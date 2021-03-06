Портреты музыкантов из их собственных дисков

В рамках кампании против музыкального пиратства агентство TBWA Milan и журнал First Floor Under создали серию необычных постеров.



Портреты семи всемирно известнейших музыкантов были выложены из их собственных лицензионных CD-дисков. На создание изображений Майкла Джексона, Боба Марли, Джима Моррисона, Джимми Хендрикса, Джеймса Брауна, Фредди Меркюри и Элвиса Пресли ушло 6500 дисков с альбомами музыкантов. Более 200 часов провели за работой художники Mirco Pagano и Moreno De Turco, добиваясь реалистичности и схожести изображения.



Боб Марли

Джимми Хендрикс

Элвис Пресли

Фредди Меркюри

Джим Моррисон

Джеймс Браун

Майкл Джексон