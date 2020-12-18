Сколько ценного металла можно получить из старого холодильника

Первым делом снимаем все, что не прикручено. /Фото: youtube.com.

С дверью придется заморочиться. /Фото: youtube.com.

Особую ценность представляют трубки. /Фото: youtube.com.

Если компрессор рабочий, то его можно продать отдельно. /Фото: youtube.com.

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