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Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины

Многим наверняка доводилось слышать мрачные истории о том, что некоторые дальнобойщики бросают болты в автомобили, идущие на встречу. Зачем они это делают и не выдумки ли все это от злых языков? Какой смысл наносить материальный вред другим водителям и более того – создавать на дороге аварийную ситуацию. Ответы на все эти вопросы в действительности очень просты. Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины

Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины На данный вопрос существует коротки и простой ответ – да, дальнобойщики действительно бросают болты (или аналогичные тяжелые вещи) во встречные машины. Однако, следует сразу оговориться и кое-что пояснить в данном вопросе. Во-первых, делают подобную вещь далеко не все водители фур. Более того, даже среди дальнобойщиков подобные выходки считаются «дурным тоном» и примером непорядочного поведения на дороге. Во-вторых, подобный вредительский поступок водители тягачей совершают, когда «совсем накипело», а значит у данного действия есть конкретная причина. Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины Причина бросания гаек во встречные автомобили очень проста. Водители идущих на встречу авто (как правило) сами виноваты и провоцируют своим недобросовестным поведением дальнобойщиков, которые в силу специфики профессии сталкиваются с различными проблемами исходящими от окружающих в среднем намного чаще, чем большинство рядовых автомобилистов.

А потому рано или поздно даже у порядочного человека может «накипеть». Речь идет о тех «красавцах», которых используют «колхозный свет» - ксенон. Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины Ксенон слепит идущих на встречу водителей. Это доставляет огромный дискомфорт и может стать причиной ДТП. Дальнобойщиков такие граждане очень сильно нервируют, так как на них лежит куда больше ответственности, чем на обычных автомобилистах. Так, помимо человеческих жизней, дальнобойщик в том числе отвечает за груз. Само собой, подобный «самосуд» не является выходом из ситуации и более того, является таким же нарушением порядка. Однако, имеющиеся прецеденты – это отличный дополнительный повод для того, чтобы задуматься лишний раз над вопросом: «А нужен ли мне на автомобиль ксенон?».

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Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины

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Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машиныПодписаться на мой Instagram

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