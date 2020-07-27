Первая бухгалтерия: Как вели учет за 5000 лет до 1С

Огромную библиотеку глиняных клинописных табличек возрастом около 5 тысяч лет немецкий археолог Джулиус Джордан обнаружил в 1929 году на развалинах Урука — поселения на территории современного Ирака.
С населением в 6 тысяч жителей Урук был огромным для своего времени городом; возможно, самым первым городом на Земле. Ремесленники, торговцы, жрецы, солдаты, сборщики налогов жили в глиняных и кирпичных домах, обнесенных 9-километровой стеной. За ней начинались поля и луга, снабжавшие Урук продовольствием.
Кто и что записывал на глиняных табличках? Ответ на этот вопрос искали почти 50 лет. Подсказку дали другие находки.
Руины Урука, как и других городов Месопотамии, были усеяны глиняными конусами, шариками и цилиндрами размером в 1–3 сантиметра. Джулиус Джордан в рабочем дневнике записал, что фигурки напоминают повседневные товары: горшочки, хлебцы и животных. Ученые шутили, что они похожи на свечи-суппозитории. Сегодня их называют токенами.
Археологи не искали связь между фигурками и клинописью, пока в 1970-х годах археолог Дениз Шмандт-Бессерат не стала каталогизировать токены, найденные по всему Ближнему Востоку от Турции до Пакистана.
Шмандт-Бессерат предположила, что токены служили для указания количества товаров. Так, фигурка в форме хлеба означала буханку хлеба, фигурка в форме овцы — овцу. При такой механике для управления товаропотоками не требовалось умение считать. Достаточно было только убедиться, что каждой единице продукта соответствует один токен.
Со временем граждане Урука столкнулись с проблемой, которая до сих пор остается актуальной, — как контролировать перемещения масс разных товаров между малознакомыми или незнакомыми людьми. Первые в мире бухгалтеры, сидевшие перед входом в храмовое хранилище, нашли решение.
ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Изначально каждый токен обозначал один объект (горшок меда, буханку хлеба, кувшин с зерном, овцу). Но это было громоздко. Потребовалась бы целая гора токенов, чтобы передать, пекарям заказ на выпечку хлеба для торжеств в честь главного божества Урука – богини Инанны.
Поэтому на токенах появились метки: отпечатки пальца, насечки, геометрические фигуры. Эти метки обозначали числа. Например, штрих – это единица, круг – десятка, два круга и три штриха – 23.
Шмандт-Бессерат обратила внимание, что знаки на клинописных табличках напоминают токены. Она предположила, что таблички использовались для учета оптовых операций.
БЕЗОПАСНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Позже токены с метками стали помещать в полые глиняные шары – буллы. Их запечатывали личными печатями. Штрихи и кружочки на токенах указывали на количество товара в случае крупной покупки. К примеру, мясник отправлял пастуху буллу с токенами овец и коров внутри — это был заказ на доставку скота. Чтобы ознакомиться с заказом, пастух должен был контейнер разбить.
К 3300 году до нашей эры на поверхности булл стали появляться знаки, похожие по форме на токены. Возможно, сначала изображения делали, вдавливая фигурку в еще мягкую глину сосуда. Позже древние учетчики при помощи стилуса стали добавлять метки для обозначения числа. Буллы запестрили символами: «1 корова», «5 гончарных кругов», «4 меры зерна», «15 отрезов ткани».
Символы на поверхности буллы показывали, что и в каком количестве заказывается или продается. Личные печати продавца и покупателя запечатывали содержимое и подтверждали подписание контракта. Символы на внешней стороне буллы и токены внутри нее передавали одну и ту же информацию. Теперь, чтобы узнать о содержимом буллы, ее не нужно было разбивать. Так родились первые письменные контракты и квитанции об уплате.
Постепенно токены исчезли вовсе, остались лишь их образы – выдавленные в глине кружочки и уголки. Без токенов исчезла потребность в буллах, и плоские клинописные таблички вытеснили сферические контейнеры.
Урук потерял значение из-за проигранных войн и перемены климата. Был окончательно покинут населением после арабского вторжения на рубеже 7–8 веков нашей эры. Но мы знаем и помним, что именно урукцы изобрели отчетность и контракты, внедрили в торговлю математику и письменность. Буллы Месопотамии стали первыми бухгалтерскими документами.
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