В каких условиях жил Сталин в Кремле

Переезд в Кремль
Своей резиденцией большевики выбрали Кремль. Помимо удобного расположения в центре Москвы и шикарной возможности ходить на работу пешком, такая идея несла в себе важную функцию. В случае восстания древние стены послужили бы дополнительной защитой для обитателей. Вслед за Владимиром Лениным, уже осевшем на Боровицком холме, в крепость потянулись остальные сановники.
Герой обороны Царицына, Иосиф Сталин, сменил в Кремле три квартиры. Свою московскую эпопею будущий вождь начинал вместе с женой Надеждой Аллилуевой в тесном помещении во Фрейлинском коридоре Большого Кремлевского дворца. Если верить известному исследователю сталинского периода, Феликсу Чуеву, неудобность квартиры у Троицких ворот отмечал еще Ленин, хлопотавший за улучшение жилищных условий своего ставленника.
Кадка с солеными огурцами
Чуев описывал убранство квартиры со слов своих собеседников, среди которых хватало лиц, особо приближенных к Сталину.Все комнаты были проходными. В прихожей стояла кадка с солеными огурцами. На вешалке висела сталинская доха мехом наружу, возможно, привезенная из ссылки в Туруханском крае. Рядом помещалась фронтовая шинель, с которой хозяин отказывался расставаться, несмотря на ее ветхость. На полу стояли старые подшитые валенки.
«Если первая квартирка была просто очень маленькая, то вторая, в Потешном дворце, куда Сталин переехал в 1931 году, — уже побольше, — рассказывал приемный сын владельца жилплощади Артем Сергеев. — Третья квартира располагалась напротив Арсенала. Туда он переехал после смерти Аллилуевой. От нее ничего не осталось. Как и все остальное, что принадлежало Сталину, она была разрушена».
Смерть Аллилуевой
Сталинскую квартиру в Потешном за глаза окрестили «нехорошей». Именно в ней в ночь на 9 ноября 1932 года свела счеты с жизнью Надежда Аллилуева. Знавший лидера партии ближе многих других Вячеслав Молотов уже в 1970-е объяснял причину такого поступка женщины «необоснованной ревностью».
«Парикмахерша была, к которой Сталин ходил бриться. Супруга этим была недовольна. Очень ревнивый человек», — делился высокопоставленный отставник своими соображениями. Вполне возможно, на самом деле мест жительства у «отца народов» в Москве было больше, чем вспомнил Сергеев. Согласно одному из источников, после трагедии с Аллилуевой вдовец сначала переехал в другую квартиру в том же Потешном дворце, и лишь время спустя сменил адрес на 1-й корпус Кремля.
Квартиру в роскошных палатах 1651 года постройки, возведенных для тестя царя Алексея Михайловича, впоследствии вспоминала дочь Сталина Светлана Аллилуева, бежавшая из СССР в 1967-м. «Квартира была скромная, с буржуазной мебелью», — делилась она.
«Там была комната для гувернантки, а также столовая, достаточно большая, чтобы в ней поместили рояль. Также была библиотека, комната матери и маленькая спальня отца, где стоял стол с несколькими телефонами», — цитата приводится по книге Розмари Салливан «Дочь Сталина».
Свою комнату Светлана делила с няней. В другой детской жили мальчики: Артем Сергеев и Василий Сталин.
Фуражка на вешалке
А в 1-м корпусе самый главный человек Советского Союза занимал апартаменты под номером один. Число жителей древней крепости на берегу Москвы-реки, еще в 1920-е перевалившее за все мыслимые пределы, к тому моменту значительно снизилось. Глобальные чистки в партаппарате, государственных органах и армейской верхушке выкосили многих обитателей Кремля, от Льва Троцкого до Михаила Тухачевского. По состоянию на 1941 год соседями Сталина оставались лишь восемь высших руководителей СССР. В их числе: Молотов, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Михаил Калинин и Анастас Микоян. Остальные 68 функционировавших квартир занимали 68 героев былых времен: пламенные революционеры, ставшие персональными пенсионерами, родственники Ленина и Феликса Дзержинского.
Одним из редких гостей в квартире Сталина посчастливилось стать французскому писателю Анри Барбюсу. Устройство быта вождя в начале 1930-х он записал максимально подробно.
«В Кремле, напоминающем выставку церквей и дворцов, стоит маленький трехэтажный домик, — отмечал Барбюс. – Домик этот был раньше служебным помещением при дворце. Поднимаемся по лестнице. На окнах – белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель, над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая обставлены просто, как в приличной, но скромной гостинице».
Берия уничтожил архивы
В любом случае после кончины жены Сталин все реже ночевал по месту прописки. А в конце 1933-го окончательно перебрался на так называемую ближнюю дачу в Кунцево.
Известная актриса Ольга Аросева, дочь старого большевика и давнего соратника Сталина Александра Аросева, расстрелянного в 1938 году, всегда подчеркивала аскетизм, свойственный вождю. Маленькой девочкой она сидела у него на коленях, за что получила прозвище «Любимица Иосифа».
«Он был не меркантилен, он очень просто жил. Когда я видела его, он был в простой шинели солдатской», -- вспоминала Аросева.
Жилые помещения были окончательно ликвидированы в Кремле после смерти Сталина. Как утверждала Светлана Аллилуева, одновременно с кончиной вождя Лаврентий Берия приказал вывезти из Кунцево все письменные столы, шкафы и сейфы. Архивные бумаги, хранившиеся в Кремле, потенциальный преемник, по предположению исследователя Дмитрия Волкогонова, уничтожил самостоятельно.
Дмитрий Окунев
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