Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    экс-совки до сих пор верят передовицам газетки "правда".... маразм, заложенный в молодости, с годами только крепчает ...Была колбаса «Док...
  • Астон Мартин
    Прекрасная советская колбаса из натуральных ингредиентов , современная не идет ни в какое сравнениеБыла колбаса «Док...
  • patentlil
    Говорить "нет" - надо, но при этом объяснить, почему "нет". Одни разговоры - это не метод.Что происходит в ...

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Melissa Hie ведет свой инстаграм, заполняя его фотографиями лучшей уличной еды в каждом из городов, где она побывала

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

32-сантиметровое мороженое, Корея.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Тайяки в виде рыбки, Япония.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Пончик Hello Kitty, Япония.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Клубника в шоколаде, Бельгия.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Мороженое, Париж.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Замороженный йогурт, Мальта.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Голубое кокосовое мороженое, Мальта.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Симит, Греция.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Слойка, Мьянма

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Клубничный Дайкири, Греция.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Фисташковое джелато, Италия.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Макарон, Швейцария.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Данго, Япония.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх