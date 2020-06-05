5 худших ошибок в организации пространства

При ремонте, переезде, покупке мебели и даже просто перестановке — мы всегда рискуем наступить на эти грабли.







1. Грабли первые — нереалистичные ожидания

2. Грабли вторые — хранить ненужное

3. Грабли третьи — все убрать с глаз долой

4. Грабли четвертые — пытаться все убрать в контейнеры

5. И последние — хранить все бумаги

Многие хотят, чтобы их дом выглядел как картинка из каталога. Все ровненько, по линеечке, ни пылинки. Так не будет. Всегда найдутся вещи, которые лежат не на своем месте, забыты, оставлены или не влезли в шкаф. Нет, вы не плохая хозяйка, это просто реальный мир. То, что вам нарисовал дизайнер, в реальной жизни будет выглядеть совсем иначе. Индивидуальность вашей семьи все равно внесет изменения в любой задуманный интерьер, и не нужно этого стесняться.«Это пиджак еще можно надеть на дачу копать картошку». Серьезно, у нас у всех в головах есть мамины установки «не выбрасывать то, что не испортилось, когда-нибудь пригодится». Правда в том, что прежде чем организовывать пространство, из него нужно навсегда убрать лишнее.Нет, вы не влезете в джинсы на 4 размера меньше, хотя когда-то могли. Выбрасывайте. Да, если вы когда-нибудь похудеете, вы купите себе новые. Нет, хоккейная клюшка для мальчика 6 лет вам больше не пригодится, хотя она совсем новенькая. Ну, принцип вы поняли?Это просто трата времени, каждый раз убирать в шкаф то, чем вы пользуетесь часто.Блендер имеет право стоять все время на столе, если вы им несколько раз в день пользуетесь. Картинки идеальной кухни, где все спрятано в шкафы и коробочки — это заблуждение. Правильно поступить так: убрать то, чем вы пользуетесь редко, и выставить наружу то, чем часто. Ваши рабочие инструменты и расходные материалы должны быть под рукой.Они облегчают жизнь, но в большом количестве просто унылы и однообразны. Оставьте пространство для хранения предметов не в коробках. Например, небольшие открытые стеллажи, подвесы, полки. Нашим глазам нужно видеть разнообразие, иначе психика приходит в угнетенное состояние. Не нужно своими руками превращать дом в монотонный склад коробок.У вас есть специальная папка для писем, квитанций и счетов? А полочка для газет? А зачем? Да, мы все знаем, что счет положено хранить сколько-то там лет, потому что бла-бла-бла.Давайте спросим себя: как часто нам приходилось поднимать старые квитанции в жизни? Те самые, трехлетней давности? Честный ответ: никогда. Так не храните все это барахло. Оплатили, выбросили. Непрочитанные газеты тоже. Новости позапрошлого года вас не порадуют, поверьте. Письма из инстанций вам тоже не нужны, если только вы не профессиональный сутяжник. Опа, оказывается, от всего этого можно безболезненно избавиться?