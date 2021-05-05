Популярные статьи

Свежие комментарии

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Мы ежедневно видим огромное количество самых разных вещей и уже так привыкли ко многим из них, что даже не спрашиваем себя: «А зачем вообще нужен помпон на шапке? А отверстие в палочке от чупа-чупса?»

Мы очень заинтересовались подобными вопросами. 

И вот что нового мы узнали о предметах, которые видим чуть ли не каждый день.

Помпон на шапке

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

В настоящее время помпоны встречаются на каждой второй шапке, и эта деталь воспринимается нами исключительно как аксессуар. Впервые помпоны появились на головных уборах французских моряков в XVIII веке. На кораблях того времени были узкие помещения с невысокими потолками, и у помпона была важная роль — предохранять голову от ударов о выступы. Затем он стал использоваться в армейской форме разных стран. По цвету и форме помпона можно было узнать о роде войск. Теперь это всего лишь украшение. Однако в помещениях с низкими потолками он может быть очень полезен.

Квадратная дырка на палочке от чупа-чупса

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Многие ошибочно полагают, что она нужна для того, чтобы проглотивший палочку ребенок не задохнулся. Однако для этой цели палочку делают полой по всей длине. А отверстие сбоку нужно для того, чтобы конфета не спадала. Когда палочку погружают в еще жидкий леденец, он заполняет сначала это отверстие.

После застывания получается крепкий фиксатор леденца на палочке.

Стрелки на брюках

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Сейчас трудно представить себе деловой костюм без стрелок. Неужели их стали делать специально как некий стильный элемент? А вот и нет. В конце XIX века в Европе на фабриках шили одежду и большую ее часть отправляли в другие страны. Чтобы в трюмах кораблей одежды умещалось больше, ее прессовали и утрамбовывали перед погрузкой. После длительного путешествия на брюках оставались складки, избавиться от которых было практически невозможно. Затем стрелки на брюках просто вошли в моду.

«Карман» в женских трусах

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Дело в том, что по санитарным нормам внутренний слой должен делаться из особой мягкой ткани. Это касается и мужского, и женского нижнего белья. Однако по технологии пошива именно женских моделей невозможно сделать оба шва внутренними, поэтому один из них не зашивают, и получается своеобразный карман. Теперь мы точно знаем, что класть туда ничего не нужно.

Квадрат-нашивка на рюкзаке

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Наверняка вы замечали небольшой кожаный квадратик на многих рюкзаках. Это так называемый язычок для привязывания, то есть изначально был очень полезен в походе. Через него можно было продевать веревки, карабины и привязывать дополнительное оборудование, чтобы освободить руки. Сегодня язычок используют в основном для красоты.

Дырочка между камерой и вспышкой айфона

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Мало кто знает, что эта дырочка — на самом деле вспомогательный микрофон. Он расположен со стороны камеры, чтобы при видеозаписи звук был лучше. Также это помогает Siri лучше понимать разные акценты, а еще уменьшить шум, который воспринимает главный микрофон.

Цифра «57» на бутылках кетчупа Heinz

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Большинство людей считает, что номер — это всего лишь элемент дизайна упаковки или обозначение количества ингредиентов. Но на самом деле это очень полезная штука. Когда кетчуп не капает из бутылки, наклоните ее и ударьте ребром ладони по числу «57». Вы точно удивитесь результату.

Код на упаковке из-под косметики

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Если вы посмотрите на любую упаковку косметических средств, будь то жидкий тональный крем, тени или пудра, то увидите сзади символ, похожий на маленький открытый контейнер, на котором стоит маркировка — 6M, 12M или 24М. Эти цифры обозначают «время жизни» вашей косметики: 6, 12 и 24 месяца соответственно. Полезный лайфхак: чтобы ваша косметичка не заполнялась просроченной косметикой, напишите маркером число, после которого косметика будет уже непригодна для использования. Для этого нужно просто прибавить к дате открытия продукта число месяцев с маркировки.

Сменные лезвия на канцелярском ноже

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Отнюдь не все знают, что затупившееся лезвие на канцелярском ноже можно отломать, получив новое острое лезвие. Многие не делают этого, потому что считают опасным. На самом деле это очень легко! Для этого необходимо выставить лезвие по краю, снять заглушку, с помощью отверстия на заглушке зафиксировать лезвие и отломать пришедшую в негодность часть.

Переключатель на зеркале заднего вида

Спорим, вы не догадаетесь о настоящем предназначении этих 10 вещей

Это переключатель «день — ночь», позволяющий избежать ослепления водителя ночью от света фар идущего сзади автомобиля. Дело в том, что зеркала заднего вида имеют двойное отражающее покрытие, которое всегда можно поменять с помощью одного нажатия на переключатель. Лайфхак, который будет особенно ценен для новичков-автомобилистов.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Волосы быстро становятся грязными: как же правильно мыть голову, если кожа жирная

Читать
Модель Алина Санько представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная — 2020"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Модель Алина Санько представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная — 2020"

"Я не любительница абсента": как подписчики отреагировали на фото Гузеевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

"Я не любительница абсента": как подписчики отреагировали на фото Гузеевой

Два простых и модных образа Хейли Бибер, которые ле...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Два простых и модных образа Хейли Бибер, которые ле...

