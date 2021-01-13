Усы Гитлера, маски для волос Саддама Хусейна и другие забавные странности диктаторов

Они вошли в историю как самые жестокие, бескомпромиссные и волевые диктаторы всех времен и народов. Но страх, который они нагоняли на окружающих, не мешал последним прыскать в кулак от неожиданных увлечений и привычек тиранов, в которых они не могли себе отказать. Зная об этих нюансах можно увидеть тех, кто держал в страхе целые страны, несколько в ином контексте и осознать, что несмотря ни на что, им были присущи и человеческие слабости, и страхи.
Если бы не трогательные фото Гитлера в исполнении Евы Браун, сделанные в домашней обстановке, то мир бы так и не узнал, что самый кровожадный тиран умел быть спокойным и умиротворенным. В компании боготворившей его женщины он даже выглядит «плюшевым мишкой», а не деспотом. Сталин же привязывался к деталям и хранил дома безухую лису – будильник и не позволял выбрасывать свои старые сапоги. Обувь ему меняли под покровом ночи, когда вождь спал, просто меняли старые на такие же, но новые. Иногда он замечал подмену и требовал вернуть ему прежнюю пару. Стоит ли говорить, сколько раз его окружение закатывало глаза (пока сам Сталин не видел), в ответ на требование немедля вернуть ему стоптанные кирзачи!
Иосиф Сталин – несостоявшийся ковбой
Молодой Сталин.
Сталин, пожалуй, сам же больше всех и страдал от созданного вокруг себя ореола несокрушимой уверенности и серьезности. Немногословность и излишняя сдержанность пугали окружающих, они не понимали чего от него ожидать и он пользовался этим эффектом. Часто Сталин использовал выпивку для того, чтобы развязать язык своему собеседнику, сам же внимательно слушал, включая режим «все, что вы скажете, может быть использовано против вас».
Но в день похорон своего соратника Жданова, Сталин много выпил, затем, уже находясь на своей даче, стал рыдать и причитать, что лучше бы умер он сам. Молотов пытался успокоить вождя, но ему это не удалось, поэтому он предупредил охрану, чтобы Сталина ни в коем случае не выпускали за территорию дачи. И как в воду глядел, заплаканный Сталин решил прогуляться, но охрана придумала историю про то, что заклинило замок и отвело беду. На утро Сталин предупредил охрану, чтобы они забыли о случившемся.
Его стихи отличаются лиричностью.
Ранимая душа Сталина сквозила не только в минуты грусти и пьянок, в юности он писал стихи, под псевдонимом Сосело его произведения даже публиковались в сборниках, а одно из стихотворений открывает грузинский букварь. Своего таланта он даже стеснялся, полагая, что это ударит по его репутации, видимо слишком обнажал душу ранимый поэт еще до начала своей революционной карьеры. Он запрещал публиковать свои стихи, аргументируя это тем, что иначе ему придется краснеть «как девушка».
Романтичная душа вождя еще и тяготела к скорости и мотоциклам, но он не ездил на них, даже сам не садился за руль автомобиля. Он считал езду на мотоцикле чем-то юношеским, недостойным того, чтобы этим увлекался глава государства. Но отказать себе в маленькой слабости он не мог. В гараже у него стояло несколько экземпляров, исключительно для любования и радости Сталинской души. Зато сын Василий, который перенял страсть отца, развивал это направление в стране.
С легкой руки Сталина: советские байкеры.
Сталин обожал кино, во всех его дачах были хорошие кинозалы, а самому Сталину доступны лучшие произведения мирового кинематографа. Советские фильмы он смотрел реже и как цензор, а вот западными наслаждался, а больше всего ему нравились вестерны. Но при этом для советского проката он их запретил, как идеологически неправильные. Сам же смотрел их пачками. Кстати современные психологи объясняют это тем, что Сталин отождествлял себя с ковбоем. Вот он врывается в бар (страну) и задает жару всем противникам (вершит революцию) и все делает красиво и с чувством собственного достоинства. И только усы развиваются на ветру.
Гитлер и его усы
Трансформация усов Гитлера.
Непримиримый враг предыдущего диктатора, а ведь Сталин обошел Гитлера не только в исторической бытности, но даже по усам. Разве может сравниться жалкая щеточка Адольфа с пышным великолепием Иосифа? Да ни разу! Так почему же у Гитлера были такие куцые усы? На самом деле сначала усы у будущего фюрера были залихватские, «кайзеровские», лихо закручивающиеся наверх и, наверное, заставляющие биться чаще сердце ни одной фрау. Но человек он был военным и командиру не нравилось, что его усы не лезут в противогаз. Было приказано усмирить их залихватость. Просто сбрить их он не мог, поскольку у него было крайне некрасивая верхняя губа.
