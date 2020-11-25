Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser

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Лауреат премии Good Design Award 2018 за превосходный дизайн

Бесконтактный дозатор для жидкого мыла не только помогает сэкономить время и воду, но и обеспечивает максимальную гигиеничность. Его компактный корпус, выполненный в минималистичном дизайне, с легкостью впишется в любую ванную комнату и оставит самые приятные ощущения от использования.

Автоматическое бесконтактное реагирование

Защита здоровья всех членов семьи начинается с правильного мытья рук. Достаточно протянуть руку, и дозатор выдаст пышную пену, которая эффективно очистит руки и обеспечит необходимую защиту от бактерий. Мягкая пена поможет приучить даже маленьких детей к правильной гигиене.

Пена глубоко очищает руки

Для образования пены соотношение воздуха и мыла строго контролируется на уровне 12:1. Особая сетка с микроскопическими отверстиями быстро и эффективно формирует мыльную пену, которая мягко обволакивает кожу, проникая вглубь пор и очищая кожу на микроуровне.

Одной бутылки хватит надолго

Чуткий контроль позволяет выдать достаточное количество пены для двух рук. Одной бутылки объемом 320 мл хватит на 400 доз, даже большой семье ее хватит на 50 дней.

Компактный и мощный двигатель

Компактный электродвигатель размещается в корпусе устройства на специальных виброгасящих подкладках из резины.

Классический дизайн

Компактный корпус

Он не только образует объемную пену, но и делает это почти бесшумно. Кроме того, благодаря низкому энергопотреблению всего 4 батареек АА ему ему хватит на целых 9 месяцев работы.

Дизайн дозатора продолжает традиции минималистичности устройств MiHome, что позволяет ему с легкостью вписаться в любой интерьер кухни или ванной. Бутылка с мылом выполнена из высококачественных материалов с матовой поверхностью, сохраняющих чистый и опрятный образ устройства.

Помогает выработать здоровую привычку

Как рекомендует Всемирная организация здравоохранения

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