В следующем году Исландия открывает эту роскошную лагуну с баром и невероятным видом

До сих пор 2020 год был худшим годом для путешественников, но многие из нас возлагают большие надежды на 2021 год. Будем надеяться, что в следующем году, вместо того, чтобы застрять между четырьмя стенами, многие из нас смогут путешествовать, отправляться в приключения и исследовать незнакомые места. Если вы столь же оптимистичны в отношении возможностей для путешествий, как и мы, вы, вероятно, уже запланировали поездки на случай, когда снова будет безопасно путешествовать. У нас есть отличное предложение для вас: Sky Lagoon в Исландии.
1. Уже планируете поездки на 2021 год? Вот идея — потрясающая Небесная Лагуна в Исландии, которая должна открыться в следующем году.
2. Отель Sky Lagoon расположен в гавани Карснес в Копавогуре, в непосредственной близости от столицы Рейкьявика. Это совершенно новая геотермальная зона у океана, которая должна открыться весной 2021 года.
3. Новая лагуна обещает «дать возможность гостям соединиться с разумом, телом и духом через лучистые силы геотермальных вод, наслаждаясь таким впечатляющим видом на океан». Звучит увлекательно, не правда ли? Подождите, это еще не все. В ретрите будет присутствовать единственный в своем роде бар у кромки бассейна и ресторан на территории отеля.
4. Лагуна расположена на фоне Атлантического океана.
http://navote.ru/?p=20830
5. Если вам не хватает вида на океан, то закаты, восходы, северное сияние и звезды создадут волшебный пейзаж.
6. Несомненно, посетители смогут увидеть самые потрясающие достопримечательности, которые может предложить одна из самых живописных стран мира.
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