Какие предсказания футуристов 1950-х уже сбылись, а какие скоро сбудутся

Видеофон – возможность видеть собеседника (комиксы Артура Радебо)

Мгновенная смена цвета машины (комиксы Артура Радебо)

Беспилотные машины и авто с электрическим двигателем (комиксы Артура Радебо)

Туннель, соединяющий Россию и Аляску (комиксы Артура Радебо)

Огромный панорамный телевизор (комиксы Артура Радебо)

Робот, который приготовил и подал еду , а перед этим вымыл весь дом (комиксы Артура Радебо)

Дом будущего под куполом (комиксы Артура Радебо)

Запасные органы для человека (комиксы Артура Радебо)

Мини-вертолеты – не роскошь, а средство передвижения людей в XXI веке, по мнению Артура Радебо

Часы со встроенным телевизором (сейчас уже намного сложнее смартфоны есть)

Печь, которая готовит еду почти мгновенно – прообраз микроволновки

Дистанционное обучение – вопрос сегодня актуален , как никогда