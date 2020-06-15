Признаки того, что вредоносное ПО находится на вашем компьютере

Хакеры никогда не отдыхают и всегда ищут уязвимые места на вашем компьютере, чтобы украсть ваши данные. Нажимая на различные баннеры и сайты, вы можете пропустить их на свой компьютер, даже не подозревая об этом. Низкое время автономной работы, замедление работы компьютера, программы, которые не отвечают, или измененная домашняя страница могут быть серьезными признаками того, что кто-то другой использует ваш компьютер.



1. Ноутбук разряжается слишком быстро. Если какое-то нежелательное программное обеспечение работает в фоновом режиме, когда ваш ноутбук включен, он использует мощность своего центрального процессора. Некоторые программы могут быть шпионскими программами или вирусами. Короткое время автономной работы также может быть признаком того, что кто-то работает с вашим процессором или компьютер заражен вредоносным ПО. Они заставляют компьютер нагреваться, а ноутбуки разряжаются быстрее, чем обычно. 2. Программы часто аварийно завершают работу. Хакеры всегда ищут новые способы сбора ваших данных. Они могут вставить код в ваши приложения, чтобы они собирали всю необходимую информацию. Это может сделать приложение медленным, капризным. 3. Ваш компьютер работает медленнее. Если ваш компьютер довольно новый, и вы заметили, что он вдруг не работает так быстро, как положено, это подозрительно.

Это может быть признаком того, что он заражен вредоносной программой, такой как червь или троянский конь. Такое опасное программное обеспечение может попасть на ваш компьютер через загружаемые вами программы, поскольку оно часто маскируется как легальное программное обеспечение. Они потребляют много ресурсов процессора, что замедляет работу компьютера.4. Веб-камера неожиданно начинает запись. Это плохой знак, если вы заметили, что ваша веб-камера записывает и микрофон включается сам по себе. Это может вызывать тревогу, потому что если кто-то шпионит за вами, они не только пытаются украсть ваши данные, но также могут сфотографировать вас и записать ваш голос. Лучше накрыть камеру пленкой, включать микрофон только при необходимости и часто менять пароли. 5. Появляется много всплывающих окон. Иногда во время серфинга в Интернете вы можете случайно нажать на подозрительный баннер. Этот баннер может заразить ваш компьютер рекламным вирусом, который заставит рекламу и плагины появляться по всему экрану. Это не только раздражает , но и позволяет хакерам получить доступ к вашим данным через ваш компьютер. 6. Вы замечаете, что домашняя страница внезапно изменилась. Еще один тревожный знак — это состояние домашней страницы вашего браузера. Если вы откроете его и заметите, что он отличается от того, что вы обычно имеете, вам следует обратить внимание на это. Кроме того, вы можете заметить, что ваш браузер открывается и предоставляет вам совершенно другие сайты, вместо тех, которые вы пытаетесь открыть . Это означает, что ваш компьютер заражен каким-то шпионским программным обеспечением.7. Вы замечаете неизвестные программы, установленные на вашем компьютере. Одним из наиболее распространенных способов удаленного мониторинга вашего компьютера является использование вредоносных программ. Вы должны регулярно проверять программы, которые установлены. Иногда может быть установлено какое-то нежелательное программное обеспечение , когда вы пытались установить что-то в комплекте программного обеспечения. Если вы заметили какую-то подозрительную программу, которую вы никогда не пытались установить на свой компьютер, вы должны немедленно удалить ее.8. Вы замечаете подозрительную активность браузера. Всегда полезно проверять историю своего браузера время от времени в целях безопасности. Если вы заметили, что есть сайты, на которые вы никогда не заходили, это может быть признаком того, на что вам нужно обратить внимание. Подозрительная активность браузера также может означать, что кто-то, кто следит за вами, пытался получить доступ к вашим данным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: