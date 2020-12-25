Какие татуировки скрывают под одеждой знаменитости: Где у Долиной лотос, у Охлобыстина черепа и др

Украшение своего тела рисунками, как один из способов самовыражения, применяется людьми очень давно. Неудивительно, что знаменитости активно этим пользуются. Однако, несмотря на то, что их тела практически постоянно находятся под прицелами фото и теле камер, далеко не все поклонники догадываются о том, что именно украшает кожу их кумиров.Они же, готовые к расспросам, вкладывают в рисунки особый смысл.
Ничто человеческое им не чуждо, поэтому пресловутые цветы, сердечки и знаки бесконечности с витеватыми философскими фразами тоже встречаются на звездных телах. Причем с завидным постоянством. Однако некоторые открытия на самом деле удивляют, заставляя посмотреть на их обладателя другим взглядом.
Да, прошло то время, когда тату обязательно что-то должно было означать, и уж тем более, его обладатель никому ничего не должен объяснять. Но, все, кто носят рисунки на теле, с завидной регулярностью сталкиваются с вопросами об их значении. Поэтому попытаемся узнать или хотя бы предположить, что означает тот или иной узор на коже знаменитостей.
Ляйсан Утяшева и ее тату с особым смыслом
Ляйсан Утяшева давно украшает свое тело рисунками.
Ляйсан девушка серьезная и к выбору украшений на своем теле отнеслась со всей основательностью, все они что-то означают. На правой руке у нее цветной рисунок, посвященный религии, а если быть точнее, символ единения и дружбы. Именно правую руку протягивают здороваясь, поэтому это тоже носит сакральный смысл, подразумевая, что для Ляйсан неважно какой национальности и религии человек перед ней. На левой руке рисунок пантеры – животного, с которым она себя олицетворяет.
На животе она набила тату еще в 16 лет, там находится символ, оберегающий от сглаза. А на спине у нее выбито «успех» на английском. Тут как говорится, без комментариев, ибо свою успешность она доказала и на Олимпе.
Ольга Бузова и ее банальный подход
С некоторыми тату Оля явно поторопилась.
Впрочем, наверное, никто и не ожидал, что Бузова решит украсить себя глубокомысленным тату. Но все же некоторые из них можно назвать уж слишком импульсивными, особенно спустя время, когда все стало на свои места. Но, впрочем, обо всем по порядку.
Первое свое тату она сделала на щиколотке, на ней расположилась россыпь звезд. По словам девушки это олицетворяет стремление к успеху и личностный рост. Но две другие тату она набила влюбившись в Дмитрия Тарасова. Фразой «Love lives in my heart» (Любовь живет в моем сердце), она призналась в своих чувствах футболисту, а после регистрации брака, они сделали парное тату. У Ольги на запястье появились инициалы супруга. Только супруг потом пропал, а вот тату осталось.
Кстати, новый возлюбленный певицы, Давид Манукян недавно похвастался, что набил тату с именем девушки. А вот сама Оля, наученная горьким опытом, сделать ответную не спешит.
Иван Охлобыстин – тату в память о прошлом
В память о бурной молодости.
Это сейчас Охлобыстин многодетный отец, муж, священнослужитель и известный актер. Было время, когда его жизнь была менее заметна для окружающих, но от этого была не менее интересна. Об этом свидетельствуют хотя бы его татуировки, все их он сделал еще до того стал знаменитым.
На его левой груди у него набито пять черепов. По одной из версий они обозначают количество его детей, что только смерть может разлучить их. По другой – количество убитых наемников во время службы. На правом бицепсе цветной единорог, окруженный кельтскими узорами и почему-то марихуаной. Еще есть голубоглазый дракон, намекающий, что он похож на Ивана и такой же мудрый и вместе с тем коварный.
Девочка созрела. Как менялось тату Земфиры
Тату Земфиры меняются вместе с ней.
Когда обычная девушка из Уфы стала безумно популярной, буква Z множилась в тату-салонах сотнями ее поклонниками. Сама Земфира особенно ее не скрывала, скорее даже подчеркивала, ведь она имела особый смысл, да и символизировала ее саму, как первую букву имени. Это символ обозначает энергию, динамичность, женское начало, жизнерадостность.
Правда через некоторое время певица назвала тату ошибкой молодости, но не свела его, а закрасила обычным черным квадратом. Так она наглядно продемонстрировала, что произошла переоценка ценностей, началась новая жизнь.
Позже на шее появится еще самолетик, который покажут и в клипе, там он улетает, прямо оторвавшись от кожи.
Валерий Меладзе: тату как взвешенное решение взрослого человека
Когда в душе ты бунтарь, но не слишком.
