Как проходили испытания американцами климатического оружия во Вьетнаме

В последнее время планета нередко «радует» нас стихийными бедствиями: пожарами, ураганами и наводнениями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все больше людей начинают склоняться к мнению о рукотворном происхождении этих катаклизмов. Одной из самых популярных версий такого типа является утверждение, что причиной природных катастроф являются испытания климатического оружия. И хотя многие относятся к такому мнению довольно скептично, в истории все же есть яркий пример использования «боевых дождей» во время войны во Вьетнаме.











Вьетнамская война стала настоящим испытательным полигоном для самых разных типов оружия. Однако наиболее любопытным среди них является именно климатическое. Но к этому способу воздействия на вьетнамскую армию американское командование обратилось далеко не сразу. Сначала война шла с использованием более привычных типов оружия. Однако уже через год после начала конфликта американцам стало ясно, что общепринятыми методами с противником получается не так успешно, как предполагалось. Поэтому в режиме строгой секретности было принято решении об использовании способа, который впоследствии назовут «климатическим оружием».







Операция по использованию климатического оружия получила название «Попай» в честь мультипликационного персонажа-моряка.

Разработка велась под руководством Госдепартамента и Министерства обороны США. Куратором стал советник президента Америки по науке и технологиям Дональд Хорниг. Суть разработки и последующей ее операции состояла в том, чтобы использовать специальные химические реагенты, распылив их на облака над Вьетнамом в сезон дождей. А увеличенное в результате этих действий количество осадков должно негативно повлиять на инфраструктуру, которой пользовались вьетнамские партизаны, в первую очередь, дорог.Первый опыт применения климатического оружия оказался успешным ровно наполовину. Дело было так: в октябре 1966 года американские специалисты «накачали» дождевые облака, которые направлялись потоками ветра на территорию, занимаемую вьетнамскими войсками и партизанами, реагентом йодида серебра. И «боевой дождь» выпал. Вот только военные химики , судя по всему, промахнулись с количеством реагента, поэтому облако с ним попросту не долетело до цели и выпало...прямо на головы американских спецназовцев. Объемы дождей оказались впечатляющими: по информации Novate.ru, за четыре часа выпало 23 сантиметра осадков. Солдаты отреагировали руганью по рации в сторону ученых, обрушивших на них эти ливни: именно так стало ясно, что в целом испытания прошли успешно.Конкретно против вьетнамцев армия США использовала климатическое оружие 20 марта 1967 года. В общей сложности операция «Попай» продлилась чуть больше пяти лет - до 5 июля 1972 года. С марта про ноябрь - в сезон дождей - американские транспортные самолеты С-130 «Геркулес» распыляли на облако йодид серебра. Осуществление операции , особенно на первых этапах, проходило беспрепятственно: никто попросту не понимал, чем конкретно занимались в облаках эти лайнеры, но ведь не бомбардировали, поэтому им и не препятствовали. За пять лет было использовано около 5,5 тысяч тонн йодида серебра.Развертывание фронта экологической войны не могло не приобрести последствия. Обильные дожди размывали дороги в тропиках, которые играли огромную роль в поддержании боеспособности вьетнамских войск и партизанских отрядов, в том числе стратегически необходимую «тропу Хо Ши Мина». Кроме того, аномальными осадками были уничтожены урожаи в Лаосе и Социалистической Республики Вьетнам. Однако природа не прощает такого небрежного отношения к ней. Осадков, выпавших под воздействием климатического оружия, оказалось слишком много - в августе 1971 года произошло наводнение, которое погребло под силой стихии больше 10% страны. Был уничтожен огромный объем собранного урожая, но еще страшнее оказались человеческие потери: по различным подсчетам, количество жертв наводнения превзошло 100 тысяч человек, однако точной цифры неизвестно до сих пор.Американское правительство тут же попыталось откреститься от ответственности за вьетнамское бедствие. Пентагон и ученые-химики США настаивали на том, что причиной наводнения 1971 года было тропическое природное явление «Ла-Нинья», которое в районе Тихого океана действительно нередко вызывают цунами или засухи. Вот только в эту версию мало кто поверил , ведь во Вьетнаме этого явления ранее никогда не наблюдалось. Но международное сообщество сделало правильные выводы из истории испытания климатического оружия США. В 1977 году, уже после прекращения боевых действий во Вьетнаме, в ООН была принята «Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду». Среди подписантов документа были и обе сверхдержавы - Америка и Советский Союз.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: