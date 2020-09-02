Суда на воздушной подушке — корабли, которые могут передвигаться с большой скоростью и над водой, и над сушей, буквально паря на небольшом расстоянии над ними. Все дело в слое сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Парящие в воздухе и летящие вперед корабли обычно производят неизгладимое впечатление.



Первые в мире опытные суда на воздушной подушке были созданы в еще 1935 году советским конструктором Владимиром Левковым. Под его руководством было построено до 1941 года 15 судов с водоизмещением от 2 до 15 тонн. Схема работы судна на воздушной подушке: 1 — пропеллеры; 2 — поток воздуха; 3 — вентилятор; 4 — «юбка», удерживающая воздух под днищем: Так называемая воздушная подушка — это просто слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью. От высоты подъёма зависит способность корабля двигаться над различными препятствиями на суше или над волнами на воде. Парящие на небольшом расстоянии от земли или воды суда выглядят крайне эффектно: Огромные пропеллеры создают мощные струи воздуха, поднимая за судами тонны брызг, пыли или снега в зависимости от поверхности, по которой они движутся: У «парящих» кораблей есть и свои рекордсмены.

«Зубр» — одно из самых больших судов на воздушной подушке в мире. Мощность его двигателей составляет 50 тысяч лошадиных сил, а диаметр пропеллеров — 2.5 метра: Размеры десантного судна «Зубр»: 57.3м в длину, 25.6м в ширину и 21.9м в высоту . Водоизмещение — 555 тонн. Максимальная скорость — 111 км/ч:Суда на воздушной подушке могут парить и над поверхностью моря при высоте волн до 3—4 метров, и над оврагами глубиной до 2 м, и над кустарником высотой до 2 м. Они могут двигаться даже по болоту, паря над трясиной . В отличие от кораблей, суда на воздушной подушке могут выходить из воды прямо на берег. Мелководье, ледовые поля, песчаные и снежные пустыни — все это подвластно «парящим» судам и недоступно для других транспортных средств. В отличие от самолета или вертолета, судам на воздушной подушке не нужны специально оборудованные взлетно-посадочные полосы и площадки.Фотографии dimfoto Это пассажирское судно под названием «Яков Сиверс», предназначенное для работы на маршруте Великий Новгород — Старая Русса:Средняя скорость движения — 50 км/ч, на отдельных участках разгоняется до 75 км/час: Одна из амфибий на фоне Нижегородского Кремля и Нижневолжской набережной: Не нужны ни причалы, ни специально оборудованные места. Просто выезжаем из воды на берег: На переднем плане — судно «Марс-2000» на 18 человек: На реке Волга зимой 2011:Корабль несется, лед хрустит… Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: