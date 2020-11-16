Мед засахаривается при длительном хранении: натуральный такой продукт или нет

Сложно будет отыскать человека, которому бы понравился засахарившийся мед. Такой продукт теряет не только свою изначальную консистенцию, но и меняет вкусовые качества. Небезосновательно бытует мнение еще и о том, что такой мед теряет свои полезные свойства. А потому закономерным образом возникает вопрос: а должен ли натуральный мед засахариваться в принципе? И может ли это указывать на то, что мед-то ненатуральный?
Все дело в чистоте меда. /Фото: fb.ru.
Никакой мед не может «засахариваться», так как в нем отсутствует сахар. Единственная сахароза, которая попадает в мед, оказывается в нем в виде посторонних веществ. Как правило, ее наличие составляет 1-3%, в редких случаях не более 6%. Однако, даже в этом случае она с высокой долей вероятности очень скоро распадётся на более безобидную глюкозу и фруктозу. Таким образом, термин «засахаривание», хотя и является очень популярным в народе, также является абсолютно некорректным по отношению к меду.
Любой мед кристаллизуется. /Фото: sezonudachi.com.
То, что все мы называем «засахариванием», на самом деле является обычной кристаллизацией продукта. Ее начало – естественный и абсолютно нормальный процесс. Любой натуральный мед рано или поздно начнет кристаллизоваться или (как говорят пасечники) «садиться». Куда более важным является вопрос о том, как скоро будет запущен сей не очень приятный для простого потребителя процесс.
Мед может оставаться жидким очень долго. /Фото: nazaccent.ru.
Сам по себе мед может оставаться жидким долгие годы. Например, мед, находящийся в сотах у пчел, почти никогда не кристаллизуется. Все потому, что пчелы обрабатывают соты специальным веществом – прополисом. Именно прополис позволяет поддерживать мед жидким на протяжении длительного срока в естественной среде. Благодаря своим качествам, данное вещество нашло самое широкое применение в медицине и косметике.
Это нормальный процесс. /Фото: gorihy.in.ua.
Процессы кристаллизации в меде начинаются в так называемых «очагах кристаллизации», в качестве которых чаще всего выступают инородные примеси, которые неизбежно попадают в лакомство еще на стадии производства пчелами. Именно поэтому очень важно качественно фильтровать мед. На серьезных производствах из него даже умеют удалять пыльцу цветов. Кроме того, на скорость кристаллизации очень сильно влияет тара, в которую был разлит продукт. Если банка не была простерилизована, то процессы кристаллизации в таком меде начнутся намного быстрее.
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