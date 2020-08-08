Правда ли, что дальнобойщики могут бросать болты во встречные машины

Многим наверняка доводилось слышать мрачные истории о том, что некоторые дальнобойщики бросают болты в автомобили, идущие на встречу. Зачем они это делают и не выдумки ли все это от злых языков? Какой смысл наносить материальный вред другим водителям и более того – создавать на дороге аварийную ситуацию. Ответы на все эти вопросы в действительности очень просты.
На данный вопрос существует коротки и простой ответ – да, дальнобойщики действительно бросают болты (или аналогичные тяжелые вещи) во встречные машины. Однако, следует сразу оговориться и кое-что пояснить в данном вопросе. Во-первых, делают подобную вещь далеко не все водители фур. Более того, даже среди дальнобойщиков подобные выходки считаются «дурным тоном» и примером непорядочного поведения на дороге. Во-вторых, подобный вредительский поступок водители тягачей совершают, когда «совсем накипело», а значит у данного действия есть конкретная причина. Причина бросания гаек во встречные автомобили очень проста. Водители идущих на встречу авто (как правило) сами виноваты и провоцируют своим недобросовестным поведением дальнобойщиков, которые в силу специфики профессии сталкиваются с различными проблемами исходящими от окружающих в среднем намного чаще, чем большинство рядовых автомобилистов.
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