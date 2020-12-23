



Верблюды, проститутки и пиво – поисковая система Google подтверждает национальные стереотипы



Знание об окружающем мире человек получает благодаря собственному опыту или прочитанной или услышанной информации. В результате складываются определённые стереотипы. Вот и оказалось, что согласно данным анализа поиска в интернете стереотипы правят миром. Предлагаем познакомиться с картой наиболее часто встречаемых англоязычных запросов о различных странах.