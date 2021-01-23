Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Чаде

Гельта д’Аршей, вероятно, самый известный постоянный источник воды в Сахаре. Он расположен в Эннеди, на северо-востоке Чада, что на юго-востоке города Фада. В Гельта д’Аршей обитают несколько видов животных, в первую очередь нильские крокодилы. Гельта д’Аршей является бесплодным местом, расположенным вдали от проторенных караванных путей. Чтобы добраться сюда необходим, по крайней мере внедорожник 4 × 4 и путешествие займет 4 дня пути от Нджамены, столицы Чада.







Чтобы достичь места, изображенного на картинке, потребуется еще по крайней мере несколько часов пешего похода от того места, до куда может доехать внедорожник.



http://vs-t.ru/kulinarnye-texniki-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyj/



Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.











Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.



Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Сахаре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)