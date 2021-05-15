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Почему лица многих немецких офицеров были покрыты шрамами еще до начала войны


Почему лица многих немецких офицеров были покрыты шрамами еще до начала войны

Если посмотреть на фотографии немецких офицеров времен Первой и Второй мировых воин, то среди них будет представительное количество людей, лица которых покрыты шрамами. Логично было бы предположить, что нелицеприятные увечья у этих мужчин остались после участия в боевых действиях. Однако, применительно к немцам, в абсолютном большинстве случаев причина у шрамов на лице абсолютно иная.

Война здесь совсем не причем. /Фото: YouTube.

Война здесь совсем не причем. /Фото: YouTube.

 

На самом деле разнообразные шрамы на лице можно увидеть не только у немецких офицеров первой половины и середины XX века. Носили подобные «украшения» и немецкие ученые, философы, политики, общественные деятели. Получали шрам-другой люди еще в молодости во время учебы в университете. Все потому, что долгое время в Германии огромной популярностью среди студентов пользовалось так называемое «Мензурное фехтование».
Виной всему мензурное фехтование. /Фото: fishki.net.

Виной всему мензурное фехтование. /Фото: fishki.net.

 

Мензурное фехтование – это бои на специальных саблях-шлегерах. Убить такой человека будет крайне сложно, хотя бы потому что сабля тупая. Однако, нанести разнообразные увечья, в том числе оставить шрамы на мягких тканях шлегером, вполне себе можно. Фехтовали на них облачившись в перчатки - чтобы не поотбивать друг друга пальцы, очках – чтобы не выколоть глаза и легких кольчугах - чтобы было не так больно.
Забава эта была официальной, всякий «правильный» студент был обязан упражняться в фехтовании.
Лицо в шрамах, сразу видно - образованный человек. /Фото: bestlj.ru.

Лицо в шрамах, сразу видно - образованный человек. /Фото: bestlj.ru.

 

Поединки на шлегерах проводились по весьма специфическим правилам. Главное из них сводилось к формуле: один выпад – одно отражение. Иными словами студенты дубасили друг друга тупыми саблями по очереди. В некоторых университетах были разнообразные изыски в духе того, что после каждого тура следовало выпивать пинту пива. Это значительно осложняло задачу, так как уворачиваться во время фехтования было нельзя. Нужно было стоять прямо и отражать удары сабли оппонента движениями своего оружия. Соответственно, чем больше хмелел молодой человек, тем сложнее становилось ему фехтовать.
Фехтование запретили в 1933 году при Гитлере. /Фото: monpartya-mos.ru.

Фехтование запретили в 1933 году при Гитлере. /Фото: monpartya-mos.ru.

 

Бились на шлегерах не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Запретили студенческое фехтование только в 1933 году по распоряжению Адольфа Гитлера. Вернули свою традицию немцы уже после Второй мировой войны, в 1953. Сегодня фехтуют на шлегерах по правилам 1850 года с тем лишь отличием, что в наше время студенты используют полный комплект современной защиты в том числе для лица, который исключает риск получения любых травм и увечий.
Сегодня студенты Германии снова фехтуют, но уже не так брутально. /Фото: sportedu.by.

Сегодня студенты Германии снова фехтуют, но уже не так брутально. /Фото: sportedu.by.

 

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Почему лица многих немецких офицеров были покрыты шрамами еще до начала войны

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