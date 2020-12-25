Какие татуировки скрывают под одеждой знаменитости: Где у Долиной лотос, у Охлобыстина черепа и др

Ляйсан Утяшева и ее тату с особым смыслом

Ляйсан Утяшева давно украшает свое тело рисунками.

Ольга Бузова и ее банальный подход

С некоторыми тату Оля явно поторопилась.

Иван Охлобыстин – тату в память о прошлом

В память о бурной молодости.

Девочка созрела. Как менялось тату Земфиры

Тату Земфиры меняются вместе с ней.

Валерий Меладзе: тату как взвешенное решение взрослого человека

Когда в душе ты бунтарь, но не слишком.

Ирина Хакамада все еще делает тату

Рисунки на теле Ирины Хакамада выглядят очень гармонично.

Евгений Плющенко – поддался модному веянию

Татуировки Евгения несут для него особый смысл.

Лариса Долина: стереотипы не для нее

Несмотря на солидный возраст, Долина не против похулиганить.

Валерий Леонтьев забился до того, как это стало мейнстримом

Леонтьев любит украшать свое тело.

Регина Тодоренко и ее истории с тату

Регина любит украшать открытые участки тела.

Юрий Дудь два ребенка – два крыла

Дудь нанес на кожу имена своих детей.