10 советских актёров и актрис, которые получали роли «по блату»

В настоящее время всё чаще в адрес режиссёров звучат упрёки в том, что они снимают актёров, выбирая их из друзей или хороших знакомых. Может быть, эти обвинения и справедливы, но не стоит забывать, что подобная практика существовала всегда, и многие режиссёры с удовольствием снимали в кино своих жен. Даже в советское время были такие актрисы и актёры, которые прославились благодаря своим родственным связям или просто очень полезным знакомствам.
Ольга Мелихова
Ольга Мелихова. / Фото: www.tvc.ru
В биографии актрисы Ольги Мелиховой отсутствует информация о том, как на самом деле она получила главную роль в фильме «Отпуск за свой счёт», констатируется лишь сам факт. Но некоторые источники утверждают, будто актриса очень нравилась кому-то из высокопоставленных чиновников. При этом он никак не проявлял своей симпатии к Ольге Мелиховой, предпочитая восхищаться её актёрским талантом. Но вот режиссёра фильма Виктора Титова он попросил снять в роли Кати Котовой именно её. Нужно заметить, что актриса блестяще справилась с ролью и вряд ли кто-то мог бы упрекнуть её в бездарности. Ольге Мелиховой в полной мере удалось создать образ наивной, но целеустремлённой провинциалки, готовой на любые безумства ради своей любви. Изначально же роль эта предназначалась Любови Руденко.
Егор Дружинин
Егор Дружинин. / Фото: www.domashnyochag.ru
Актёр, сыгравший Петю Васечкина в известной и любимой многими поколениями детей картине «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», а впоследствии и в её продолжении, тоже оказался впервые на съёмочной площадке благодаря родственным связям. Папа Егора Владислав Юрьевич Дружинин, хореограф театра имени Ермоловой, был дружен с Владимиром Алениковым, режиссёром фильма. Узнав о том, что съёмочная группа никак не может найти исполнителя главной роли, Владислав Юрьевич порекомендовал Аленикову своего сына. И, как известно, мальчик оказался очень талантливым.
Елена Проклова
Елена Проклова в фильме «Звонят, откройте дверь!». / Фото: www.ndn.info
Актриса неоднократно упоминала в своих интервью о том, что самую первую свою роль в фильме «Звонят, откройте дверь!» она получила только потому, что её дедушка служил вторым помощником режиссёра. Правда, Виктор Тимофеевич вовсе не желал, чтобы внучка его становилась актрисой, а потому дома рассказывал исключительно о тех неприятностях, которые случаются на съёмочной площадке. Елена Проклова часто бывала у дедушки на работе и даже выучила текст, который читали претендентки на роль Тани Назаровой в картине Александра Митты. Когда же было отсмотрено, по её словам, больше 11 тысяч девочек, ни одна из которых не удовлетворила требования режиссёра, Александр Митта обратил внимание на внучку второго помрежа. Так родственные связи помогли Елене Прокловой осуществить свою мечту о профессии актрисы и дебютировать в кино.
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин в фильме «Большая перемена». / Фото: www.yandex.net
Роль Генки Ляпишева в фильме Алексея Коренева «Большая перемена» Виктор Проскурин получил буквально «по-соседски». Актёр, успевший сыграть всего три крохотные роли в кино, был дружен с дочерью режиссёра Еленой Кореневой, которая и позвала его в гости. Там-то Алексей Коренев с ходу спросил у парня, не хочет ли он сняться у него. Виктор Проскурин хотел и после прочтения сценария увидел себя в роли Ганжи. Но режиссёр вполне справедливо решил, что Проскурин для этой роли ещё слишком молод и неопытен, зато без всяких проб утвердил его на роль Ляпишева.
