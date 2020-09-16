Вещи, которые приносят несчастье: 10 предметов, которые не надо хранить дома по фэн-шуй

Энергетика - одна из важнейших составляющих семейного очага. Дома мы проводим большую часть жизни: спим, едим, отдыхаем, растим детей и строим планы на будущее. Исполнить мечты и создать в жилье правильную атмосферу поможет фэн-шуй.

Запоминайте 10 нарушающих гармонию предметов, которым не место в вашем доме.

Энергетика предметов

У каждого предмета есть положительная или отрицательная энергетика

Согласно восточному учению, у каждой вещи есть своя энергетика. «Аура» предмета может влиять на самочувствие, настроение, удачу в работе, любовных делах и других аспектах. Некоторые вещи и вовсе наделены магнетическими свойствами: притягивают позитивную или негативную энергию.

Энергетический вампиризм характерен для многих предметов, которые есть практически в каждом доме. Чем дольше вещи находятся рядом с людьми, тем сильнее становится их негатив. Если вы перестали высыпаться, постоянно беспокоит головная боль, а череда неудач не заканчивается, - пора действовать. Выявите вампиров в своем доме и избавьтесь от них как можно скорее.

Вещи, которые запрещено хранить дома

1. Старые тапочки

Старые, рваные домашние тапочки препятствуют позитивной энергии

Домашняя обувь накапливает негатив и препятствует циркуляции позитивной энергетики.

Перестаньте складировать рваные, грязные, непригодные для ношения тапочки в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Освобождайте место для новых вещей. Смело избавляйтесь от хлама, а вместе с ним от проблем, дурных мыслей и плохого настроения.

2. Разбитые зеркала

Разбитое зеркало превращает положительную энергетику в отрицательную

Многие практики сходятся в том, что разбитое зеркало притягивает несчастья. Согласно фэн-шуй, предмет отзеркаливает позитивную энергетику и превращает ее в негативную. Зачастую нам жалко выбрасывать зеркала с небольшими сколами и мы отправляем их на дачу. Однако это совершенно неправильно. Также запрещается вешать даже целые зеркала перед входной дверью. Считается, что через отражающую поверхность уходит достаток и приходят болезни.

3. Битая посуда

Сколы и трещины в посуде привлекают неудачу

Китайская мудрость гласит: «Трещина в посуде - трещина во всем». Не даром в фэн-шуе большое внимание отводится обустройству кухни. Если не хотите, чтобы удача повернулась к вам спиной, ни в коем случае не пользуйтесь дефектной посудой. Все треснутые или надбитые тарелки, чашки немедленно нужно отправить на покой и побыстрее вынести мусор из дома. Иначе можете навлечь на себя неблагоприятные последствия.

4. Сломанные гаджеты и техника

Электротехника обладает энергетическими порталами, сохраняя внутри негатив

Признавайтесь, наверняка у вас дома лежат разбитые телефоны или сломанная бытовая техника. Однако такие устройства чрезвычайно опасны. Специалисты по биоэнергетике называют электротехнику энергетическими порталами. Дело в том, что через устройства циркулируют негативные потоки. Пока техника исправна, они остаются внутри. Но стоит компьютеру, телефону или телевизору выйти из строя, происходит энергетическая блокировка. В результате устройства отдают весь накопленный негатив, чем портят «ауру» дома.

5. Подарки от неприятных вам людей

Ни в коем случае не несите подарок от неприятного вам человека домой

Бывает так, что некоторые люди вызывают у нас негативные эмоции даже без видимой на то причины. Во-первых, старайтесь избегать подобных личностей, а во-вторых, не храните от них подарки. Презент от несимпатичных людей превратится в вещь-вампира и будет высасывать энергию из вас и домочадцев. Примите подарок и поблагодарите за него, но ни в коем случае не несите в дом. Вы рискуете лишиться удачи и навлечь проблемы со здоровьем. Такой предмет способен действовать как порча или сглаз. Лучше продайте или выбросьте презент, но не подвергайте опасности свое благополучие. Если вещь маленькая, можно ее сжечь, дабы наверняка убедиться, что вам ничего не угрожает.

6. Старый веник

Старые и грязные средства для уборки привлекают негативную энергетику

Выметать мусор нужно аккуратно и обязательно новым веником. Старые средства для уборки, в том числе сломанные швабры и грязные тряпки, способны навлечь беду на ваш дом. Загрязнения притягивают негативную энергетику, вызывают болезни и неудачи. Регулярно обновляйте средства для уборки, чтобы в доме царила чистота.

7. Старая макулатура и бутылки

Старые газеты и пустая стеклотара - магниты для негатива

Стекло и бумага - лучшие проводники негативной энергии, к которым так и липнут всякие неприятности. Не устраивайте дома склад из пустых бутылок или старых журналов. Они накапливают пыль, захламляют пространство и препятствуют циркуляции положительных потоков. Не рекомендуется хранить такие предметы даже в сарае, не говоря уже о жилых комнатах.

8. Игольчатые растения

Не рекомендуется заводить дома больше одного кактуса

К выбору комнатных растений нужно подходить осмотрительно. Кактусы, розы и другие игольчатые блокируют потоки позитивной энергии, которые исходят из окон. Такие растения, а также любые другие острые предметы в интерьере, нарушают гармонию в доме. Если же очень хочется кактус, можно завести лишь один и поставить его рядом с телевизором или компьютером. Ни в коем случае не располагайте растения с иголками в спальне.

9. Вьющиеся растения

Вьющиеся комнатные растения путают мысли и вызывают сомнения

Считается, что подобные разновидности путают мысли человека, искажают его мироощущение и ввергают в сомнения. Например, лианы. Рядом с таким цветами сложнее заниматься умственной деятельностью. Специалисты не рекомендуют заводить подобные растения не только в спальне, но и во всем доме.

10. Грязь, мусор, пыль

Мусор на полу блокирует денежные потоки

В восточной практике большое внимание уделяется чистоте не только духовной, но и физической. Уровень опрятности жилища отражает наше внутреннее состояние, а грязный пол - плохая примета. Считается, что загрязнения привлекают в дом бедность и препятствуют денежным потокам. Пыль - еще один источник негатива. Она провоцирует заболевания и тормозит энергетическое обновление. Грязную посуду нужно ставить только в раковину. Пакеты с мусором нельзя размещать ни внутри, ни снаружи входной двери, чтобы не блокировать позитивную энергию. Старайтесь не накапливать горы мусора и регулярно проводить уборку.