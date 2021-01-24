11 нелепейших смертей в человеческой истории

Человеку свойственно ошибаться, но люди, о которых пойдет речь в этой статье, заплатили за свои ошибки слишком дорого.
Все вы, наверное, слышали о том, как погибла Айседора Дункан. Да уж, ее смерть была действительно нелепой. Но представьте себе, что можно в буквальном смысле умереть от смеха или скончаться от передозировки морковного сока.
Айседора Дункан была всемирно известной танцовщицей, вела богемную жизнь и отличалась свободными взглядами. 14 сентября 1927 года Дункан, находясь во Франции, решила прокатиться со своим другом в кабриолете. На танцовщице был надет любимый шелковый шарф, который в конечном итоге стал причиной ее трагической смерти. Шарф, обернутый вокруг шеи Дункан, свесился из автомобиля и попал в ось заднего колеса. Женщину вышвырнуло из машины на обочину, и она мгновенно умерла от удушья и сломанной шеи.
Морковный сок — очень вкусный и полезный напиток… если употреблять его в умеренном количестве. 48-летний Бэзил Браун из Англии в 1974 году за 10 дней выпил около 50 литров морковного сока — в 10 000 раз больше рекомендованной нормы витамина А. В итоге это привело к печеночной недостаточности и как результат — к смерти. Вероятно, Браун решил, что хорошего должно быть много.
Было ли вам когда-либо настолько смешно, что вы буквально лопались или умирали со смеху? Алекс Митчелл умер от смеха в 1975 году в возрасте 50 лет. Митчелл имел проблемы с сердцем и скончался от инфаркта во время просмотра своего любимого сериала The Goodies.
В 2009 году Сергей Туганов (28 лет) решил продемонстрировать свою «мужскую удаль» весьма необычным способом, проглотив целую упаковку виагры. Мужчина поспорил с двумя девушками на 4300 долларов, что сможет выдержать 12-часовой сексуальный марафон с обеими. Видимо, Туганов настолько сильно жаждал мужской славы, что не мог позволить себе поражение — он действительно выиграл пари, но сразу же после окончания этой 12-часовой оргии скончался от сердечного приступа.
В этом году Дейвон Стейплз из штата Мэн, празднуя с друзьями День независимости США и находясь под воздействием алкоголя, решил запустить фейерверк прямо со своей головы. Стейплз скончался в тот же день. Брат погибшего говорит, что «это было дурацкое происшествие. Дейвон не был из тех людей, кто делает что-нибудь глупое. Он был одним из тех, кто прикидывается, будто делает какую-либо глупость, чтобы заставить людей смеяться». К сожалению, его последняя шутка оказалась несмешной…
Житель Техаса Томми Вудворд проигнорировал не только знаки об опасности, но и предупреждения своих друзей. Вудворда предостерегали о том, что ему не следует купаться в водоеме, где находился огромный аллигатор. Однако он не просто прыгнул в воду, но и стал выкрикивать ругательства в адрес аллигатора. Животному, по всей видимости, такая выходка не показалось забавной — растерзанное тело Вудворда обнаружили несколько часов спустя.
А вот еще один пример смерти во имя «мужественности». В 1995 году фермер Кристоф Азнинский выпивал со своими друзьями. Затем мужчины разделись донага и стали играть в различные игры, чтобы показать, кто из них самый храбрый. Началось все со швыряния мороженой репы, но потом кто-то обнаружил бензопилу. Один из друзей схватил ее и с криками, что он покажет, кто тут настоящий мужчина, отрезал себе ступню. Тогда Кристоф Азнинский решил перещеголять храбреца и, отобрав у друга пилу, отрезал себе голову. «Это было весело, — сказал потом один из его друзей. — Когда он был моложе, он любил надевать на себя нижнее белье сестры».
Жюльен Офре де Ламетри был известным врачом и философом 16-го века. Ламетри успешно лечил французского посла в Пруссии, и тот захотел отблагодарить врача, устроив в его честь огромный праздник. Вскоре он умер от расстройства пищеварения из-за переедания на этом обеде. Ламетри отличался своей способностью много есть и хотел показать, что это нисколько не вредит здоровью.
В начале 20-го века французский портной Франц Райхельт придумал парашют, который можно было носить как одежду. В 1912 году после долгих попыток получить разрешение от французского правительства на проведение тестирования, он наконец-таки смог испробовать свое новое изобретение. Райхельт спрыгнул с Эйфелевой башни, одетый в костюм-парашют, и разбился насмерть.
Житель Калифорнии Хосе Луис Очоа (35 лет) был не только поклонником незаконных петушиных боев, но и их активным организатором. В 2011 году во время матча петух поранил мужчину в ногу ножом, который обычно привязывают к лапе птицы. Очоа был доставлен в больницу лишь спустя два часа после происшествия, но было уже слишком поздно — организатор петушиных боев скончался вскоре после прибытия.
В 1993 году в Торонто адвокат Гарри Хой (38 лет) захотел доказать группе студентов, что стекло в его офисе на 24-м этаже не бьется. Он разогнался и ударился о стекло — оно действительно не разбилось, а просто выпало из оконной рамы, а Хой полетел вниз навстречу смерти.
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