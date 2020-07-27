Первая бухгалтерия: Как вели учет за 5000 лет до 1С

Огромную библиотеку глиняных клинописных табличек возрастом около 5 тысяч лет немецкий археолог Джулиус Джордан обнаружил в 1929 году на развалинах Урука — поселения на территории современного Ирака.

С населением в 6 тысяч жителей Урук был огромным для своего времени городом; возможно, самым первым городом на Земле. Ремесленники, торговцы, жрецы, солдаты, сборщики налогов жили в глиняных и кирпичных домах, обнесенных 9-километровой стеной. За ней начинались поля и луга, снабжавшие Урук продовольствием.

Кто и что записывал на глиняных табличках? Ответ на этот вопрос искали почти 50 лет. Подсказку дали другие находки.

Руины Урука, как и других городов Месопотамии, были усеяны глиняными конусами, шариками и цилиндрами размером в 1–3 сантиметра. Джулиус Джордан в рабочем дневнике записал, что фигурки напоминают повседневные товары: горшочки, хлебцы и животных. Ученые шутили, что они похожи на свечи-суппозитории. Сегодня их называют токенами.

Археологи не искали связь между фигурками и клинописью, пока в 1970-х годах археолог Дениз Шмандт-Бессерат не стала каталогизировать токены, найденные по всему Ближнему Востоку от Турции до Пакистана.