши и постеры. Их продают в некоторых книжных магазинах по вполне доступным ценам. Англоязычные варианты так же встречаются на стоках и в онлайн-магазинах. Главное, найти яркие рамки для этих произведений. Интерьер можно украсить и гипсовыми моделями, которые есть в магазинах для художников.Красить можно, а иногда и нужно, все. Причем необязательно отдавать предпочтение светлым и пастельным тонам. Да, они легче сочетаются с другими оттенками и визуально увеличивают пространство.С помощью насыщенных и сочных цветов можно создать более уютную атмосферу. А светлые элементы декора — полки, постеры, гипсовые модели — сделают комнату объемнее.Необязательно подбирать оттенок плинтусов и галтелей в тон обоям или полу. Можно купить белые и недорогие варианты, а затем самостоятельно их покрасить. Светлые тона выглядят элегантнее. Яркие оттенки придают комнате неожиданную изюминку. Главное, не бояться экспериментировать.Окна — это отдельная головная боль. Дешевые пластиковые подоконники быстро портятся и выглядят не очень симпатично. Те же, что сделаны из ПВХ или других материалов, не радуют высокими ценами.Если вы являетесь счастливым обладателем глубоких оконных проемов, то интересным решением будет кафель. Подоконник, выложенный кафелем, не только удобная в быту штука, но и яркая деталь интерьера.Откосы необязательно должны быть белыми, их можно выкрасить в другой цвет. Такой вариант позволит обойтись без штор, если этот аксессуар не по душе. А от солнечного света и непрошеных взглядов спасут жалюзи.Владельцам маленьких квартир создать необычный и элегантный интерьер ничуть не проще, чем обладателям хором. Если в распоряжении только одна комната, то ее хочется разделить на несколько зон — гостевую, домашнюю и даже, возможно, спальную.Этого можно добиться с помощью мебели — открытый стеллаж отлично разграничивает пространство, при этом не «съедая» его.Другой вариант — использовать краски. Различные цветовые решения для стен и текстиля создают тот же эффект зонирования без лишней мебели.Навряд ли простой смертный сможет сделать кухонный гарнитур или кровать своими руками, а вот смастерить пару шкафчиков или полочек под силу любому. Особенно если проявить фантазию.Так, простые ящики из сосны можно превратить в симпатичные книжные полки, которые заодно будут и держателями для бокалов. Или сделать из них небольшой стеллаж. Минимум усилий, пара шурупов и спасительная краска.Пластиковые поверхности, которые плохо дружат с краской, можно облагородить с помощью декупажа. Главное — не забыть обработать их шкуркой и покрыть грунтовкой (белая акриловая краска и клей ПВА) перед нанесением рисунка.Таким образом можно придать новый образ скучной бытовой технике, когда на встроенную тратиться не хочется, а белый холодильник уж слишком выбивается из общей красоты. Декупаж позволит создать уникальные накладки на выключатели и освежит надоевшую пластиковую столешницу.Выставляем семейный альбомСемейные фотографии необязательно хранить в альбомах или аляповатых рамочках. Из них тоже можно сделать настоящее украшение для интерьера.Если взять деревянную рамку от большого зеркала или купить подходящую пластиковую конструкцию в художественном магазине, то фотографии всех многочисленных родственников легко поместятся в едином пространстве.В качестве подложки подойдет нейтральный фон или что-нибудь необычное. Например, карта, если родные и близкие живут в разных городах.На украшение дома к праздникам порой уходит не меньше денег, чем на небольшой ремонт. Особенно если речь идет о Новом годе. Тут и обязательные гирлянды, и игрушки, и фонарики. А потом все это приходится где-то хранить.Кроме того, нужна еще и елка. Пластиковый вариант — неплохое решение, но его придется куда-то пристроить на оставшиеся 11 месяцев. Живое деревце оставляет на память о себе массу иголок, да и жалко смотреть, как оно медленно увядает и лысеет.Елку можно сделать собственными руками на одной из стен. И жизненное пространство не занимает, и выглядит интересно. Для этого потребуется лишь несколько разноцветных отрезов ткани. А в качестве украшений для такого «деревца» отлично подойдут старые игрушки и какие-то памятные мелочи.