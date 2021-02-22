Железная шкура: из какой кожи делали доспехи, чтобы они были не хуже стальных

Вопрос о кожаных доспехах на просторах интернета остается на протяжении многих лет одним из самых горячо обсуждаемых среди любителей истории и военного дела. Многие сограждане утверждают, что ничего подобного в действительности не существовало, другие говоря о том, что кожаная броня была, но не получила широкого распространения. Как же на самом деле обстояли дела с этим деликатным вопросом и были ли места, где такие доспехи все-таки носили массово?
А была ли она вообще
Кожа - отличный материал. |Фото: deviantart.com.
Главная проблема кожаных доспехов в истории заключается в том, что до наших дней почти не сохранилось полных наборов такого обмундирования. Хуже всего дела обстоят в археологии, которая является одним из важнейших поставщиков исторических источников – материальных свидетельств о быте наших предков. Причина тому крайне проста – кожа является органикой, а потому крайне плохо сохраняется. В лучшем случае удается найти отдельные фрагменты. Куда чаще такие доспехи упоминаются в письменных источниках.
Какой она была почти не известно. |Фото: yandex.by.
В действительности кожаные доспехи человечество знало с незапамятных времен. Использовали их буквально во всех первых цивилизациях, начиная от Египта и заканчивая Китаем. Самый простой и хорошо знакомый всем еще со школьной скамьи пример – это греческие кожаные тораксы. Впрочем, применялась кожаная броня не только в античности, но и в Средневековье. Большой популярностью она пользовалась в Азии, в частности в уже упомянутом Китае, Индии и Монголии.
«Стальная шкура»
Главное, правильно приготовить. |Фото: access4you.ru.
Для многих будет открытием, однако несколько миллиметров правильно выделанной кожи по своим защитным качествам вполне сопоставимы со средствами защиты, выполненными из стали. Чаще всего для изготовления такой брони использовалась кожа буйволов. В Африке и на территории Малой Азии в ход также активно шла кожа верблюдов. В Азии помимо перечисленных применялась кожа слонов и носорогов. В Индии известны случаи применения дельфиньей шкуры для изготовления доспехов.
Серьезное производство. |Фото: ultra-leather.com.
Впрочем, важная была не столько сама кожа, сколько технология ее выделки и технология создания брони. Кожу нужно было выварить – сделав ее достаточно прочной и жесткой. После растительного дубления материал получался настолько прочным, что многие народы называли его «закаленной кожей» (по аналогии с металлами) или «литой кожей». Для повышения защитных качеств доспеха могла использоваться композитная технология. К вываренной коже добавлялся слой из рыхлой сыромятной кожи. Все это делало материал достаточно прочным, в том числе для эффективной защиты человека от режущих и колющих ударов.
Потерянные склады
Абсолютно не функциональна. |Фото: picgalleria.com.
И здесь у многих граждан должен возникнуть закономерный вопрос: если кожаная броня хотя бы приблизительно сопоставима по своим качествам со стальной, то почему она не получила столь же широкого распространения? На самом деле ответ на данный вопрос достаточно прост и состоит из нескольких частей.
Во-первых, вываренная кожа - прочный, но крайне не эргономичный материал. Работать с ней сложно, а кроме того, кожаная броня еще менее удобная, чем стальная. Делать в ней подвижные элементы, наподобие тех, что создавались в позднесредневековых латах, практически невозможно. Для античных греческих гоплитов, которые сражались в монолитной фаланге и по большей части стояли на месте и тыкали копьями, такое средство защиты было вполне подходящим. А вот для уже римских легионов, которые в силу специфики построения и тактики были обречены совершать куда более активные действия, кожаные доспехи оказались неподходящими.http://funhere.ru/?p=16475
Быстро портится. ¦Фото: nevsky-prezent.ru.
Во-вторых, кожа портится. Очень быстро портится. При регулярном натирании маслом, а также покрытием кожи дегтем или лаком, такая броня прослужит 5-8 лет. Кожу (в отличие от металла) нельзя вторично использовать в производстве. А самое главное, такую броню точно не передашь по наследству. Более того, кожаную броню, в отличие от металлических кольчуг, чешуи и пластинчатых доспехов, почти невозможно ремонтировать. Все это делает действительно массовое производство кожаной брони откровенно невыгодным делом с экономической точки зрения. Именно по этой причине кожа почти всегда использовалась в качестве дополнительного материала при производстве защитных средств, за вычетом нескольких специфических исключений в истории.
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