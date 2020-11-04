В каких условиях жил Сталин в Кремле

Переезд в Кремль

Своей резиденцией большевики выбрали Кремль. Помимо удобного расположения в центре Москвы и шикарной возможности ходить на работу пешком, такая идея несла в себе важную функцию. В случае восстания древние стены послужили бы дополнительной защитой для обитателей. Вслед за Владимиром Лениным, уже осевшем на Боровицком холме, в крепость потянулись остальные сановники.

Герой обороны Царицына, Иосиф Сталин, сменил в Кремле три квартиры. Свою московскую эпопею будущий вождь начинал вместе с женой Надеждой Аллилуевой в тесном помещении во Фрейлинском коридоре Большого Кремлевского дворца. Если верить известному исследователю сталинского периода, Феликсу Чуеву, неудобность квартиры у Троицких ворот отмечал еще Ленин, хлопотавший за улучшение жилищных условий своего ставленника.