Так он перешел на усы-щеточки. Кстати, это вполне популярная форма для того периода, особенно среди военных. Их носили и советские военные начальники, однако начало Второй Мировой войны положило конец этой моде, так эти усы и остались исконно Гитлеровскими.
Гитлера уж шибко беспокоила половая жизнь его солдат, вот уж забота о своих подчиненных! Это при его поддержке была изобретена надувная кукла, а затем и бордели Третьего Рейха, чтобы ничто не отвлекало солдат от главной задачи по установлению фашистской власти повсеместно.
Современные технологии позволяют побрить Гитлера без бритвы.
Сейчас модно говорить, что Гитлер был ЗОЖником и ограничивал себя в мясе. Скорее он просто был педантом и хотел быть здоровым. Еще его любимая собака Блонди, сподвигла его на продвижение закона о жестоком обращении с животными. Причем не только с домашними питомцами, но и крупным рогатым скотом. В будущем он планировал сократить потребление мяса в Германии. Такой вот жалостливый тиран.
А от табака отказывался потому что жутко не любил разные запахи, включая запах духов. Он стеснялся своего тела, даже в жару редко надевал что-то закрытое.
Временами он шутить изволил. Причем юмор у него был такой с чернотой. И если в обычной жизни черный юмор воспринимается в связи с его исключительной теоретичностью, но когда такого рода шутки исходят от человека, который уничтожает целые народности, то не ясно шутит он или угрожает. Так, он мог сказать Еве, что ее губная помада сделана из тел солдат, а Гофмана предупреждал, мол, не подходи близко к камину, вдруг вспыхнешь.
Саддам Хусейн: стильный и модный до последнего
Саддам себя любил, холил и лелеял.
Многие диктаторы и тираны были весьма обеспокоены собственным образом и репутацией, еще бы, ведь от этого во многом и зависит положение в обществе, они не могли допустить, чтобы какие-то их привычки казались окружающим смешными или милыми. Однако им все равно не удавалось это сделать и Саддам Хусейн не был исключением.
Он делал главный упор на образование, считается его заслугой, что за период его правления число грамотного населения увеличилось с 30 % до 70%. Но вообще-то речь не о средневековье и правление Хусейна длилось добрых два десятка лет. Если Сталин культивировал свою личность по всем фронтам, то Саддам Хусейн обожал собственные изображения или памятники. Не было ни единого города или поселения, в котором бы не обнаружился памятник, статуя или бюст правителя.
Он так и не склонил головы, не отвел взгляда.
Не понятно для чего, но он создал Коран, который написан его кровью, для этого он регулярно сдавал «чернила» на протяжении трех лет. Судьба этой книги не понятна, ведь писать кровью священные писания нельзя, но и уничтожать их тоже запрещено. Другой его страстью было строительство. Он построил больше 80 дворцов, в которых жил сам или его родственники. Не имел привычки ночевать дважды в одном месте, он предполагал, что это избавит его от покушений. Сам же правитель не гнушался решать проблемы исходя из принципа «нет человека – нет проблемы». За период его правления пропало без вести 290 тысяч человек.
Одна из его любовниц утверждала, что диктатор любил ухаживать за собой. К примеру, делал маски из настоев трав и красил волосы, обожал костюмы от Пьера Кардена и танцевал под Фрэнка Синатру. Близкое окружение было в курсе, что глава государства обожал группу Led Zeppelin.
Перед казнью многие отметили, что Саддам резко постарел, но не был сломлен, он до последнего не опускал голову и отказался надеть колпак на голову, но от шарфика (чтобы веревка не врезалась в шею) не отказался.
Мао Цзэдун: тигр с нечищеными зубами
Любитель девственниц и старых вещей.
Бытовые привычки китайского лидера были, мягко говоря, весьма специфическими. Например, он никогда не чистил зубы, а на доводы о гигиене отвечал, что тигр никогда не чистит зубы. Что он хотел этим сказать не совсем понятно. То ли он имел ввиду, что тигр не чистит зубы, но они у него острые и белые, то ли то, что он тигр и опасен и без таких глупостей. Но результат был ожидаемым – улыбка лидера была далека от идеала.
