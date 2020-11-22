Куда прятать деньги

Не хотите нести деньги в банк или закладывать в банковскую ячейку? И не надо, мы расскажем, в каких уголках дома спрятать “заначку” от злоумышленников. Главное, потом сами не забудьте, куда спрятали!



На самом деле существует сотня вариантов, куда можно дома спрятать деньги. Некоторые из них надежные, некоторые, наоборот, известны любому грабителю. Мы не будем перечислять их все и не утверждаем, что хранение денег именно этими способами обеспечит их сохранность. Решать, конечно, вам. Мы лишь предлагаем интересные идеи.



В аквариуме для рыб

В морозильной камере

В фонарике

В детской игрушке

В собачьей будке

В старой спортивной обуви

Под основанием светильника

В упаковке с прокладками

В клубке шерсти или в нитках

Деньги можно положить в стеклянную банку и спрятать “клад” на затонувшем корабле, в подводном замке или под декоративным камнем. Можно даже положить деньги в аквариумный фильтр, если поместятся.Профессиональные воры знают о том, что многие хранят деньги и другие ценности в морозилках. Вы могли и сами не раз видеть подобный способ хранения во многих фильмах. Однако он довольно хитрый: можно положить деньги в герметичный пакет, разместить его между двумя лотками с замороженными овощами или любыми другими продуктами и обмотать их между собой прозрачной пищевой пленкой. Затем на пленку нужно нанести маркером надписи с названием продуктов, чтобы отвлечь внимание от того, что находится внутри.Времени на то, чтобы прочитать надписи да еще и размотать пленку, уйдет много, поэтому, есть вероятность, что злоумышленники не станут тратить драгоценные минуты.В продаже можно найти и специальные фонарики с тайниками, которые не только выглядят, как фонари, но и функционируют. А можно убрать из настоящего фонарика батарейки и сложить деньги в образовавшееся отделение в виде трубочки.Самым банальным местом, где хранятся деньги, считаются ящики и тумбочки, которые находятся рядом с кроватью в спальне хозяев дома.Прятать деньги в куклу или плюшевого мишку имеет смысл, если в квартире есть маленькие дети, и игрушек много. Одинокая кукла сразу вызовет подозрение, и ее проверят. А вот если игрушек полно, то всех пупсиков, зайчиков или мишек не перетрогаешь, так что оставляйте куклу или машинку-тайник на виду, но так, чтобы дети до нее не добрались. Объясните малышам, что эта игрушка папина или мамина и в нее играть нельзя. Есть еще один вариант – вшить деньги в говорящую мягкую игрушку. Если воры станут прощупывать ее, то она начнет что-то говорить или плакать, и деньги могут принять за встроенный механизм.Ворам хорошо известны такие места-тайники, как бачок унитаза, вентиляционные окна и горшки с растениями.Надежный вариант, чтобы спрятать большую сумму денег – зарыть их на садовом участке под собачьей деревянной конурой. Круглосуточная охрана будет обеспечена. Только проверьте, чтобы деньги были герметично и надежно упакованы.В грязную, потрепанную и заношенную обувь можно тоже спрятать заначку. Мало кому захочется перебирать все пары, тем более если обуви у вас много.Если сумма небольшая, ее можно приклеить скотчем к основанию лампы, догадается ли злоумышленник перевернуть светильники вверх дном, не известно, но попробовать стоит.Сейфы считают ненадежным способом хранения денег. Грабитель прежде всего обратит внимание на сейф, и если он – профессионал, то найдет способ его открыть. Ну а небольшие сейфы можно элементарно вынести из квартиры.Если вором будет мужчина, он, скорее всего, не станет прикасаться к упаковке с прокладками. У большинства существует странная фобия: мужчины бояться женских тампонов и прокладок и в буквальном смысле от них отскакивают, как от огня. Спрятать деньги именно в них – неплохой вариант.Еще один хороший способ спрятать деньги – засунуть их в нитки или шерстяной клубок. Нужно скрутить купюры, а сверху замотать их шерстяными нитками в виде круглого мотка. Хранить следует с принадлежностями для кройки и шитья.