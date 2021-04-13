Откуда взялись женские банды «сукэбан», и Почему их все боялись все японцы

В противовес мужской банде

Молодость всегда где-то рядом с дерзостью.

Сукэбан оставили яркий след в субкультурах.

Баловство или преступления?

Образы эксплуатируются до сих пор.

Конфликты часто происходили и между самими группировками.

На смену одним подросшим хулиганкам приходили другие.

Кадр из фильма.

Сукэбан и феминизм

Японская школьная форма.

Японская культура была глубоко патриархальной.

Сукебан в культуре

Последовательницы находятся и сейчас.

Сукэбанши доказали, что милые девочки не такие уж и милые.