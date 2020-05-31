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История задержания «Минского отравителя»

В конце июля 1982 года в пятую клиническую больницу Минска доставили двух машинистов сцены драматического театра имени Я. Купалы с признаками тяжелой интоксикации. Сергей Кучеров и Игорь Лобанов утверждали, что причиной их отравления стало шампанское, которое они украли у коллеги — Владимира Мезенцева. Лобанова удалось спасти, а Кучеров, несмотря на все усилия врачей, умер. Так началась история убийцы, которого назвали «Минским отравителем». История задержания «Минского отравителя»

В заключении о смерти Сергея Кучерова судмедэксперт указал, что «насильственная смерть, наступила от отравления таллием». С таким случаем ни медики, ни правоохранители Минска в своей практике еще не сталкивались. Таллий — тяжелый металл, который использовался в геологии и химической отрасли и обычному советскому человеку он не был знаком. История задержания «Минского отравителя» Национальный академический театр им. Янки Купалы Всего спустя сутки после смерти Кучерова умер еще один человек, смерть которого сначала не связали с гибелью работника театра. 26-летний Григорий Лаптев погиб из-за того, что употребил внутрь соляную кислоту, которая буквально сожгла его внутренние органы. Лаптев выпил кислоту вместе с Владимиром Рыбаковым, который перед смертью успел рассказать, что причиной несчастья стала бутылка грузинского вина «Саперави».

Молодые люди отмечали годовщину окончания института в большой компании на квартире бывшей однокурсницы. Вино, в которое оказалась добавлена кислота, принесла в дом мать хозяйки квартиры. Женщина рассказала, что нашла сумку с бутылками у двери соседа и решила присвоить чужой алкоголь. Соседом, у двери которого стояла сумка, неожиданно оказался тот самый работник театра Владимир Мезенцев, чье шампанское присвоили первые две жертвы. Таким образом, всего за сутки в Минске умерли от отравления три человека и во всех случаях был как-то замешан Мезенцев. Анализ оставшейся бутылки «Саперави» показал, что она также содержала яд, но уже мышьяк. Содержание тяжелого металла в бутылке было таким, что его хватило бы чтобы наверняка убить десять человек. История задержания «Минского отравителя» Яд использовался разный, но почерк был один — отравитель «заряжал» смертельным составом бутылки с алкоголем, причем отравы явно не жалел. Было очевидно, убийца хотел гарантий, что выпившие напиток люди не выживут. Но зачем убийце было нужно травить двух работников театра и молодежь, праздновавшую годовщину получения дипломов? Для того чтобы найти злодея, нужно было установить мотив преступлений. Следователи начали проверку с театра и вскоре с удивлением узнали, что случай с отравлением его сотрудников не первый. Относительно недавно три работника сцены: Игорь Знарчук, Виктор Бабашкин и Олег Скрипачев, отравились напитком «Дюшес», да так сильно, что лишились волос. Кроме этого, все трое испытывали сильные боли во всем теле, которые преследовали их много дней. Мужчины обратились к участковому врачу по месту жительства, но тот решил, что они симулируют, чтобы не ходить на работу. Поэтому троица продолжала трудиться несмотря на слабость и сильную ломоту в костях и мышцах. Сыщикам не составило труда выяснить, что напитком коллег угостил тот самый Владимир Мезенцев, который уже был связан с тремя смертями. История задержания «Минского отравителя» Разумеется, именно Владимир и стал основным подозреваемым в деле «минского отравителя». К счастью для мужчины очень скоро выяснилось, что он не убийца, а как раз жертва и умертвить хотят именно его. Мезенцев не имел ни малейшего представления о том, кто мог хотеть его смерти. На след убийцы милицию совершенно случайно навел пострадавший от «Дюшеса» Бабашкин. В беседе со следователями он случайно упомянул, что брат одного из сотрудников театра, Валерия Нехаева, Александр, был химиком по образованию. Эта информация заинтересовала правоохранителей и дома у братьев провели обыск. В квартире и подвале Нехаевых было обнаружено множество самых разных химических веществ, в том числе и ядовитых. На одном из первых допросов Валерий Нехаев неожиданно сам признался в совершении отравлений. По словам убийцы, все началось с того, что Владимир Мезенцев уронил на Нехаева театральную декорацию и не извинился. Валерия это сильно задело и в его голове начал зреть план страшной мести. Таллий, мышьяк и соляную кислоту для коварного плана предоставил брат и мстителю оставалось лишь «зарядить» ядом напиток и подсунуть обидчику. Но фортуна тщательно оберегала Владимира. Бутылку с лимонадом и таллием Валерий Нехаев подсунул жертве прямо на работе, но тот угостил напитком своих коллег. Шампанское с таллием также не попало по адресу — убийца подложил ее Мезенцеву в шкафчик с одеждой, но ее украли и распили Кучеров и Лобанов. История задержания «Минского отравителя» Домашняя лаборатория братьев Нехаевых Нехаев решил больше не рисковать на работе и разработал план по отравлению Мезенцева дома. Для этого он купил две бутылки вина «Саперави» и добавил в одну из них соляную кислоту, а в другую мышьяк. Сумку с вином он оставил у дверей квартиры Владимира в надежде, что тот позарится на алкоголь и заберет его себе. Но, как мы уже знаем, спиртное снова украли и опять пострадали совсем другие люди. Осталось выяснить, где брал ядовитые вещества Александр, который хоть и учился на химика, но доступ к реактивам не имел. Оказалось, что поставщиком смертельных веществ стала его знакомая, которая работала в магазине «Химреактивы», где было все что нужно убийце. Валерия Нехаева за три смерти и несколько покушений на убийство приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Его младший брат Александр, признанный соучастником, получил пять лет колонии. Ревизия в магазине «Химреактивы» выявила хищения со стороны руководства, которое также было привлечено к ответственности. История задержания «Минского отравителя» Валерий Нехаев на следственном эксперименте Таким образом, можно сказать, что в деле «Минского отравителя» все погибшие стали жертвой алчности. Жадность и непорядочность с одной стороны и везение с другой, удивительным образом помогли Владимиру Мезенцеву избежать мучительной смерти.

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История задержания «Минского отравителя»

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