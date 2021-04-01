Эко-сумка времен СССР: как придумали знаменитую авоську

Советская сетчатая сумка - отличная альтернатива современным эко-шоперам
Без сетчатой сумки, сплетенной из тонких, крепких бечевок, в Советском Союзе не обходился ни один поход на рынок или в магазин. Авоська легко помещалась в кармане и не ощущалась из-за легкого веса, зато выдерживала до 70 кг! Кто же придумал знаменитую сумку, откуда пошло название, и почему она снова популярна - расскажет Novate.ru.
История создания
Авоськи появились в СССР после революции и были популярны до 70-х годов / Фото: ic.pics.livejournal.com
В Советский Союз авоська пришла из Западной Европы. В 20-х годах ХХ века чешский предприниматель Вавржин Крчил сделал сеточку для волос с хлопковым плетением из 14 рядов по 24 ячейки. Однако изобретение оказалось невостребованным. Тогда мужчина добавил к изделию две ручки, и так появилась сетчатая сумка.
В СССР первые упоминания об авоськах были еще в послереволюционное время. Позже их выпуском занимались предприятия Всесоюзного общества слепых, которые обеспечивали работой сотни незрячих людей. За все время существования внешний вид сумки практически не менялся. Разве что на ручки надевали трубочки, чтобы авоськи меньше врезались в ладони. Шутка ли: изделие могло выдержать вес до 70 кг! Также дополнительно продавали крючки, чтобы подвешивать сетку к столу или поручню в трамвае.
В конце 70-х годов в СССР начали появляться пластиковые пакеты, и авоська отошла на второй план. По привычке люди стирали и сушили целлофановые изделия, а выбрасывали только в крайних случаях. Сетчатую сумку стали использовать для бытовых нужд вроде хранения лука, чеснока, вывешивали в ней продукты и даже ловили раков.
Происхождение названия
Название авоська прижилось в народе после монолога советского сатирика Аркадия Райкина / Фото: pbs.twimg.com
Сумка появилась в дефицитные времена, поэтому люди брали ее с собой «на всякий случай» - авось по пути с работы удастся что-то прикупить. Слово как раз и означает расчет на случай; надежду на удачу, даже если шансов мало; а вдруг, ведь всякое может быть. Название пошло в народ после шутки про сумку советского сатирика Аркадия Райкина: «…А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…». С тех пор сетчатое изделие и стали называть авоськой.
Снова в тренде
Можно купить авоську на любой вкус и цвет, начиная от хэнд-мейд изделий и до брендовых коллекций / Фото: myrussia.life
Многие экологичные привычки из Советского Союза постепенно возвращаются в моду. Субботники, сбор макулатуры, металлолома, внутренний туризм, а теперь и поход за покупками с авоськой или так называемыми эко-сумками. Полиэтиленовые пакеты не разлагаются в почве и засоряют планету, а авоська производится из натуральных материалов. Зачастую пакеты выбрасывают после одного применения, а сетчатую сумку достаточно периодически стирать и ею можно пользоваться неограниченное количество раз.
Сейчас продаются авоськи разных цветов, размеров, с украшением и без. Любители hand-made делают современные модели из трикотажной пряжи и хлопкового шнура. Даже мировые бренды выпускают коллекции с сетчатыми сумками за баснословные деньги, а модницы подбирают к ним стильные наряды.
Модницы носят в авоськах сумочки и сочетают их со стильными нарядами / Фото: cdn-1.heroine.ru
Авоська - удобная и практичная сумка, которая снова в моде. Если хотите присоединиться к экоактивистам, забудьте о полиэтиленовых пакетах и носите с собой сетчатую сумку. Изделие производится из натуральных материалов, выдерживает большой вес, а самое главное - его можно использовать неограниченное количество раз.
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