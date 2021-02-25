Привычные и незнакомые: сможете ли вы узнать эти предметы в макрофотографии?
Если вы смотрели фильм «Дорогая, я уменьшил детей», то знаете, что самые обычные вещи выглядят под микроскопом совершенно неузнаваемыми. Попробуйте узнать увеличенные фрагменты предметов, которые вы видите и которыми пользуетесь каждый день, прежде чем камера отъедет и покажет их вам целиком.
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