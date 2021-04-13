Откуда взялись женские банды «сукэбан», и Почему их все боялись все японцы

Японская культура, заметно отличающаяся от европейской, всегда кажется чем-то экзотичным, но при этом, привлекательным. Не является исключением и криминальная культура страны восходящего солнца. В отличие от Запада, якудза не прятались, вели открытую деятельность и даже имели собственные офисы. Немыслимый формат криминальной деятельности по западным меркам. Равно как и молодежные банды воспринимались как нечто само собой разумеющееся, как один из этапов взросления. Возможно, именно попустительство взрослых привело к тому, что женские группировки «сукэбан» стали не просто устрашающими, но и очень популярными.
Все это происходило с немого согласия властей, которые снисходительно относились к проделкам молодых преступников и старались не приговаривать их к реальным срокам. К организованной преступности, которая известна во всем мире как «якудза», периодически примыкали выходцы из молодежных околопреступных группировок, которые цвели в Японии пышнее сакуры. Многие из них привлекали внимание не только полиции, но и общественности, причем образы криминалитетов часто воспринимались как романтические и таинственные.
В противовес мужской банде
Молодость всегда где-то рядом с дерзостью.
Если бы мужские банды не столь рьяно охраняли свои ряды от женщин, то, вполне вероятно, что сукэбан и не возникли, дамы бы вполне успокоились, войдя в состав действующей группировки, причем куда менее численным составом. Однако мужские группировки «банчо», занимающиеся кражами в магазинах, отказывались сотрудничать с девушками. Немудрено, что у них вскоре появились гендерные противники – уличные банды из девушек, в которые не брали парней.
Слово сукэбан в переводе с японского означает «девушка-босс». И это словосочетание как нельзя лучше характеризует главные ценности тех, кто входил в эту банду. Бесстрашие и отвага, дерзость и борьба против сложившихся устоев, помноженные на молодость участниц сукэбан, делали их по-настоящему опасными. Несмотря на то, что до серьезных и крупных дело доходило редко, им удавалось держать в страхе всю округу.
Столь эпатажное название вполне объясняется причиной появления группировки, ведь в основе феминистический настрой и противопоставление себя мужчинам. Первоначально в группировке состояли школьницы, которые формировались для защиты от банчо, нередко им приходилось участвовать в массовых драках. Позже их интересы вышли за рамки самозащиты, воровство, грабеж и даже разбой стали тем, что девчонок объединяло. Понадобилось меньше десяти лет для того чтобы молодежные банды разрослись до сети женских преступных группировок, в которые входило более 20 тысяч девушек и был свой совет.
Сукэбан оставили яркий след в субкультурах.
Позже сложился и некий свод правил, за нарушения которого были предусмотрены наказания. Это могла быть порка, причем публичная или прижигание кожи сигаретой. Нарушением считались, к примеру, отношения с парнем, который раньше встречался с другой девушкой-сукэбан. Кроме того, в банде действовал свой дресс-код.
Для всего мира эти девушки олицетворялись с японской школьной формой, однако на деле они не всегда носили именно ее. Хотя и использовали одежду для выделения и подчеркивания собственного единства. В последующем они надевали кимоно или повязку на лоб. Что касается школьной формы, то она была несколько видоизменена. Помимо традиционной плиссированной юбки, тельняшки, красного шарфика и белых гольф, пиджак или верхнюю одежду специально укорачивали, чтобы был виден живот, причем не прикрытый. А вот юбка, наоборот, была длинее обычной.
Этот наряд был нарочито антисексуальным, в ту пору в Японии было модным ношение коротких юбок, облегающих джинс, но сукэбан не признавали эксплуатацию женской сексуальности и намеренно от нее отказывались. По этой же причине к минимуму сводилось использование косметики. Зато девчонки всегда носили с собой бейсбольные биты, цепи и милую игрушку йо-йо. Позже они стали носить кожу, и их стиль стал более байкерским, однако традиционные японские мотивы всегда использовались. Этим они противопоставляли себя американской культуре, засилье которой наблюдалось тогда в Японии.
В последующем эта субкультура растворится в других группировках, однако образ девушки-подростка с хищным взглядом эксплуатируется до сих пор. Уж слишком дерзкими и запоминающимися были девушки-боссы.
Баловство или преступления?
Образы эксплуатируются до сих пор.