Ирина Алфёрова
Ирина Алфёрова в роли Констанции. / Фото: www.simpleslim.ru
Известно, что Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел в роли Констанции Бонасье в своей картине «Д’Артаньян и три мушкетёра» совсем другую актрису, Евгению Симонову, которая, по мнению режиссёра, обладала некой французской лёгкостью. Но руководство Центрального телевидения буквально заставило его взять на роль Констанции Ирину Алфёрову. Предполагалось, что роль Миледи при этом сыграет Светлана Пенкина, но Юнгвальд-Хилькевич сумел добиться разрешения снимать Терехову. В случае с Ириной Алфёровой руководство оказалось непреклонно, и режиссёру пришлось отказать Симоновой.
Анастасия Вознесенская
Анастасия Вознесенская в фильме «Гараж». / Фото: www.domkino.tv
Кинокарьера Анастасии Вознесенской складывалась очень успешно. В середине 1970-х её популярность пошла на спад, в то время как муж после выхода на экраны «Иронии судьбы», а затем и «Служебного романа» буквально купался в лучах славы. Если в начале супружеской жизни актриса ходатайствовала перед режиссёрами о своём супруге, то теперь уже Андрей Мягков просил снимать жену в фильмах. Эльдар Рязанов, поддавшись на уговоры Андрея Мягкова, отдал роль директора рынка в фильме «Гараж» Анастасии Вознесенской.
Светлана Светличная
Светлана Светличная в фильме «Герой нашего времени». / Фото: www.pinimg.com
В фильме «Герой нашего времени» на главную роль был утверждён молодой актёр Владимир Ивашов, а вот контрабандистку Ундину должна была сыграть Тамара Сёмина. Но Ивашов, у которого в то время как раз был роман со Светланой Светличной, уговорил Тамару Сёмину отдать роль его будущей жене. В результате Ундину сыграла именно Светличная. Кстати, роль Павлины Хуторной в «Стряпухе» Эдмонда Кеосаяна Тамара Сёмина тоже отдала Светличной. Но в этот раз супруг актрисы Владимир Прокофьев просто запретил жене сниматься в картине по пьесе Анатолия Софронова, просто из-за личной неприязни к писателю.
Татьяна Гаврилова
Татьяна Гаврилова в фильме «Калина красная». / Фото: www.domkino.tv
В фильме Василия Шукшина «Калина красная» роль Люсьен, члена «воровской малины», изначально должна была сыграть Людмила Гурченко. Но в дело вмешался оператор Анатолий Заболоцкий. Он уговорил Шукшина снять в картине Татьяну Гаврилову, которая в то время находилась не в лучшей форме, а из-за отсутствия работы стала всерьёз увлекаться спиртным. Василий Шукшин решил, что в этом случае замена будет оправдана, и снял всё же Татьяну Гаврилову.
Александра Захарова
Александра Захарова в фильме «Дом, который построил Свифт». / Фото: www.alive-ua.com
Дочь режиссёра Марка Захарова, как известно, свои лучшие роли сыграла именно в фильмах отца. При этом после первой картины с участием Александры Захаровой режиссёра критиковали именно за то, что он взял дочь в свою картину, однако сам Марк Анатольевич упорно продолжал снимать её в фильмах. Правда, уже в «Формуле любви» критики обратили внимание на то, сколь органична оказалась актриса в образе дворовой девушки Фимки, а после выхода картин «Убить дракона» и «Криминальный талант» даже самые отъявленные скептики признали: Александра Захарова обладает актёрским даром.
Людмила Геника
Людмила Геника в фильме «Верные друзья». / Фото: www.liveinternet.ru
Когда Бориса Чиркова пригласили на роль нейрохирурга Чижова в фильме Михаила Калатозова «Верные друзья», он сделал всё, чтобы режиссёр снял в картине его супругу Людмилу Геника. Неизвестно, к каким доводам прибег известный актёр, но жена его всё же сыграла роль Машеньки, врача больницы в Осокине. Михаил Калатозов ни разу не пожалел о том, что согласился на уговоры Чиркова.
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