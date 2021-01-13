Что посеять в январе на рассаду

Новый год только наступил, за окном снег, а нам, садоводам и дачникам, уже неймется. В голове так и крутится вопрос: «Что посеять в январе, ну хотя бы на рассаду?» Хочется всё спланировать заранее, чтобы как следует подготовиться к нашему долгожданному огородному сезону.

Посадка рассады — это только первый шаг. Сажать рассаду еще рано, но уже можно и нужно готовиться к ее посадке: крутить улитки, готовить стаканчики, делать семена на ленте и проводить другие подготовительные работы.

Сегодня мы расскажем, что уже можно посадить в рассадные ящики в январе и в феврале. Расслабляться некогда, за дело!







ЧТО ПОСЕЯТЬ В ЯНВАРЕ

Опытные садоводы сразу предупреждают: «Не стоит сеять всё подрят. Помни о месте на подоконнике! Если ты сейчас переключишься на огромное количество цветов, то по приходу весны этого места может не хватить на баклажаны, перцы и помидоры. Помни об этом».Также при посеве в январе и феврале важна подсветка! Без нее может не выйти. В качестве освещения подойдут светодиодные, люминесцентные светильники, фитолампы.Зимние месяцы — это время для посева «тугодумов», то есть растений с длительным вегетационным периодом, от всходов до цветения у которых проходит от 130 до 200 дней.Ну а двулетники и многолетники при таком посеве имеют шанс зацвести уже в этом году, а не в следующем!Из овощных культур можно посеять корневой сельдерей, позднеспелую капусту, баклажаны, лук-чернушку и лук-порей. Из ягод можно посадить мелкоплодную землянику и ремонтантную клубнику. Очень благодатные культуры! Например, мелкоплодная земляника при минимуме усилий одарит тебя вкусными и ароматными (такими же, как и у лесной земляники) ягодками.Из цветов можно посадить семена пеларгонии зональной и плющелистной, подходят все виды бегонии, глоксинии, колокольчиков, некоторые виды гвоздики и эустомы. Ну и, конечно же, петунии для последующего черенкования. Сюда же можно включить растения, требующие предварительной стратификации, такие как лаванда, дельфиниумы и люпины.Ах, совсем забыла! Если хочешь порадовать себя и родных красивыми цветочками к 8 марта, уже в январе можно посадить на выгонку тюльпаны или гиацинты.Зимой также можно вырастить из семян суккуленты для альпинариев и горок, а также декоративно-лиственные растения, например, гейхеру.Сеют в январе душистые травы — мелиссу и мяту. К высадке в открытый грунт у тебя будет полноценная розетка, которая будет расти без проблем в открытом грунте.Ну и напоследок хочу сказать, что посаженная рассада в январе даст тебе более ранний урожай: цветы раньше расцветут, а плоды раньше созреют. Если посеять в январе, например, петунию, то к моменту высадки в открытый грунт растение уже будет находиться в стадии бутонизации.