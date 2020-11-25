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Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser


Лауреат премии Good Design Award 2018 за превосходный дизайн

Лауреат премии Good Design Award 2018 за превосходный дизайн



Бесконтактный дозатор для жидкого мыла не только помогает сэкономить время и воду, но и обеспечивает максимальную гигиеничность. Его компактный корпус, выполненный в минималистичном дизайне, с легкостью впишется в любую ванную комнату и оставит самые приятные ощущения от использования.








Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser




Автоматическое бесконтактное реагирование


Защита здоровья всех членов семьи начинается с правильного мытья рук. Достаточно протянуть руку, и дозатор выдаст пышную пену, которая эффективно очистит руки и обеспечит необходимую защиту от бактерий. Мягкая пена поможет приучить даже маленьких детей к правильной гигиене.







Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser




Пена глубоко очищает руки


Для образования пены соотношение воздуха и мыла строго контролируется на уровне 12:1. Особая сетка с микроскопическими отверстиями быстро и эффективно формирует мыльную пену, которая мягко обволакивает кожу, проникая вглубь пор и очищая кожу на микроуровне.







Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser




Одной бутылки хватит надолго


Чуткий контроль позволяет выдать достаточное количество пены для двух рук. Одной бутылки объемом 320 мл хватит на 400 доз, даже большой семье ее хватит на 50 дней.







Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser




Компактный и мощный двигатель


Компактный электродвигатель размещается в корпусе устройства на специальных виброгасящих подкладках из резины.

Он не только образует объемную пену, но и делает это почти бесшумно. Кроме того, благодаря низкому энергопотреблению всего 4 батареек АА ему ему хватит на целых 9 месяцев работы.


Классический дизайн


Компактный корпус


Дизайн дозатора продолжает традиции минималистичности устройств MiHome, что позволяет ему с легкостью вписаться в любой интерьер кухни или ванной. Бутылка с мылом выполнена из высококачественных материалов с матовой поверхностью, сохраняющих чистый и опрятный образ устройства.







Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser




Помогает выработать здоровую привычку


Как рекомендует Всемирная организация здравоохранения







Сенсорная мыльница Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser

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