Он сильно привязывался к своим вещам, так у него были две любимые пижамы, которые неустанно латали, а он их неустанно носил. Еще он ненавидел новую обувь, она казалась ему неудобной, ему предварительно ее разнашивали, чтобы она была помягче и свободнее. Вообще он высоко ценил собственный комфорт, но при этом был крайне неопрятен, предпочитая тратить деньги на починку старых вещей, а не на покупку новых.
Женщины отвечали ему взаимностью.
Работать он любил прямо в кровати, часто не поднимался с нее несколько дней подряд. Она была огромной и твердой, частично завалена книгами и документами. Ел, курил и пил чай он там же.
Мао очень хотел стать долгожителем и считал, что связь с девственницами подарит ему долгие годы жизни. В чем связь между долголетием и постоянной сменой половых партнерш не понятно, но раз так велел вождь, то девственниц ему поставляли регулярно, практически еженощно. Впрочем, найти желающих было не сложно, чаще всего это были девушки из простых бедных семей, для которых возможность прикоснуться к вождю уже было сродни чуду. Были созданы так называемые культурные группы при военных, они должны были организовывать досуг солдат песнями и плясками и именно из их числа и выбирались наложницы.
Учитывая, что мыться Мао тоже не любил, то столь тесное общение с ним для девушек было весьма сомнительным удовольствием, хотя после ночи с ним его, по понятным причинам, было принято только хвалить. При этом, он отказывался лечиться от половых инфекций и заражал ими всех девушек, с которым у него были отношения.
Фидель Кастро и его любовь к коровам
Похоже секрет высоких удоев был во внимании и заботе.
Имя Фиделя Кастро – кубинского лидера, окутана романтичными легендами и домыслами. Говорят, что он обожал свой голос и это было одной из причин того, что говорил он долго и много. Часто пересушивал себя в записи и находил все сказанное прекрасным. Шестичасовая речь – это то, что Кастро мог, умел и практиковал. При этом он часто приводил цитаты исторических деятелей не прибегая к записям, и демонстрируя уникальную память.
Говорить также долго он мог о секретах повышения удоя у коров, еще он помнил клички коров, которые били рекорды по объемам молока. Обе эти страсти Фиделя были настолько сильны, что привели его к книге рекордов Гиннеса. Самая его длинная речь была произнесена на Конгрессе компартии в Гаване в 1986 году. Длилась она больше 7 часов. Во второй раз в книгу рекордов попала корова Фиделя по кличке «Белая», она дала 110 литров молока в день – это мировой рекорд.
Считается, что Кастро был таким же аскетом, как и Сталин. Однако если их и объединяет некая скромность, то как раз весьма в определенных вещах – приверженность к военному костюму, ограниченность в быту. Как и Сталин, который менял дачи чаще, чем мундир, Кастро жил «скромно» катался на яхте, носил ролексы.
Ким Чен Ир и его невероятные возможности
Отказать себе в женщинах он тоже не мог.
Культ личности лидера государства просто переходил все границы разума. Например, корейцы были уверены, что погодные условия зависят напрямую от настроения Ким Чен Ира, а после его смерти плакали от ужаса, что существование свое может прекратить и природа.
Сам же лидер до дрожи боялся быть отравленным. В результате чтобы его накормить, необходимо было соблюдать безумные меры безопасности. Он садился за стол последним, после того как специальные люди ели приготовленную для него пищу. Иногда подсылал двойников, а сам ел в другом месте, где должно было быть точно безопасно. При этом огромные требования у него были и к качеству пищи, она должна быть здоровой и правильно приготовленной. Даже рисинки должны быть одного размера.
Но этот страх не мешал ему радоваться жизни и закатывать банкеты на три дня, а его день рождения был вторым государственным праздником в стране. В это же время проходил концерт творческих коллективов, среди которых лидер страны нередко выбирал себе любовниц. Он обожал танцовщиц и симпатичных актрис.
В связях он себя тоже не ограничивал.
Вероятно, им он тоже рассказывал о своих фантастических достижениях. Видимо всего того что у него было де-факто, безо всяких рассказов и объяснений было мало. Например, в его официальной биографии сказано, что во время его первой в жизни игры в гольф, он набрал больше очков, чем рекордсмен по игре, у которого 18 титулов и 19 турниров за плечами. И да, Ким Чен Ир высоко оценил свой результат, что больше никогда не играл в гольф. А смысл? Судя по этой же биографии, он написал полторы тысячи книг, и это только за время получения высшего образования. Еще он автор 6 опер, 100 серий документального фильма о Северной Корее.
А еще он любил кататься с водных горок, которые были специально установлены для его радости и развлечения близких.
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