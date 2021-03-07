Бесконечно печальный кот развлекает себя листком бумаги

Вы когда-нибудь видели искреннюю, всепоглощающую печаль? Если нет, то этот кот сейчас вам её продемонстрирует. Коты могут быть очень требовательными: игрушки, вечно полная миска еды, удобное место, но когда на них сваливается вся грусть и печаль этого мира, им достаточно всего лишь белого листка бумаги, чтобы развлечь себя и сделать этот день чуточку приятнее. Предлагаем вам посмотреть как кот по имени Вайви (Vivey) справляется с тоской при помощи бумажного листа в умилительном видео, которое ждет вас далее.











Между прочим, данное видео под названием Paper cat уже собрало почти 1,8 млн просмотров на YouTube!



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