История задержания «Минского отравителя»

В конце июля 1982 года в пятую клиническую больницу Минска доставили двух машинистов сцены драматического театра имени Я. Купалы с признаками тяжелой интоксикации. Сергей Кучеров и Игорь Лобанов утверждали, что причиной их отравления стало шампанское, которое они украли у коллеги — Владимира Мезенцева. Лобанова удалось спасти, а Кучеров, несмотря на все усилия врачей, умер. Так началась история убийцы, которого назвали «Минским отравителем».



В заключении о смерти Сергея Кучерова судмедэксперт указал, что «насильственная смерть, наступила от отравления таллием». С таким случаем ни медики, ни правоохранители Минска в своей практике еще не сталкивались. Таллий — тяжелый металл, который использовался в геологии и химической отрасли и обычному советскому человеку он не был знаком. Национальный академический театр им. Янки Купалы Всего спустя сутки после смерти Кучерова умер еще один человек, смерть которого сначала не связали с гибелью работника театра. 26-летний Григорий Лаптев погиб из-за того, что употребил внутрь соляную кислоту, которая буквально сожгла его внутренние органы. Лаптев выпил кислоту вместе с Владимиром Рыбаковым, который перед смертью успел рассказать, что причиной несчастья стала бутылка грузинского вина «Саперави».

Молодые люди отмечали годовщину окончания института в большой компании на квартире бывшей однокурсницы. Вино, в которое оказалась добавлена кислота, принесла в дом мать хозяйки квартиры. Женщина рассказала, что нашла сумку с бутылками у двери соседа и решила присвоить чужой алкоголь. Соседом, у двери которого стояла сумка, неожиданно оказался тот самый работник театра Владимир Мезенцев, чье шампанское присвоили первые две жертвы. Таким образом, всего за сутки в Минске умерли от отравления три человека и во всех случаях был как-то замешан Мезенцев. Анализ оставшейся бутылки «Саперави» показал, что она также содержала яд, но уже мышьяк. Содержание тяжелого металла в бутылке было таким, что его хватило бы чтобы наверняка убить десять человек. Яд использовался разный, но почерк был один — отравитель «заряжал» смертельным составом бутылки с алкоголем, причем отравы явно не жалел. Было очевидно, убийца хотел гарантий, что выпившие напиток люди не выживут. Но зачем убийце было нужно травить двух работников театра и молодежь, праздновавшую годовщину получения дипломов? Для того чтобы найти злодея, нужно было установить мотив преступлений. Следователи начали проверку с театра и вскоре с удивлением узнали, что случай с отравлением его сотрудников не первый. Относительно недавно три работника сцены: Игорь Знарчук, Виктор Бабашкин и Олег Скрипачев, отравились напитком «Дюшес», да так сильно, что лишились волос. Кроме этого, все трое испытывали сильные боли во всем теле, которые преследовали их много дней. Мужчины обратились к участковому врачу по месту жительства, но тот решил, что они симулируют, чтобы не ходить на работу. Поэтому троица продолжала трудиться несмотря на слабость и сильную ломоту в костях и мышцах. Сыщикам не составило труда выяснить, что напитком коллег угостил тот самый Владимир Мезенцев, который уже был связан с тремя смертями. Разумеется, именно Владимир и стал основным подозреваемым в деле «минского отравителя». К счастью для мужчины очень скоро выяснилось, что он не убийца, а как раз жертва и умертвить хотят именно его. Мезенцев не имел ни малейшего представления о том, кто мог хотеть его смерти. На след убийцы милицию совершенно случайно навел пострадавший от «Дюшеса» Бабашкин. В беседе со следователями он случайно упомянул, что брат одного из сотрудников театра, Валерия Нехаева, Александр, был химиком по образованию. Эта информация заинтересовала правоохранителей и дома у братьев провели обыск. В квартире и подвале Нехаевых было обнаружено множество самых разных химических веществ, в том числе и ядовитых. На одном из первых допросов Валерий Нехаев неожиданно сам признался в совершении отравлений. По словам убийцы, все началось с того, что Владимир Мезенцев уронил на Нехаева театральную декорацию и не извинился. Валерия это сильно задело и в его голове начал зреть план страшной мести. Таллий, мышьяк и соляную кислоту для коварного плана предоставил брат и мстителю оставалось лишь «зарядить» ядом напиток и подсунуть обидчику. Но фортуна тщательно оберегала Владимира. Бутылку с лимонадом и таллием Валерий Нехаев подсунул жертве прямо на работе, но тот угостил напитком своих коллег. Шампанское с таллием также не попало по адресу — убийца подложил ее Мезенцеву в шкафчик с одеждой, но ее украли и распили Кучеров и Лобанов. Домашняя лаборатория братьев Нехаевых Нехаев решил больше не рисковать на работе и разработал план по отравлению Мезенцева дома. Для этого он купил две бутылки вина «Саперави» и добавил в одну из них соляную кислоту, а в другую мышьяк. Сумку с вином он оставил у дверей квартиры Владимира в надежде, что тот позарится на алкоголь и заберет его себе. Но, как мы уже знаем, спиртное снова украли и опять пострадали совсем другие люди. Осталось выяснить, где брал ядовитые вещества Александр, который хоть и учился на химика, но доступ к реактивам не имел. Оказалось, что поставщиком смертельных веществ стала его знакомая, которая работала в магазине «Химреактивы», где было все что нужно убийце. Валерия Нехаева за три смерти и несколько покушений на убийство приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Его младший брат Александр, признанный соучастником, получил пять лет колонии. Ревизия в магазине «Химреактивы» выявила хищения со стороны руководства, которое также было привлечено к ответственности.Валерий Нехаев на следственном эксперименте Таким образом, можно сказать, что в деле «Минского отравителя» все погибшие стали жертвой алчности. Жадность и непорядочность с одной стороны и везение с другой, удивительным образом помогли Владимиру Мезенцеву избежать мучительной смерти . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: