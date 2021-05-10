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Секс-символы ХХ века

Женская красота восхищает, пленит и вдохновляет. Её воспевают в стихах, передают на холстах или воссоздают в камне. У каждого человека имеются свои собственные представления о красоте, однако существуют определённые стандарты, признанные большинством. Безусловно, эталоны красоты неустанно меняются из года в год, от поколения к поколению. Ниже представлены признанные красавицы ХХ века, пленившие миллионы человек благодаря кино и телевидению.




Секс-символы ХХ века 20 век, актрисы, кино






Итальянская актриса Джина Лоллобриджида





Кадр из фильма «Закон», 1959 год

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида 20 век, актрисы, кино






Американская актриса Мэрилин Монро





Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 год

Американская актриса Мэрилин Монро 20 век, актрисы, кино





Американская актриса Грейс Келли





Кадр из фильма «В случае убийства набирайте „М“», 1954 год

Американская актриса Грейс Келли 20 век, актрисы, кино





Британская и американская актриса Одри Хепбёрн





Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани», 1961 год

Британская и американская актриса Одри Хепбёрн 20 век, актрисы, кино





Французская актриса Катрин Денёв





Кадр из фильма «Шербурские зонтики», 1964 год

Французская актриса Катрин Денёв 20 век, актрисы, кино





Итальянская актриса Софи Лорен





Кадр из фильма « Вчера, сегодня, завтра», 1963 год

Итальянская актриса Софи Лорен 20 век, актрисы, кино





Британская и американская актриса Элизабет Тейлор





Кадр из фильма «Клеопатра», 1963 год

Британская и американская актриса Элизабет Тейлор 20 век, актрисы, кино





Британская актриса Вивьен Ли





Кадр из фильма «Унесённые ветром», 1939 год

Британская актриса Вивьен Ли 20 век, актрисы, кино





Итальянская актриса Клаудия Кардинале





Кадр из фильма «Леопард», 1963 год

Итальянская актриса Клаудия Кардинале 20 век, актрисы, кино





Французская актриса Брижит Бардо





Кадр из фильма «Вива Мария!
», 1965 год
Вне рейтинга: Итальянская актриса Моника Беллуччи

Французская актриса Брижит Бардо 20 век, актрисы, кино





Итальянская актриса Моника Беллуччи





Кадр из фильма «Частная жизнь Пиппы Ли», 2009 год

Итальянская актриса Моника Беллуччи 20 век, актрисы, кино








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