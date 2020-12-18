Сколько ценного металла можно получить из старого холодильника

Наверняка у многих людей где-нибудь в «закромах Родины» остается стоять какой-нибудь старый и никому больше ненужный холодильник. С высокой долей вероятности у таких граждан он все еще пребывает по той лишь причине, что выбросить его на свалку руки так и не дошли. Если это и ваш случай, то не стоит спешить! Ведь старый холодильник можно разобрать и сдать на металлолом. Наверняка, многим уже интересно, сколько на таком мероприятии можно нажить.
Первым делом снимаем все, что не прикручено. /Фото: youtube.com.
Для того, чтобы разобрать старый холодильник на компоненты, понадобится кое-какой инструмент. В первую очередь следует подготовить набор отверток и ключей, клещи, кусачки и болгарку. Демонтаж начинается с камеры холодильника, откуда сразу же извлекается все то, что не прикручено болтами. Далее нужно будет снять все защитные и декоративные панели, а также разобрать шаг за шагом морозильную камеру.
С дверью придется заморочиться. /Фото: youtube.com.
В процессе работы незабываем снимать уплотнительные резинки везде, где только их замечаем. Без этого процесс разборки будет или крайне сложным, или вообще не возможным к реализации. Далее демонтируется и разбирается на всевозможные компоненты дверца. Наверняка в холодильнике будет в наличии подкладка из стекловаты. Ее удаляем максимально осторожно, чтобы потом не чесаться.
Особую ценность представляют трубки. /Фото: youtube.com.
Следом осуществляем демонтаж задней стенки, удаляем уплотнитель и защиту, аккуратно снимаем или срезаем все трубки. Во всех этих операциях поможет болгарка. Там же найдем компрессор. Если он рабочий, то его можно будет продать на вторичном рынке за неплохие деньги (в зависимости от конкретной модели холодильника). Если компрессор сломан, то распиливаем его на куски и разбираем на компоненты.
По итогу проделанной работы взвешиваем весь металл. С холодильников 1970-х годов удается получить около 50 кг черного металла, 2.3 кг меди и 3.5 кг алюминия.
Если компрессор рабочий, то его можно продать отдельно. /Фото: youtube.com.
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