Да, у интеллигентного и положительного Валерия тоже есть украшения на теле. Но, не изменяя себе, он сделал их уже, будучи взрослым и состоявшимся человеком, потому их появление нельзя назвать ошибкой молодости или слишком опрометчивым поступком. Вовсе нет. Да и смысл он вложил в свою татуировку глубокий. Хотя признается сам, что всегда хотел нанести рисунок на коже, но не осмеливался.
По кругу бицепса у него нанесен узор, олицетворяющий бесконечность вселенной по индейским мотивам (оказывается, певец обожает фильмы про индейцев). На тату изображена земля, Солнце, Луна и Венера.
Ирина Хакамада все еще делает тату
Рисунки на теле Ирины Хакамада выглядят очень гармонично.
Эксцентричная и яркая Ирина Хакамада использует татуировки как способ самовыражения. Первая из них также появилась, когда она уже была состоявшимся человеком.
На предплечье у нее набит иероглиф, который расшифровывается как «умение бороться за жизнь». Относительно недавно появилась цветущая сакура на этой же руке и птицы. На тыльной стороне ладони россыпь звезд.
Оказывается, у известной женщины-политика есть свой любимый тату мастер, который творит сразу на коже, не используя эскизы. Поэтому, вполне вероятно, что это далеко не полный список ее татуировок.
Евгений Плющенко – поддался модному веянию
Татуировки Евгения несут для него особый смысл.
Плющенко из тех знаменитостей, которые сделали нательные украшения, поддавшись всеобщему увлечению тату. Первой появилась тату на правой руке. Надпись на латыни переводится как «дорогу осилит идущий» и обозначает стремление спортсмена к успеху и его упорство. На другой руке скорпион – существо, с которым он себя олицетворяет и иероглифы, складывающиеся в имя его супруги Яны. Также на руке у именитого фигуриста есть крылатый крест, он нанес его на удачу. Предплечье украшает крупное изображение Иисуса.
Как и во всей спортивной сфере, фигуристы часто наносят на свое тело татуировки, правда, во время выступлений они скрываются за костюмами, а если расположены на открытых частях тела, то гримируются.
Лариса Долина: стереотипы не для нее
Несмотря на солидный возраст, Долина не против похулиганить.
У известной и уважаемой певицы тоже есть татуировки. Причем последнюю из них она сделала относительно недавно, так что называть ее тату отголосками бурной молодости точно будет неправильным. Чуть выше запястья появился чеширский кот, олицетворяющий мудрость и хитрость одновременно. Эта татуировка Долиной не сталась незамеченной, впрочем, она сама опубликовала фото из тату-салона с процессом ее нанесения, да и скрыть ее под одеждой не всегда получается.
Зато остальные рисунки обычно бывают спрятаны. Немногие знают, что у исполнительницы на плече есть рисунок розы с пуантами, на ноге цветок сакуры, а на пояснице – лотос.
Валерий Леонтьев забился до того, как это стало мейнстримом
Леонтьев любит украшать свое тело.
Яркий и харизматичный Валерий удивляет не только нарядами, но и татуировками. Однако если наряды он надевает для публики, то татуировки бьет исключительно ради себя. На предплечье слева у него дракон, считается, что он подходит людям с сильной энергетикой. С другой стороны летучие мыши, которые летят к солнцу. На тюремном жаргоне этот рисунок означает, что человек сидел далеко от своего дома.
На обеих ногах у него есть узоры, впрочем кельтские символики у него есть по всему телу, так, они начинаются со спину и опоясывают его к животу, часть лучей идет под грудь.
Масштабные рисунки явно создавались не один год и не за один десяток сеансов. К тому же, они выглядят свежими, а это значит, что Леонтьев ухаживает за ними, продолжая посещать тату-мастера.
Регина Тодоренко и ее истории с тату
Регина любит украшать открытые участки тела.
Телеведущая не отстает от модных веяний, и тоже украсила свое тело рисунками, причем все они расположены на открытых участках тела. В основном на руках. Одно из тату на пальце в виде геометрических рисунков и россыпью точек на пальце она сделала во время съемок «Орел и решка», когда была во Французской Полинезии. Ей рассказали про лучшего местного мастера, у которого она и захотела набить рисунок, однако мастером оказался человек преклонных лет, а сам рисунок получился кривоватым, но Регина относится к нему с теплотой.
В другой раз девушке отказали в получении роли для фильма из-за ее рисунков, нужна была девушка с чистой кожей. Не сказать, что это заставило Тодоренко переосмыслить свое отношение к тату, но вынудило задуматься.
Юрий Дудь два ребенка – два крыла
Дудь нанес на кожу имена своих детей.
Дудь редко отвечает на вопросы, видимо потому что привык их задавать, потому и о своих татуировках предпочитает не распространяться. Равно как и о своей личной жизни. С внутренней стороны предплечий он набил имена своих детей – Данил и Алена. «Данил» написан более брутально и фундаментально, а «Алена» изящнее. Еще есть надпись PUNK, как его отношение к жизни и музыке.
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