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Трещины отменяются: что нужно добавить в бетон, чтобы он не терял прочности


Трещины отменяются: что нужно добавить в бетон, чтобы он не терял прочности

Бетон – один из древнейших строительных материалов, который используется человечеством по сей день. Помимо перечисленных достоинств, имеет бетон и один серьезный недостаток. С течением времени данный материал теряет свою былую прочность и покрывается трещинами. В последствии ситуация будет только усугубляться. Поэтому очень важно принять должны меры еще на этапе строительства.

1. Правильный выбор цемента и верные пропорции


Первым делом нужно правильно выбрать цемент. /Фото: 38stroyka.ru.

Первым делом нужно правильно выбрать цемент. /Фото: 38stroyka.ru.

 

Первое и главное, что оказывает непосредственное влияние на прочность и долговечность бетона – это марка выбранного цемента, а также пропорции в которых был замешан материал. Оптимальное соотношение цемента и песка для большинства марок составляет 1 к 3. Впрочем данная пропорция может меняться в зависимости от ряда условий, в частности от того, для каких целей будет использоваться материал.

2. Использование пластификаторов


Пластификаторы позволяют улучшить качество смеси. /Фото: kakprosto.ru.

Пластификаторы позволяют улучшить качество смеси. /Фото: kakprosto.ru.

 

Не стоит пренебрегать добавкой разнообразных пластификаторов. Как правило, такие добавки очень дешевые и простые в использовании. Однако, применять их следует в соответствии с инструкцией. В противном случае есть все шансы испортить цемент, а не сделать его лучше. Если добавить пластификатора больше, чем надо, то бетон может получиться слишком сухим.

3. Старая-добрая арматура


Армирование бетона - лучший способ укрепить конструкцию. /Фото: baubetonspb.ru

Армирование бетона - лучший способ укрепить конструкцию. /Фото: baubetonspb.ru

 

Мало что так повышает прочность бетона, как армирование. Используется для него сетка или арматура. И то, и другое добавляется в будущую конструкцию еще до заливки. Сегодня помимо стальной арматуры все большую популярность приобретает использование стеклопластиковых сеток.
Впрочем даже добавление различного мелкого металлолома, вроде обрезок труб, сеток и проволоки, способно значительно увеличить прочность будущей конструкции.

4. Добавляем фиброволокно


Фиброволокно также укрепляет конструкцию. /Фото: fibratex.ru.

Фиброволокно также укрепляет конструкцию. /Фото: fibratex.ru.

 

Многие мастера также рекомендуют добавлять в бетон фиброволокно. Оно позволит поддерживать стяжку в первые часы и дни после заливки. Стоит также отметить, что фиброволокно сегодня активно применяется не только с цементом, но и при создании штукатурки.

5. Используем пропитку


Пропитка должна защитить бетон от воды. /Фото: kompanit.ru.

Пропитка должна защитить бетон от воды. /Фото: kompanit.ru.

 

Наконец, не стоит забывать о том, что после заливки необходимо покрыть бетон водоотталкивающей пропиткой. Сформированный защитный слой позволит значительно продлить срок службы конструкции и надолго защитит ее от разрушительного действия воды.

Видео:


 

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Трещины отменяются: что нужно добавить в бетон, чтобы он не терял прочности

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Трещины отменяются: что нужно добавить в бетон, чтобы он не терял прочностиПодписаться на мой Instagram
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