Жертвы моды: 10 абсурдных изобретений, которые непонятно для кого созданы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Жертвы моды: 10 абсурдных изобретений, которые непонятно для кого созданы

73-летняя мать Илона Маска снялась для известного глянца – фото
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

73-летняя мать Илона Маска снялась для известного глянца – фото

Dogecoin достиг исторического максимума благодаря Илону Маску
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Dogecoin достиг исторического максимума благодаря Илону Маску

Никитюк попыталась втянуть "пасхальный" животик, но что-то пошло не так: "Выдыхай"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Никитюк попыталась втянуть "пасхальный" животик, но что-то пошло не так: "Выдыхай"

Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы

Рой Холстон: дизайнер, который заставил воспринимать американскую моду всерьез
Материал, выбранный редакторами МиртесенHEROINE — интернет-журнал для девушек

Рой Холстон: дизайнер, который заставил воспринимать американскую моду всерьез

Красота haute couture: модный Дом Valentino предста...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Красота haute couture: модный Дом Valentino предста...

Модное лето
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Модное лето

Девушка нарисовала медицинскую маску на лице, чтобы зайти в супермаркет (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Девушка нарисовала медицинскую маску на лице, чтобы зайти в супермаркет (Видео)

Алжирские пирожки
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Алжирские пирожки

С чем носить бикини этим летом, чтобы выглядеть, как настоящая звезда: показывает Ким Кардашьян
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

С чем носить бикини этим летом, чтобы выглядеть, как настоящая звезда: показывает Ким Кардашьян

АЮРВЕДИЧЕСКАЯ ПАСТА-МЫЛО
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

АЮРВЕДИЧЕСКАЯ ПАСТА-МЫЛО

Ксения Собчак прорекламировала Башкирию нарядом с цветком курая
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

Ксения Собчак прорекламировала Башкирию нарядом с цветком курая

Ведущий Александр Васильев рассказал о выставке платьев ХХ столетия в Калининграде
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ведущий Александр Васильев рассказал о выставке платьев ХХ столетия в Калининграде

КАК ПОЧИСТИТЬ ОДЕЖДУ САМОСТОЯТЕЛЬНО? ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

КАК ПОЧИСТИТЬ ОДЕЖДУ САМОСТОЯТЕЛЬНО? ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Фигурой в купальном костюме очаровала Сеть подопечная Меладзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Фигурой в купальном костюме очаровала Сеть подопечная Меладзе

«Вот по этой причине я всегда сбрасываю видеозвонки»: Дженнифер Гарнер показала, как она выглядит без макияжа
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

«Вот по этой причине я всегда сбрасываю видеозвонки»: Дженнифер Гарнер показала, как она выглядит без макияжа

"Мне не на кого было равняться": Эшли Грэм рассказала о статусе ролевой модели и трудностях материнства
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

"Мне не на кого было равняться": Эшли Грэм рассказала о статусе ролевой модели и трудностях материнства

Чудаковатая Ксения Собчак и ее топ самых странных позорных нарядов (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Чудаковатая Ксения Собчак и ее топ самых странных позорных нарядов (Видео)

10 лет: жена Петросяна удивила поклонников неожиданным признанием
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

10 лет: жена Петросяна удивила поклонников неожиданным признанием

"Вы вообще рожали?" Подольская показала фигуру в бикини
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

"Вы вообще рожали?" Подольская показала фигуру в бикини

Увлажнение на максимум: Хейли Бибер рассказала, как...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Увлажнение на максимум: Хейли Бибер рассказала, как...

Внешность Татьяны Навки раскритиковали
Материал, выбранный редакторами МиртесенNEW-MAGAZINE Интернет-издание о знаменитостях и стиле жизни

Внешность Татьяны Навки раскритиковали

Модная экзотическая прическа собаки заставляет людей останавливаться на улице (Фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Модная экзотическая прическа собаки заставляет людей останавливаться на улице (Фото)

Почему женщинам нельзя категорически экономить на себе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Почему женщинам нельзя категорически экономить на себе

ЕГО МНЕНИЕ КАК БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

ЕГО МНЕНИЕ КАК БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Фотоистория о позитивной весне в Нью-Йорке
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Фотоистория о позитивной весне в Нью-Йорке

Смотрю на украшения СССР и на полчаса становлюсь снова юной, помню платья, с которыми их носила
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Смотрю на украшения СССР и на полчаса становлюсь снова юной, помню платья, с которыми их носила

Виктория Боня оправдалась за фото своих ягодиц с растяжками
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Виктория Боня оправдалась за фото своих ягодиц с растяжками

3 практики, которые помогут тебе влюбиться в себя
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

3 практики, которые помогут тебе влюбиться в себя

7 красивых знаменитостей, которые испортили себя пластикой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

7 красивых знаменитостей, которые испортили себя пластикой

Лучший выход на майских: Хейли Бибер в нюдовом жакете из кожи
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Лучший выход на майских: Хейли Бибер в нюдовом жакете из кожи

Российский программист восстановил лицо Ивана Грозного
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Российский программист восстановил лицо Ивана Грозного

Почему протеин так же важен для вас, как и вода?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Почему протеин так же важен для вас, как и вода?

17 крутых стрижек после 30 лет на короткие волосы с разных ракурсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

17 крутых стрижек после 30 лет на короткие волосы с разных ракурсов

1
Самая красивая женщина в мире Хадид едва "укротила" формы в узком декольте: "Какая дива"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Самая красивая женщина в мире Хадид едва "укротила" формы в узком декольте: "Какая дива"

Картина дня

наверх