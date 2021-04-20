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10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

Бурдж Халифа — самое высокое здание в Дубае и самый высокий в мире небоскрёб. По форме здание напоминает сталагмит, который устремляется ввысь на 828 метров. В здании 163 этажа, на которых расположились 9 отелей и система фонтанов. Общая стоимость сооружения оценивается в 4,1 миллиард долларов.

1. Самое высокое здание в мире


Высота Бурдж Халифа составляет 828 метров, а высота второго по величине здания в мире (Шанхайской башни) составляет 632 метра. Разница более, чем очевидна. Также Бурдж Халифа в три раза выше Эйфелевой башни.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

2. Внутри здания


Те, кто считает, что Бурдж-Халифа очень впечатляет снаружи, просто не бывали внутри небоскреба. Самая высотная смотровая площадка находится на высоте 452 метра. Всего в здании 164 этажа, 1 из которых подземный, и целых 58 лифтов, которые ездят со скоростью 10 метров в секунду (это одни из самых быстрых лифтов в мире). Также в Бурдж-Халифа есть 2957 парковочных мест, 304 гостиницы и 904 квартиры.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

3. Небоскреб был разработан американцами, а построен южнокорейской компанией


В то время как Бурдж-Халифа находится в Дубае (первоначальное название небоскреба — Бурдж-Дубай), проект здания был разработан американской фирмой Skidmore, Owings and Merrill. Инженеры из Чикаго создали специальную опорную структуру, которая напоминает трехлучевую звезду. Строительство здания было поручено южнокорейской компании Samsung Engineering and Construction.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

4. Несколько рекордов


Это самое высокое свободно стоящее здание, здание с самым высоким жилым этажом, здание с наибольшим количеством этажей, здание, оснащенное самыми высотными лифтами и второй по высоте смотровой площадкой (самая высоко расположенная смотровая площадка находится в Кантонской телебашне).


10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

5. Что понадобилось на постройку


Для того, чтобы построить настолько титаническое здание, понадобилось много времени и усилий (а именно, 6 лет и 22 млн человеко-часов). В особо напряженные дни единовременно на стройплощадке находилось более 12 000 рабочих.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

6. Огромный вес


Для строительства здания понадобилось невероятное количество материалов. Одного алюминия пошло столько, что хватило бы создать 5 аэробусов А380. Также было потрачено 55 000 тонн арматурной стали и 110 000 тонн бетона. Это примерно равно весу 100 000 слонов. А если взять и сложить арматуру из здания в ряд, то она протянулась бы на четверть Земли.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

7. Теплоустойчивость


В Дубае очень жарко, летом средняя температура здесь составляет 41 градус. Естественно, что здание, построенное в этой стране, должно выдерживать экстремальные перепады температуры. Именно поэтому были наняты более 300 китайских экспертов, которые разработали систему облицовки, способную защитить от местных температур.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

8. Энергопотребление


Естественно, что для жизни в столь огромном здании требуется чудовищное количество ресурсов. К примеру, Бурдж-Халифа использует около 950 000 литров воды каждый день. Также здание потребляет огромное количество электроэнергии (примерно столько, сколько «съедают» 360 000 стоваттных лампочек).

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

9. Мойка небоскреба


Как же чистят и моют 26 000 стеклянных панелей, которые всегда выглядят идеально? За это отвечают 12 машин, которые весят около 13 тонн каждая, перемещающихся вдоль специальных рельс на внешней стороне здания. Обслуживают машины 36 человек.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

10. Цветочный дизайн


Дизайн Бурдж-Халифа был вдохновлен гименокаллисом — цветком, который имеет длинные лепестки, расходящиеся от центра. Три крыла Бурдж-Халифа расходятся в стороны подобно этим лепесткам.

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

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