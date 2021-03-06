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Портреты музыкантов из их собственных дисков

В рамках кампании против музыкального пиратства агентство TBWA Milan и журнал First Floor Under создали серию необычных постеров.

Портреты семи всемирно известнейших музыкантов были выложены из их собственных лицензионных CD-дисков. На создание изображений Майкла Джексона, Боба Марли, Джима Моррисона, Джимми Хендрикса, Джеймса Брауна, Фредди Меркюри и Элвиса Пресли ушло 6500 дисков с альбомами музыкантов. Более 200 часов провели за работой художники Mirco Pagano и Moreno De Turco, добиваясь реалистичности и схожести изображения.

Боб Марли


Портреты музыкантов выложили из дисков

Портреты музыкантов выложили из дисков

Джимми Хендрикс


Портреты музыкантов выложили из дисков

Элвис Пресли


Портреты музыкантов выложили из дисков

Фредди Меркюри


Портреты музыкантов выложили из дисков

Джим Моррисон


Портреты музыкантов выложили из дисков

Джеймс Браун


Портреты музыкантов выложили из дисков

Майкл Джексон


Портреты музыкантов выложили из дисков

Портреты музыкантов выложили из дисков

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