Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины

Многим наверняка доводилось слышать мрачные истории о том, что некоторые дальнобойщики бросают болты в автомобили, идущие на встречу. Зачем они это делают и не выдумки ли все это от злых языков? Какой смысл наносить материальный вред другим водителям и более того – создавать на дороге аварийную ситуацию. Ответы на все эти вопросы в действительности очень просты.



На данный вопрос существует коротки и простой ответ – да, дальнобойщики действительно бросают болты (или аналогичные тяжелые вещи) во встречные машины. Однако, следует сразу оговориться и кое-что пояснить в данном вопросе. Во-первых, делают подобную вещь далеко не все водители фур. Более того, даже среди дальнобойщиков подобные выходки считаются «дурным тоном» и примером непорядочного поведения на дороге. Во-вторых, подобный вредительский поступок водители тягачей совершают, когда «совсем накипело», а значит у данного действия есть конкретная причина. Причина бросания гаек во встречные автомобили очень проста. Водители идущих на встречу авто (как правило) сами виноваты и провоцируют своим недобросовестным поведением дальнобойщиков, которые в силу специфики профессии сталкиваются с различными проблемами исходящими от окружающих в среднем намного чаще, чем большинство рядовых автомобилистов.

А потому рано или поздно даже у порядочного человека может «накипеть». Речь идет о тех «красавцах», которых используют «колхозный свет» - ксенон. Ксенон слепит идущих на встречу водителей. Это доставляет огромный дискомфорт и может стать причиной ДТП. Дальнобойщиков такие граждане очень сильно нервируют, так как на них лежит куда больше ответственности, чем на обычных автомобилистах. Так, помимо человеческих жизней, дальнобойщик в том числе отвечает за груз. Само собой, подобный «самосуд» не является выходом из ситуации и более того, является таким же нарушением порядка . Однако, имеющиеся прецеденты – это отличный дополнительный повод для того, чтобы задуматься лишний раз над вопросом: «А нужен ли мне на автомобиль ксенон?».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: