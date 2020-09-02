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Суда на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке — корабли, которые могут передвигаться с большой скоростью и над водой, и над сушей, буквально паря на небольшом расстоянии над ними. Все дело в слое сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Парящие в воздухе и летящие вперед корабли обычно производят неизгладимое впечатление. Суда на воздушной подушке

Первые в мире опытные суда на воздушной подушке были созданы в еще 1935 году советским конструктором Владимиром Левковым. Под его руководством было построено до 1941 года 15 судов с водоизмещением от 2 до 15 тонн. Суда на воздушной подушке Схема работы судна на воздушной подушке: 1 — пропеллеры; 2 — поток воздуха; 3 — вентилятор; 4 — «юбка», удерживающая воздух под днищем: Суда на воздушной подушке Так называемая воздушная подушка — это просто слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью. Суда на воздушной подушке От высоты подъёма зависит способность корабля двигаться над различными препятствиями на суше или над волнами на воде. Суда на воздушной подушке Парящие на небольшом расстоянии от земли или воды суда выглядят крайне эффектно: Суда на воздушной подушке Огромные пропеллеры создают мощные струи воздуха, поднимая за судами тонны брызг, пыли или снега в зависимости от поверхности, по которой они движутся: Суда на воздушной подушке У «парящих» кораблей есть и свои рекордсмены.

«Зубр» — одно из самых больших судов на воздушной подушке в мире. Мощность его двигателей составляет 50 тысяч лошадиных сил, а диаметр пропеллеров — 2.5 метра: Суда на воздушной подушке Размеры десантного судна «Зубр»: 57.3м в длину, 25.6м в ширину и 21.9м в высоту. Водоизмещение — 555 тонн. Максимальная скорость — 111 км/ч: Суда на воздушной подушке Суда на воздушной подушке могут парить и над поверхностью моря при высоте волн до 3—4 метров, и над оврагами глубиной до 2 м, и над кустарником высотой до 2 м. Они могут двигаться даже по болоту, паря над трясиной. Суда на воздушной подушке В отличие от кораблей, суда на воздушной подушке могут выходить из воды прямо на берег. Мелководье, ледовые поля, песчаные и снежные пустыни — все это подвластно «парящим» судам и недоступно для других транспортных средств. Суда на воздушной подушке В отличие от самолета или вертолета, судам на воздушной подушке не нужны специально оборудованные взлетно-посадочные полосы и площадки. Суда на воздушной подушке Фотографии dimfoto Это пассажирское судно под названием «Яков Сиверс», предназначенное для работы на маршруте Великий Новгород — Старая Русса: Суда на воздушной подушке Средняя скорость движения — 50 км/ч, на отдельных участках разгоняется до 75 км/час: Суда на воздушной подушке Одна из амфибий на фоне Нижегородского Кремля и Нижневолжской набережной: Суда на воздушной подушкеСуда на воздушной подушке Не нужны ни причалы, ни специально оборудованные места. Просто выезжаем из воды на берег: Суда на воздушной подушке На переднем плане — судно «Марс-2000» на 18 человек: Суда на воздушной подушкеСуда на воздушной подушке На реке Волга зимой 2011: Суда на воздушной подушке Корабль несется, лед хрустит… Суда на воздушной подушкеСуда на воздушной подушкеСуда на воздушной подушке Суда на воздушной подушке

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