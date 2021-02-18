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Самые красивые банкноты мира

Денежные купюры некоторых стран настолько красивы, что их хочется увезти с собой домой в качестве сувенира.

Самые красивые банкноты мира

Банкнота номиналом 5000 костариканских колонов образца 1991 года.

Самые красивые банкноты мира

На банкноте номиналом 10 000 французских тихоокеанских франков изображены тропические рыбки, которые обитают в Тихом океане у берегов Французской Полинезии.

Самые красивые банкноты мира

На банкноте номиналом 5 угандийских шиллингов, выпущенной в 1980-х годах, изображена женщина, собирающая кофейные зёрна.

Самые красивые банкноты мира

Орёл и голубь на банкноте номиналом 50 замбийских квач образца 1992 года.

Самые красивые банкноты мира

Изумрудный лев на денежной купюре номиналом 50 гонконгских долларов.

Самые красивые банкноты мира

Цейлонский серый ток (Ocyceros gingalensis) на банкноте номиналом 10 шри-ланкийских рупий образца 1979 года.

Самые красивые банкноты мира

На банкноте номиналом 50 эфиопских талеров 1932 года изображены два льва.

Самые красивые банкноты мира

Банкнота номиналом 10 новозеландских долларов нового образца. На купюре, защищённой голограммой, изображена утка со своим выводком.

Самые красивые банкноты мира

Банкнота номиналом 5 монгольских тугриков, которая была в обращении в 1990 – 1999 годах.

Самые красивые банкноты мира

На южноафриканских рандах разных номиналов изображены леопард, буйвол, лев, слон и носорог – животные, пользующиеся наибольшей популярностью у любителей сафари.

Самые красивые банкноты мира

Купюру номиналом 1 египетский фунт образца 1945 года украшает портрет фараона Тутанхамона.



Самые красивые банкноты мира

Банкнота номиналом 50 кина, которая была в обращении в Папуа – Новой Гвинее в 1980-х годах.

Самые красивые банкноты мира

На купюре номиналом 500 исландских крон изображен Йоун Сигурдссон, лидер движения за независимость в 19 столетии.

Самые красивые банкноты мира

На банкноте номиналом 5 суринамских гульденов образца 1991 года изображены тукан и лесоруб.

Самые красивые банкноты мира

Банкнота номиналом 1000 румынских леев образца 1950-х годов.

Самые красивые банкноты мира

На банкноте номиналом 20 000 иранских риалов изображён Рухолла Хомейни, основатель Исламской Республики Иран.

Самые красивые банкноты мира

На купюре номиналом 5 малайзийских ринггитов изображен портрет первого верховного правителя Малайзии Туанку Абдул Рахмана.

Самые красивые банкноты мира

Дирхам ОАЭ – денежная единица Объединённых Арабских Эмиратов.

Самые красивые банкноты мира

Портрет королевы Великобритании Елизаветы II находился на банкнотах и монетах Фиджи до 2013 года.

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