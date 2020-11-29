Как живёт Непал спустя год после разрушительного землетрясения

Около года назад, 25 апреля 2015 года, в Непале произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение, которое унесло жизни более 8 тысяч человек и разрушило около полумиллиона домов. Спустя год после стихийного бедствия многие пострадавшие непальцы до сих пор живут в палатках во временных лагерях, пока власти занимаются восстановлением разрушенных городов и деревень.
Дети на кирпичной фабрике в деревне Бунгамати.
Мужчина отстраивает дом своей сестры, разрушенный землетрясением в апреле 2015 года.
Повреждённое землетрясением здание в Катманду.
Лагерь для внутренне перемещённых лиц в Катманду.
Дети играют в крикет в лагере для внутренне перемещённых лиц в Катманду.
Спустя год после землетрясения многие люди из районов Синдхупалчок и Дхадинг до сих пор живут в палатках с минимальными удобствами.
Кирпичные фабрики, расположенные в долине Катманду, работают сверхурочно, поэтому над плато часто нависает смог.
Дети работают на кирпичной фабрике в деревне Бунгамати.
Дети, трудовые мигранты и отчаявшиеся местные жители работают на кирпичных фабриках за низкую заработную плату при плохих условиях труда.
24-летняя Рина и её 4-летняя дочь Родина в лагере для внутренне перемещённых лиц в Чучепати, Катманду.
Четырёхлетняя дочь Рины, Родина.
Женщины складывают кирпичи на фабрике в деревне Бунгамати.
Учительницы во временной школе, находящейся в лагере для внутренне перемещённых лиц Чучепати в Катманду.
Дети играют в свободное от занятий время во временной школе в лагере Чучепати.
Ученики во временной школе в лагере Чучепати.
15-летняя слепая девушка по имени Сусмита в лагере для внутренне перемещённых лиц в Чучепати, Катманду.
Дети молятся на линейке в кооперативной школе Три Ратна (Tri Ratna Cooperative School) в деревне Бунгамати недалеко от Катманду. Школа и вся деревня были разрушены землетрясением в апреле 2015 года.
Дети на уроке в школе Три Ратна.
Рабочие складывают кирпичи на фабрике в деревне Бунгамати.
63-летняя Канчи в лагере для внутренне перемещённых лиц в Чучепати, Катманду. Канчи живёт в палатке вместе со своей семьёй из восьми человек. Они переехали в лагерь для внутренне перемещённых лиц 12 мая 2015 года.
Трудовой мигрант из Индии работает на кирпичной фабрике в деревне Бунгамати.
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