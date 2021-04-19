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Доказано, что душевное состояние можно узнать по глазам

“Глаза — зеркало души” — наши предки на протяжении веков говорили об этом, но теперь у науки есть основания полагать, что это — не просто красивые слова.

Доказано, что душевное состояние можно узнать по глазам

Недавно в издании “Psychological Science” было опубликовано исследование, рассматривающее возможность передачи информации, а именно — эмоций, с помощью взгляда. Сам факт общения посредством взгляда является открытием: все мы пользуемся этим каналом связи каждый день, осознанно и бессознательно. Однако исследование утверждает, что этот способ общения гораздо более древний и имеет свою историю и эволюцию.

Если вы при просмотре кинофильма, поймав взгляд главного героя, ловили себя на том, что почувствовали то же, что и он, знайте: это нормально. Автор исследования Дэниел Ли утверждает, что взгляд может не только выражать эмоцию, но и передавать ее.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого 28 добровольцев на протяжении 600 этапов пытались угадать эмоцию по глазам. Им показывали изображения глаз человека в отрыве от остальной части портрета. Люди, изображенные на фото, демонстрировали разные эмоции: злость, радость, печаль, грусть, страх и удивление. Задача участников эксперимента заключалась в том, чтобы угадать эмоцию только по выражению глаз.

И знаете что? Испытуемые почти всегда точно называли эмоцию. Неужели, все они оказались экстрасенсами? Совсем нет. Просто, как выяснилось, глаза действительно могут выразить все эти эмоции.

Исследователи проанализировали результаты эксперимента и обнаружили, что существуют определенные реакции зрачка и мимики, передающие чувства человека: ширина зрачка, расстояние от верхнего века до бровей, морщинки вокруг глаз — все это формирует целую систему сигналов.

Довольно ожидаемо было и то, что мнения респондентов часто совпадали: фото, казавшееся выражением страха одному человеку, производило тот же эффект и на других участников эксперимента. Так, глаза, прищуренные определенным, образом вызывали ассоциации со злостью, ненавистью и агрессией. И наоборот: широко распахнутые глаза ассоциировались со страхом, удивлением и чувствительностью. Правда, все эти реакции очень тяжело уловить. Это тот случай, когда мы смотрим, но не видим: смотрим на собеседника, но не видим и непонимаем его чувств и эмоций.

“Вообще человеческая мимика невероятно разнообразна. Если учесть все мышцы лица, участвующие в передаче эмоций, мы увидим что существует, по крайней мере, 3.7 x 1016 различных мимических комбинаций, с помощью которых человек выражает эмоции. А это значит, что вероятность появления конкретной комбинации на лице собеседника, равна вероятности выиграть два джек-пота подряд. Именно поэтому, при общении мы отслеживаем лишь основные черты мимических комбинаций. Глаза в этом смысле — прекрасная возможность быстро уловить эмоциональное состояние человека. Именно в области глаз мы можем найти признаки (такие как прищур или морщинки вокруг глаз), которые могут дать нам основную информацию о том, что чувствует человек.

Также исследователи предположили, что коммуникация посредством зрительного контакта — одна из особенностей, позволивших человеку выжить в процессе эволюции. Связь между выражением лица и эмоцией формировалась на протяжении многих веков. Так, человек прищуривал глаза, чтобы иметь возможность лучше видеть и быстрее получать информацию, например, во время охоты или войны – именно в тех ситуациях когда требовалось быстро понять обстановку и действовать. Поэтому прищур часто вызывает ассоциации с агрессией.

“Если возвращаться к Дарвину”, добавляет Ли, — “а конкретно, к его теории о передаче эмоций с помощью мимики, мы увидим, что человечество уже давно умеет общаться без слов”.

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