Кей-Ко – лидер среди таких же школьниц как и она, называющих ее Бритва, в буквальном смысле является криминальным авторитетом пригорода Токио. Она носит на груди бритву, аккуратно завернутую в ткань, но доля секунды и приставит ее к щеке своего противника. Она была лишь одной из тех, о которых ходили легенды – девчонкой, чей бунтарский дух позволил ей стать криминальным авторитетом. Они не просто существовали наряду с мужскими бандами, но и во многом превышали их как в численности, так и в жестокости и внутренней дисциплине.
Кроме отрицания собственной привлекательности и сексуальности была еще одна причина, по которой сукэбан носили длинные юбки – под ними было удобно прятать цепи или ножи. Часто на пиджаках вышивали драконов или другие традиционные японские гравюры. Волосы были вытравлено желтого цвета, а брови выщипаны в тонкую полоску. Часто при них были мечи из бамбука (такие используют на школьных уроках физкультуры), для них еще характерен жест пальцами, который известен как «Виктория». Еще они носили яркие носки, причем приспустив их.
Самый крупный союз включал в себя 20 тысяч девушек. В якудза, для сравнения, на тот момент состояло около ста тысяч мужчин. Но у последних четырехвековая история, а сукэбан взлетели за два десятилетия. Однако внутренняя иерархия в мужских и женских группировках была схожа – строгая дисциплина, иерархия и своя бухгалтерия. Ко времени взлета сукэбан якудза уже считались с ними, хотя подобное вообще не умещается в голове, учитывая, что во ворую группировку входили взрослые мужчины – криминальные авторитеты, а в первой рулили девчонки -школьницы.
Конфликты часто происходили и между самими группировками.
Для начала девчонки перестали подчиняться школьным нормам, они переделали школьную форму, покрасили волосы, носили маленькие портфели. Последний был не просто аксессуаром, а настоящим символом – так они выражали свое пренебрежительное отношение к школьному процессу, ведь в крошечную сумку не влезали учебники и тетрадки. Кожаные портфели специально варили для того чтобы они «сели» и стали меньшего размера. Согласно японским нормам такое поведение и изменения в школьную форму были сродни бунту.
На внешность девочек обратили внимание в полиции, взрослые руководствовались мнением о том, что сегодня послабления в одежде, а завтра – в поведении и требования к школьной форме стал более жесткими. Однако такие замечания не имели ничего общего с реальными наказаниями.
Законодательство страны восходящего солнца подразумевает так называемое предделинкветное поведение, это когда подростки (а в Японии этот возраст заканчивается в 20 лет) совершают какие-то деяния, которые не являются преступлением, но в последующем могут вылиться в них. Таким поведением могли назвать пропуски занятий, курение, плохие оценки и непонятные знакомства. Но в то же время считается, что это период взросления и через это проходят все люди. Именно поэтому к такому явлению как подростковые банды в стране восходящего солнца принято относиться не как к криминальному явлению, а подростковому баловству. Хотя глаза на это и не закрывают.
На смену одним подросшим хулиганкам приходили другие.
В 70-е, когда Япония находилась на заре своего экономического подъема, возник нефтяной кризис, что стало причиной резкого падения темпов роста. Это не могло не отразиться и на социальном положении в Японии. Особенно болезненный вопрос для Японии – невозможность выйти в «белые воротнички», представителям рабочего класса, стал еще острее. И в период экономического роста у девушек было куда меньше возможностей построить карьеру и стать влиятельным человеком.
К тому же, система оплаты труда исходя из возраста сотрудника, распространялся исключительно на мужчин. Власть страны была уверена, что женщинам комфортно на кухне, а значит и самое место. Кроме того, никакие выплаты и пособия для домохозяек, женщин, находящихся дома и занятых воспитанием детей, предусмотрено не было.
Кадр из фильма.
Немудрено, что выходцы из бедных семей не видели никаких перспектив и чаще всего примыкали к бандам, пополняя мафиозную популяцию. Получить образование дети из рабочего класса практически не могли, высокие проходные баллы в университеты, платные подготовительные курсы и специальный подсчет учебных успехов не давали им шансов.
Социальное расслоение общества, в котором еще и присутствовало ущемление женских прав, стало благодатной почвой для разрастания именно женских бандитских формирований. К тому же она уже существовало, в нее стоило только вступить. Массовость и широкая популярность сукэбан в этот исторический период объясняется именно социально-экономическими причинами и желанием изменить положение женщин в стране. Именно этот факт дает все основания полагать, что сукэбан это не просто бандитская группа, а нечто большее – движение за собственные права и интересы.
