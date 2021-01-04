В чем разница между дешевым и дорогим костюмом

Бывает, смотришь на комплект брюки-пиджак и решительно не можешь понять, в чем заключается разница между комплектами за 100 и 1000 условных единиц.
На самом деле разница между костюмами в разной ценовой категории кардинальная, даже если при первом поверхностном знакомстве такого впечатления не складывается. Итак, рассмотрим данный непростой вопрос по пунктам.
1. Конструкция пиджака
Чем дороже пиджак, тем гарантированно сложнее будет его конструкция. Это не просто какая-то «куртка». Пиджак состоит из наружной ткани и подкладки, причем последняя может иметь несколько уровней. Зачем это нужно? На самом деле все предельно просто – чем больше деталей в пиджаке, тем больше у возможностей у портного по подгонке костюма под форму человека. Конечно же, с конвейерными изделиями такое невозможно провернуть. Таким образом возможность подгонки – это первое и главное, что отличает дорогое изделие от дешевого.
2. Ткань и прочие материалы
Несложно догадаться, что дорогие и дешевые пиджаки отличаются выбором материалов для их производства. Конвейерные костюмы шьют из синтетических материалов или натуральных с примесью синтетики. Чаще всего это вискоза, полиэстер, хлопковая смесь. Соответственно дорогие костюмы шьют только из натуральных компонентов в первую очередь из шерсти и шелка. Внешне разница между материалами может быть не очень заметна, однако дешевые костюмы изнашиваются куда быстрее, чем дорогие и хуже держат форму.
3. Пошив и отделка
Дорогой костюм легко отличить по качеству фурнитуры. В нем никогда не будет синтетической подкладки и недолговечных пластиковых пуговиц. Кардинальным образом отличаются наборы из разных ценовых категорий еще и качеством пошива. Ручная работа хорошо видна при детальном рассмотрении. В первую очередь она проявляется в небывалом внимании к деталям, чего просто физически невозможно получить при конвейерном производстве. Лучше всего отличия можно проследить на качестве швов.
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