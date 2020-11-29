Как живёт Непал спустя год после разрушительного землетрясения

Около года назад, 25 апреля 2015 года, в Непале произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение, которое унесло жизни более 8 тысяч человек и разрушило около полумиллиона домов. Спустя год после стихийного бедствия многие пострадавшие непальцы до сих пор живут в палатках во временных лагерях, пока власти занимаются восстановлением разрушенных городов и деревень.







Дети на кирпичной фабрике в деревне Бунгамати.







Мужчина отстраивает дом своей сестры, разрушенный землетрясением в апреле 2015 года.







Повреждённое землетрясением здание в Катманду.







Лагерь для внутренне перемещённых лиц в Катманду.







Дети играют в крикет в лагере для внутренне перемещённых лиц в Катманду.

Спустя год после землетрясения многие люди из районов Синдхупалчок и Дхадинг до сих пор живут в палатках с минимальными удобствами.







Кирпичные фабрики, расположенные в долине Катманду, работают сверхурочно, поэтому над плато часто нависает смог.







Дети работают на кирпичной фабрике в деревне Бунгамати.

Дети, трудовые мигранты и отчаявшиеся местные жители работают на кирпичных фабриках за низкую заработную плату при плохих условиях труда.







24-летняя Рина и её 4-летняя дочь Родина в лагере для внутренне перемещённых лиц в Чучепати, Катманду.







Четырёхлетняя дочь Рины, Родина.







Женщины складывают кирпичи на фабрике в деревне Бунгамати.







Учительницы во временной школе, находящейся в лагере для внутренне перемещённых лиц Чучепати в Катманду.







Дети играют в свободное от занятий время во временной школе в лагере Чучепати.







Ученики во временной школе в лагере Чучепати.







15-летняя слепая девушка по имени Сусмита в лагере для внутренне перемещённых лиц в Чучепати, Катманду.

Она живёт в палатке вместе с другими членами своей семьи: отцом, матерью, бабушкой и пятью братьями и сёстрами. Семья поселилась в лагере 12 мая 2015 года.Дети молятся на линейке в кооперативной школе Три Ратна (Tri Ratna Cooperative School) в деревне Бунгамати недалеко от Катманду. Школа и вся деревня были разрушены землетрясением в апреле 2015 года.Дети на уроке в школе Три Ратна . Рабочие складывают кирпичи на фабрике в деревне Бунгамати.63-летняя Канчи в лагере для внутренне перемещённых лиц в Чучепати, Катманду. Канчи живёт в палатке вместе со своей семьёй из восьми человек. Они переехали в лагерь для внутренне перемещённых лиц 12 мая 2015 года.Трудовой мигрант из Индии работает на кирпичной фабрике в деревне Бунгамати.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)