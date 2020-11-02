Как похитили «Святого Луку» из музея Пушкина: Реальная история, ставшая основой известного фильма

«Святой Лука» - картина голландского художника Золотого века Франса Хальса, написанная в 1625 году и ныне хранящаяся в Одесском музее западного и восточного искусства. С полотном связана интересная история с похищением, получившая немалый общественный резонанс в Советском Союзе. А впоследствии на основе кражи экранизировали фильм, ставший одним из любимых в СССР.
О Хальсе
В пантеоне великих художников Золотого века Голландии знаменитый портретист и живописец Франс Хальс уступил свой пьедестал только Рембрандту и Вермееру. Его талант блестяще раскрылся в жанровых сценах и религиозных сюжетах. Франс Хальс – истинный сын звенящей молодой Голландии. Биографы изображают его удалым, всегда готовым на выходки мастером, весельчаком и даже собутыльником. Франс Хальс родился в Антверпене, но большую часть жизни проработал в Харлеме.
Хальс не оставил дневников о своей жизни или своих работах. Известно, что он был сыном суконщика из Малина (Мехелен). В1591 году семья переехала из контролируемой испанцами Фландрии в Харлем (в записях мэрии Харлема указана дата крестин младшего брата Франса, Дирка, который также стал художником). За исключением краткого визита в Антверпен в 1616 году, Франс Хальс всю свою жизнь прожил в Харлеме. За двести лет до Мане в творчестве Хальса зарождались проблески импрессионизма. Свет в его работах моделирует формы, заставляет отступать назад несущественное и выводит вперед самое значительное. Восхитительны своей одухотворенностью и мастерством четыре работы с евангелистами, которые Франс Хальс написал в 1620-е годы.
Инфографика: о художнике
Легенда
Согласно легенде, один из четырех евангелистов Святой Лука написал портрет Марии и младенца Иисуса. Именно поэтому Святой Лука считается покровителем ассоциации профессиональных художников, гильдии Святого Луки. Интересно, что героем для образа Святого Луки был пекарь из Харлема. Посыл художника этой картины в том, что в искусстве живописи вдохновение играет более важную роль, нежели непосредственно труд. В евангельских сюжетах Святого Луку можно узнать по его личному атрибуту - быку. Евангелие начинается с жертвы Захарии, а бык часто использовался для этой цели.
Фрагменты картины Хальса «Святой Лука»
Сюжет
На картине Хальс изобразил Святого Луку, сидящим за столом. Перед ним тетрадь, но он не смотрит на нее. Взгляд Святого направлен в пустоту. Вполне вероятно, зрители являются свидетелями самого пика вдохновения Святого. Он сосредоточенно занят своими мыслями, возможно, у него зарождается новый образ.
Полотно было задокументировано в XVIII веке, но считалось потерянным вплоть до 1950-х годов. Ситуация изменилась в 1958 году, когда искусствовед Ирина Линник обнаружила два портрета («тронье»), томившихся в запасниках Одесского музея. В то время искусствоведы посчитали, что эти работы принадлежат неизвестным художникам XIX века. Но Линник провела собственные исследования и узнала «почерк» мастеров XVII века. Ей удалось определить, что эти два портрета принадлежат двум из четырех евангелистов Франса Хальса (Лука и Матфей).
Портреты «тронье» (Святой Лука и Матфей)
После публикации результатов Линник два полотна были включены в экспозицию Музея Франса Хальса в 1962 году. Об этом событии узнал весь мир искусства. Неудивительно, что арт-детективы с воодушевлением принялись за поиски двух других работ с евангелистами Хальса. В конечном итоге, они тоже были обнаружены.
Портреты четырех евангелистов (Ф. Хальс)
Похищение «Святого Луки»
Ситуация с кражей работы Хальса получила всеобщий резонанс. И все потому, что всего за пару недель до инцидента, министр культуры СССР Екатерина Фурцева, находящаяся в то время в командировке, заявила: «В Советском Союзе, в отличие от Запада — музеи не грабят». Весной 1965 года обе найденные работы Хальса «Святой Лука» и «Святой Матфей» были привезены в Пушкинский музей на выставку западной и европейской живописи. 9 марта в музее был санитарный день, но уже на утро картины со Святым Лукой в музее не было! Полотно талантливого голландского портретиста жестоко и грубо вырезали ножом прямо из рамы. К слову, это было первое похищение произведения искусства из Пушкинского музея с 1930-х годов (в тот год были похищены шедевры Тициана и Доссо Досси).
Сама министр культуры оказалась в крайне неблагоприятной ситуации из-за своего заявления. Что уж говорить, кража едва не стоила Фурцевой занимаемой должности. Неудивительно, что дело находилось на контроле в Прокуратуре СССР, куда назначенного главного следователя Сергея Дерковского каждый день приглашали для докладов.
Преступление было раскрыто благодаря оплошности самого вора. Всего через полгода после кражи отчаявшийся преступник сам нашел на улице возле магазина «Грампластинки» одетого «по-западному» мужчину и предложил ему купить полотно «уровня Рембрандта» всего за 100 тысяч рублей. Удивительная и счастливая случайность! Этим одетым «по-западному» человеком оказался послом советского посольства в ФРГ, который одновременно являлся и сотрудником КГБ. Мужчине не сложно было понять важность этого сомнительного предложения. Была разработана спецоперация, в ходе которой полотно Хальса наконец было возвращено в музей.
Афиша и кадр из фильма «Возвращение святого Луки»
Фильм
На основе произошедшего инцидента в 1970 году режиссером Анатолием Боровским был создан фильм «Возвращение Святого Луки». По сюжету вор-рецидивист сбегает из тюрьмы, похищает картину «Святого Луки» и хочет ее продать. Другой герой, полковник Зорин, пытается остановить преступника.
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