Сукэбан и феминизм
Японская школьная форма.
Образ японской женщины, возводимый в культ, сотворен в глубоко патриархальных устоях. В японском языке даже есть специальная идиома, буквально переводящаяся как «японская гвоздиика». То есть женщина должна быть хрупкой и тонкой, но в то же время твердой и непоколебимой. От нее ждут исключительной мудрости, постоянного понимания – впрочем, ничего нового японцы в этой сфере не придумали.
Во время Второй мировой войны образ идеальной жены и матери особенно культивировался, женщин призывали размножаться, ведь стране нужны новые граждане. Равноправие японки получили лишь в 1947 году, согласно новой конституции. Однако это мало изменило реальное положение женщин в обществе.
Японская культура была глубоко патриархальной.
В Японии были свои фемдвижения, но эмансипация этой страны связана с западными влияниями. Несмотря на юридическую помощь со стороны, говорить о полном равноправии все же было слишком рано. Здесь происходило столкновение двух культур, для того чтобы японский феминизм полноправно встал на ноги просто не было пространства. Зато на западный манер шла сексуальная революция, и женская эмансипация пошла совсем иным путем. После войны прежние патриархальные идеалы женской целомудренности рухнули окончательно. Сдерживаемый доселе поток хлынул полноводной рекой, что, впрочем, снова, ударило по женским правам и положению в обществе. Воспринимая их как объект для воплощения собственных желаний, мужчины не видели в них равноценных партнерш.
Сукэбан отрицали как патриархальные устои, действовавшие до этого, так и нарочитую вседозволенность, использование женщин для утех и снятие всех запретов. Ни в том, ни в другом они не видели женского предназначения, к сексуальной революции они скорее относились настороженно. При этом заставляли с собой считаться, причем используя для этого мужские методы по устрашению. Кое в чем им, все-таки, удалось добиться того, чтобы с ними считались.
Сукебан в культуре
Последовательницы находятся и сейчас.
Популярность банды стала отдельным течением в поп-культуре, им начали посвящать фильмы. Более того, в 70-е становятся популярным так называемые розовые фильмы, которые посвящены женщинам и криминалу и обильно сдобрены эротическими сценами и насилием. Такие фильмы показывали на закрытых показах, поскольку они имели возрастной ценз.
Столь яркое явление практически тут же легло в основу кинематографа. Самыми известными фильмами на эту тему были «Хулиганка», «Ужасная школа для девочек» и другие. Чаще всего в таких фильмах идет речь о гендерном неравенстве, причем если женщина сначала предстает слабой и беззащитной, то совсем скоро жизненные обстоятельства ставят ее в такие условия, что она бывает вынуждена показать свою силу. Драки, мотоциклы, побеги из тюрьмы – это малая часть всех приключений. Причем во всех испытаниях она демонстрирует силу характера и духа, всегда выходит победительницей и умеет быть сильнее мужчин.
В таких фильмах мужчины предстают жесткими просто по факту своего существования, женщина же проявляет агрессию всегда обоснованно, имея цель и мотивы. Она либо мстит, либо добивается своих целей. Несмотря на то, что сукэбан отрицали сексуальность, создатели фильмов делали своих героинь крайне соблазнительными и в этом была еще одна их сила. Такие сюжеты, приправленные элементами боевиков и красотой героинь стали новой страницей в японском кинематографе.
Сукэбанши доказали, что милые девочки не такие уж и милые.
К 80-ым годам популярность сукэбан возросла ее сильнее, зато пропала криминальная составляющая. Сейчас это скорее субкультура, которая строится на бунтарском духе, боевом феминизме, а не кражах и грабеже. Они до сих пор чтят свой кодекс чести, носят одежду согласно своему дресс-коду, а их японская школьная форма, наряду с йо-йо стали символами борьбы за гендерное равноправие. В какой-то степени именно сукэбан изменили отношение к женщинам в Японии, добившись того, чтобы их считались, причем сделали это мужским путем – заставив себя бояться, а значит и уважать.
Несмотря на то, что к 90-ым женские банды как явление сошли на нет, образ дерзких и опасных школьниц популярен и сегодня. Его можно встретить в аниме, компьютерных играх. Романтичный образ бунтарки, девчонки, которая не побоялась бороться за что-то большее, чем свое личное счастье, до сих пор воспринимается романтично.
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