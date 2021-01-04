В чем разница между дешевым и дорогим костюмом

Бывает, смотришь на комплект брюки-пиджак и решительно не можешь понять, в чем заключается разница между комплектами за 100 и 1000 условных единиц.

На самом деле разница между костюмами в разной ценовой категории кардинальная, даже если при первом поверхностном знакомстве такого впечатления не складывается. Итак, рассмотрим данный непростой вопрос по пунктам.





1. Конструкция пиджака

2. Ткань и прочие материалы

3. Пошив и отделка

Чем дороже пиджак, тем гарантированно сложнее будет его конструкция. Это не просто какая-то «куртка». Пиджак состоит из наружной ткани и подкладки, причем последняя может иметь несколько уровней. Зачем это нужно? На самом деле все предельно просто – чем больше деталей в пиджаке, тем больше у возможностей у портного по подгонке костюма под форму человека. Конечно же, с конвейерными изделиями такое невозможно провернуть. Таким образом возможность подгонки – это первое и главное, что отличает дорогое изделие от дешевого.Несложно догадаться, что дорогие и дешевые пиджаки отличаются выбором материалов для их производства. Конвейерные костюмы шьют из синтетических материалов или натуральных с примесью синтетики. Чаще всего это вискоза, полиэстер, хлопковая смесь. Соответственно дорогие костюмы шьют только из натуральных компонентов в первую очередь из шерсти и шелка.Внешне разница между материалами может быть не очень заметна, однако дешевые костюмы изнашиваются куда быстрее, чем дорогие и хуже держат форму.Дорогой костюм легко отличить по качеству фурнитуры. В нем никогда не будет синтетической подкладки и недолговечных пластиковых пуговиц. Кардинальным образом отличаются наборы из разных ценовых категорий еще и качеством пошива. Ручная работа хорошо видна при детальном рассмотрении. В первую очередь она проявляется в небывалом внимании к деталям, чего просто физически невозможно получить при конвейерном производстве. Лучше всего отличия можно проследить на качестве швов.