Что означают карточные фигуры и масти: Забытая символика самой популярной игры

Существует несколько версий происхождения игральных карт и того, как восточная игра попала в Европу. По одной из них в 1392 году Жакмен Грингоннер, шут душевнобольного французского короля Карла VI, нарисовал карточную колоду для развлечения своего господина (или перерисовал так, что они стали более понятны). При этом каждой из фигур он соотнес реального исторического персонажа. Правда, благородных дам в колоде сначала не было, ведь в те времена женщины в карты еще не играли.
Структура карточной колоды не менялась на протяжении нескольких веков. Старшинство карт и их масти всем известны. В старину, правда, фигурам с изображениями людей придавалось важное значение.
Джокер (шутник) – изображается в виде шута и входит в стандартную «французскую колоду». По одной из версий, придворный дурачок появился в колоде из карт таро, там действительно есть такая фигура. Безумец на ней бодро шагает к обрыву, а собачка пытается его удержать от рокового шага. Обязательными атрибутами являются палка с висящим мешком – символ путника и колдовские атрибуты одновременно. Интересно, что Джокер появился в колодах не раньше XIX века и сначала изображался с человеческой головой (черепом) на палке, затем этот мрачный символ заменили на шутовскую погремушку или музыкальные «тарелки», а сейчас могут и без лишних атрибутов изобразить.
«Дурак» на картах таро и Джокер
Карточные короли изначально носили имена знаменитых исторических мужей: Карл Великий (черви), библейский царь Давид (пики), Юлий Цезарь (бубны) и Александр Македонский (трефы). Слово Валет происходит от французского «слуга», «лакей», ближе всего к нему «вассал». В старину на Руси эту фигуру называли «холоп» или «хлап». Обычно на игральной карте изображается молодой человек. Все валеты по европейской версии также имеют реальные прототипы: французский рыцарь Ла Гир по прозвищу Сатана (черви), а также герои эпоса Ожье Датчанин (пики), Роланд (бубны) и Ланселот Озерный (трефы).
Игральные карты от знаменитого художника-иллюстратора Владислава Ерко
Дамы появились в колоде гораздо позднее, и на счет их персон единодушия нет. Чаще всего указывается следующее: Афина, богиня мудрости (пики), Аргина, анаграмма латинского Regina, королева (трефы), библейская Рахиль (бубны) и Елена Троянская (черви). Таким образом на карточном столе, при некоторой фантазии, можно разыграть настоящее «сражение» между известными историческими и мифологическими персонажами.
Карточные масти тоже несли когда-то глубокий смысл, который постепенно забылся. Чтобы вспомнить его, нужно обратиться к древнеиндийскому варианту этой игры. Такие карты назывались ганджифа и имели круглую форму. На них изображалась фигура четырехрукого Шивы, который держал кубок, меч, монету и жезл. Скорее всего, эти символы четырех индийских сословий и дали начало современным карточным мастям.
Колода «Русский стиль» была создана по мотивам карнавальных костюмов на балу при императорском дворе Романовых в 1903 году
В Европе мечи превратились в «пики», кубки – в «черви», монеты – в «бубны», а жезлы – в «трефы». Но и в более поздней традиции масти по-прежнему соответствовали четырем основным феодальным классам: военные, духовенство, купечество и крестьянство. На разных языках эти названия звучат по-разному. Например, в Англии и Германии это лопаты, сердца, бриллианты и дубинки, а в Италии – копья, сердца, квадраты и цветы. На немецких картах еще можно встретить старинные имена мастей: желуди, сердца, колокола и листья.
Интересно, что существует еще одна, оккультная трактовка карточных мастей, ее приводят в пример, когда из религиозных соображений запрещают играть в карты. В такой интерпретации «крести» символизируют крест, на котором был распят Иисус, «пики» - копье святого мученика Лонгина Сотника, «черви» подразумевает евангельскую губку на трости, с помощью которых поили распятых, а «бубны» - четырехгранные гвозди, пронзившие ноги и руки Спасителя.
Гаэтано Беллей, «Картежники»
Интересно, что в разные исторические эпохи, при крупных политических изменениях были попытки изменить карточные фигуры и масти, но они не увенчались успехом. Так, после Великой французской революции рисовали колоды с национальными героями, в СССР в годы НЭПа были попытки изображать на картах рабочих с крестьянами и даже ввести новые масти: «серпы», «молоты» и «звезды».
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