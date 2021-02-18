Самые красивые банкноты мира

Денежные купюры некоторых стран настолько красивы, что их хочется увезти с собой домой в качестве сувенира.







Банкнота номиналом 5000 костариканских колонов образца 1991 года.







На банкноте номиналом 10 000 французских тихоокеанских франков изображены тропические рыбки, которые обитают в Тихом океане у берегов Французской Полинезии.







На банкноте номиналом 5 угандийских шиллингов, выпущенной в 1980-х годах, изображена женщина, собирающая кофейные зёрна.







Орёл и голубь на банкноте номиналом 50 замбийских квач образца 1992 года.







Изумрудный лев на денежной купюре номиналом 50 гонконгских долларов.







Цейлонский серый ток (Ocyceros gingalensis) на банкноте номиналом 10 шри-ланкийских рупий образца 1979 года.







На банкноте номиналом 50 эфиопских талеров 1932 года изображены два льва.







Банкнота номиналом 10 новозеландских долларов нового образца. На купюре, защищённой голограммой, изображена утка со своим выводком.







Банкнота номиналом 5 монгольских тугриков, которая была в обращении в 1990 – 1999 годах.







На южноафриканских рандах разных номиналов изображены леопард, буйвол, лев, слон и носорог – животные, пользующиеся наибольшей популярностью у любителей сафари.







Купюру номиналом 1 египетский фунт образца 1945 года украшает портрет фараона Тутанхамона.

Банкнота номиналом 50 кина, которая была в обращении в Папуа – Новой Гвинее в 1980-х годах.На купюре номиналом 500 исландских крон изображен Йоун Сигурдссон, лидер движения за независимость в 19 столетии.На банкноте номиналом 5 суринамских гульденов образца 1991 года изображены тукан и лесоруб.Банкнота номиналом 1000 румынских леев образца 1950-х годов.На банкноте номиналом 20 000 иранских риалов изображён Рухолла Хомейни, основатель Исламской Республики Иран.На купюре номиналом 5 малайзийских ринггитов изображен портрет первого верховного правителя Малайзии Туанку Абдул Рахмана . Дирхам ОАЭ – денежная единица Объединённых Арабских Эмиратов.Портрет королевы Великобритании Елизаветы II находился на банкнотах и монетах Фиджи до 2013 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)