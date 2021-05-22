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15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Женщины намного лучше чувствуют и осознают собственное тело, чем мужчины, и намного более придирчиво к нему относятся. Поэтому женщины часто боятся демонстрировать мужчинам «слабые места» своего тела, которых они стесняются. Но что «сильный пол» на самом деле думает о самых потаённых страхах «слабого»? Узнайте в этом посте!

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Растяжки… Какие ещё растяжки?


Мужчин настолько интересуют совсем другие части женского тела, что они едва ли замечают так беспокоящие женщин растяжки. Вот вы, например, замечаете складочку между двумя пальцами его ноги? Нет? Примерно настолько же для него значимы растяжки.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Задница


Мужчины любят формы и изгибы, а ваша попа является их подлинным воплощением в вашем теле. Именно поэтому бедра всех античных скульптур так выдаются – ведь античные скульпторы были мужчинами!

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Оставьте свет включённым


Мужчины – визуалы, и им хочется видеть ваше красивое тело. При сексе оставьте свет включённым: мужчине хочется любоваться вами так долго, насколько это возможно. Оставьте комплексы за дверью спальни!

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Губы


Если у вас выдающиеся губы – конечно, мужчин они привлекают и возбуждают. Губы – одна из самых эрогенных зон тела. Одно прикосновение к губам на глазах у вашего визави может возбудить его до предела!


15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Грудь


Мужчинам нравится женская грудь! Если вы говорите с мужчиной, и при этом он не смотрит вам в глаза – конечно, он смотрит на грудь, и вряд ли ему можно вменить это в вину. Что касается формы груди – некоторым нравится маленькая грудь, некоторым большая, но будьте уверены: если дело дошло до постели, мужчине нравится именно то, что досталось лично вам!

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Пышная копна волос


Мужчинам нравятся женские волосы в любом виде – от небрежного пучка до игривой пряди, накручиваемой на палец. Вовсе не обязательно «чем длиннее, тем лучше», но большинству мужчин очень нравятся короткие стрижки. Также мужчине важно, чтобы волосы можно было трогать, то есть чтобы на них не было лишних косметических средств.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Целлюлит


Даже если вы в отличной спортивной форме, у вас может быть целлюлит. Целлюлит не дискриминирует женщин ни по весу, ни по возрасту. Но знаете что? Мужчинам на него наплевать. Пропорциональная фигура для них в десятки раз важнее, чем какой-то там целлюлит.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Ступни


Мужчинам нравятся женские ступни, но вовсе не потому, что они милые и смешные (хотя они милые и смешные). Просто они почти всегда остаются очень холодными, и это – лишний повод стать немножечко ближе под предлогом «ты так замёрзла, иди-ка ко мне!».

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Вес


Хорошие новости, дамы! Не стоит трудиться над тем, чтобы втиснуться в минимальный размер джинсов: мужчинам не нравится, когда их даму сердца сдувает ветром. Цифра на весах значения не имеет. А вот хорошая фигура и спортивная форма – имеет! Мужчин тянет к женщинам, которые любят себя и тщательно следят за своим здоровьем.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Осанка


Да, осанка! Когда вы стоите – обычно вы стоите прямо или как знак вопроса? Мужчины это замечают: им важно, как женщина держит себя. Женщина с прямой спиной скорее привлечёт внимание мужчины, чем сутулая женщина. Ведь ваша осанка напрямую связана с вашей уверенностью в себе!

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Глаза


Глаза – это настоящее зеркало души. Мужчин привлекают и интригуют женские глаза даже тогда, когда они не окружены слоями туши для ресниц и подводки. Глаза могут многое рассказать о человеке и передать многие его чувства – от любопытства до разочарования и грусти.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Кожа и волоски на теле


Мужчинам нравится прикасаться к женской коже – она такая нежная и мягкая по сравнению с мужской! Но что, если вы не любите бриться или делать эпиляцию? Что касается ног – мужчины вряд ли заметят «зимнее покрытие», если вы не будете брить ноги какое-то время. А как насчёт волос «там»? Мы не можем говорить за всех, но действительно очень многие мужчины предпочитают очищенный «плацдарм».

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Запах


Женщины любят пользоваться дезодорантами, спреями и духами в попытках скрыть свой природный запах. Как мужчины относятся к «нашим» запахам? Конечно, те запахи, которые связаны с плохой гигиеной, не имеют ничего общего с приятными ароматами. Но иногда, когда нам кажется, что от нас исходит сильный запах, мужчины ничего не замечают. Кроме того, мы по-разному пахнем в течение месяца – в частности, во время овуляции женский организм источает привлекающие мужчин феромоны.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Жировые складки на боках и руках


Вы когда-нибудь думали о том, что провалились бы сквозь землю, если бы ваш парень увидел вас, когда вы стоите голой перед зеркалом? Тогда, вероятно, у вас на теле есть складки и валики жира. Однако, если он увидит вас со спины, его не будут беспокоить ваши «попины уши» – он будет смотреть только и исключительно на вашу задницу. Складки мужчин не беспокоят – это факт.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Естественная красота


Да, вашему мужчине действительно нравитесь вы без макияжа, и он вам не льстит! Более того, он весь внутренне покрывается мурашками, когда видит ваш «щит» из косметики. Немножко ребячества и лёгкости в отношениях не помешают, в том числе выраженных в виде отсутствия косметики.

15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

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